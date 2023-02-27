Легендарный «Энвижн» прекратил существование

«Энвижн груп» окончательно поглотил ее нынешний владелец — «Ситроникс» (входит в АФК «Система»). Последний станет правопреемником всего имущества, прав и обязательств компании. В прошлом активами «Энвижн» владела МТС, но продала многократно подешевевшие акции АФК «Системе».

Поглощение «Энвижн груп»

Как выяснил CNews, бренда «Энвижн груп» больше не существует. Юрлицо АО «Энвижн груп» поглотило АО «Ситроникс», входящее в АФК «Система».

Решение о реорганизации в форме присоединения одного юрлица к другому было принято внеочередным собранием акционеров «Ситроникса», которое прошло 30 января 2023 г. Информация об этом размещена на «Федресурсе».

Помимо «Энвижн груп», АО «Ситроникс» поглощает юрлицо ООО «Телекомлогистик», которое с 2015 г. принадлежало АО «Энвижн груп», а с декабря 2022 г. — «Ситрониксу». Под реорганизацию попало и ООО «Городское освещение Руза» (100% долей также владеет «Ситроникс»). В результате реорганизации «Ситроникс» станет правопреемником «Энвижн груп», «Телекомлогистики» и «Городского освещения Руза». К нему перейдет все имущество, права и обязательства компаний. По данным «Контур.фокуса», непосредственный процесс реорганизации юрлиц был запущен 17 февраля 2023 г.

Упразднить бренд «Энвижн груп» «Ситроникс» решила еще в октябре 2021 г., писал TAdviser. Тогда источник издания заверил, что юрлицо АО «Энвижн груп» сохранится, так как оно владеет лицензиями и сертификатами, в том числе ФСТЭК, ФСБ, МЧС и Роскомнадзора. Упразднение бренда «Энвижн груп» связано с ребрендингом, в результате которого все активы «Ситроникса» будут работать под единым брендом.

Представители «Ситроникса» не ответили на запрос о поглощении «Энвижн груп» и о том, как это повлияет на работу компании.

Как АФК «Система» выкупала «Энвижн»

В конце 2014 г. владельцем 100% «Энвижн груп» стала АФК «Система». Доли в интеграторе АФК покупала постепенно, заинтересовавшись активами в мае 2011 г. В 2012 г. подконтрольный АФК «Система» холдинг РТИ договорился об объединении активов с «Энвижн Груп». РТИ получил в системном интеграторе 50% плюс одну акцию. За это РТИ выплатил 3 млрд руб. наличными и передал в «Энвижн Груп» ИТ-активы холдинга «Ситроникс» (был создан АФК «Система» и к тому моменту передан РТИ). У основателей «Энвижн груп» (Дмитрия Тарабы, Антона Сушкевича и Алексея Глотова) осталось менее 50% акций, но места в совете директоров системного интегратора они поделили с АФК «Система» на паритетной основе.

В январе 2014 г. АФК «Система» решила докупить акции «Энвижн» на $82,5 млн, увеличив свою долю до 88,75% акций. Свои доли продали двое основателей «Энвижн» — Тараба и Глотов — и покинули компанию. Остававшиеся 11,25% акций «Энвижн груп» были приобретены у бывшего президента системного интегратора Сушкевича в конце 2014 г.

В июне 2015 г. стало известно о планах «Системы» продать «Энвижн» МТС.

Доходы «Энвижн»

До планов продать актив МТС, АФК «Система» по итогам 2013 г. списала убытки на $125,7 млн из-за переоценки «Энвижн груп», которые возникли вследствие сокращения заказов системного интегратора и соответствующего снижения прогноза по выручке.

Ранее основной доход «Энвижн груп» обеспечивал государственный холдинг «Связьинвест» (сейчас его активы объединены на базе «Ростелекома»): по итогам 2010 г. предприятия холдинга обеспечили интегратору 45% выручки. Благодаря госзаказчикам выручка интегратора выросла с 4,7 млрд до 10,7 млрд руб.

Участники рынка связывали такой расклад с личностью Константина Малофева, который тогда входил в советы директоров «Связьинвеста» и «Ростелекома». Малофеев, в свою очередь, считался человеком, близким к экс-министру связи Игорю Щеголеву. После ухода последнего со своего поста началось сокращения заказов «Энвижн груп» со стороны «Ростелекома», писал TAdviser в 2014 г.

Согласно «Контур.фокусу», выручка «Энвижн груп» в 2015 г. сократилась на 36,7%, с 14,2 млрд руб. до 9 млрд руб. Чистый убыток компании увеличился на 27,7%, с 1,6 млрд руб. до 2 млрд руб. По данным базы, выручка «Энвижн груп» уже по итогам 2021 г. составила 16,8 млрд руб., что на 2% выше, чем по результатам 2020 г. Чистая прибыль компании при этом составила 261,5 млн руб.

К МТС и обратно

В июле 2015 г. МТС купила «Энвижн груп», а в ноябре 2020 г. МТС продала его обратно АФК «Система». Сумма сделки без учетом долга составила 401 млн руб., в то время как МТС приобрела «Энвижн груп» у своего акционера в 28 раз дороже — за 11,2 млрд руб.

Еще одним покупателем «Энвижн груп» мог стать «Ростелеком». Однако сделка не состоялась.