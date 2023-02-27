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Китай готовит к запуску гигантский космический флот для «уничтожения» Starlink Илона Маска

Китай планирует построить спутниковую сеть на околоземной орбите. Система будет предоставлять интернет-услуги пользователям по всему миру и должна «задушить» Starlink Илона Маска.

Китайская угроза Маску

Китайцы планируют выпустить на орбиту гигантский флот собственных спутников, пишет издание South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на статью ученых Университета космической инженерии Народно-освободительной армии Китая. К запуску готовят 12 992 устройств, оснащенных технологиями для распространения интернета по всему миру, а также для шпионажа и вывода из строя спутников Starlink Илона Маска (Elon Musk).

По данным группы исследователей под руководством профессора Сюй Цаня (Xu Can), проект носит кодовое наименование GW, что отсылает к названию китайской компании Guowang. Ответственность за работу, как пишет ученый, возьмет на себя группа спутниковой сети Китая.

Проект с открытой датой

Дата старта проекта пока неизвестна, но Сюй Цань уверен, что цель китайских властей — развернуть сеть GW до того, как аналогичный процесс завершит Starlink. Это помешает компании Маска «захватить» околоземную орбиту.

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Фото: © rottenman / Фотобанк Фотодженика
Китайцы планируют запустить собственный флот спутников, которые уничтожат Starlink

По информации ученых, спутники Маска могут получать данные от Министерства обороны США для планирования или координации своих позиций. Также они оснащены датчиками для наблюдения за космической средой.

При этом, исследователи обеспокоены тем, что SpaceX (американский частный производитель космической техники, который разворачивает систему Starlink; также предадлежит Илону Маску) может вооружать свою систему. «Спутники Starlink могут использовать свою орбитальную маневренность, чтобы активно поражать и уничтожать ближние цели в космосе», — заявил Цань.

По его словам, Китай планирует построить более мощные радиолокационные системы для идентификации и отслеживания спутников Starlink. Эти технологии будут обновлять «каталог Starlink», и давать подробные данные о каждом спутнике этой сети.

Также, китайское правительство может сотрудничать с другими странами, чтобы сформировать коалицию против Starlink. Как добавил ученый, к разработке планируется новое оружие, в том числе лазеры. Его будут использовать для уничтожения спутников, которые пролетают над Китаем или другими регионами.

Бумажные планы

Попытки Китая реализовать Guowang предпринимаются уже несколько лет. Как отмечает SpaceNews, Китай подал заявку на 13 тыс. спутников в Международный союз электросвязи в Женеве еще в 2020 г. В 2021 г. в Пекине заявили, что спутниковый интернет — важная часть инфраструктуры Китая, и учредили госпредприятие China Satellite Network Group. В феврале 2023 г. госкомпания подписала соглашение с Шанхаем, но детали неизвестны.

Как пишет Gizmodo, темы обсуждения флота спутников популярны среди китайских ученых, и на данный момент проект не что иное как «идея, набросанная на бумаге».

«Есть ли у Китая средства для запуска чего-то настолько масштабного — вопрос. В отличие от SpaceX, у Китая нет ракеты, которую можно использовать многократно, как Falcon 9. И в конце-концов, Илон Маск может просто запустить больше своих спутников, если Китай решит вывести из строя несколько из них», — отмечают эксперты в беседе с изданием.

О системе Маска

SpaceX запускает в космос свои Starlinks с 2019 г. По данным компании, эта сеть на данный момент насчитывает более 3 тыс. спутников. По планам, к 2027 г. количество спутников Starlinks достигнет 12 тыс., а после завершения проекта по запуску, сеть будет состоять из 40 тыс. устройств.

Сейчас интернет Маска официально доступен на всех континентах. С начала конфликта на Украине, вооруженные силы этой страны активно используют спутники миллиардера. За 2022 г. китайские военные исследователи неоднократно призывали к разработке технологий для уничтожения Starlink.

В феврале 2023 г. Маск заявил, что планирует ограничить использование Starlink на Украине, чтобы не «допустить эскалации конфликта». Но уже в следующие дни госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью телекомпании NBC, что правительство США обсудило гендиректором SpaceX использование на Украине сети спутниковой связи Starlink. «Я не могу распространяться о содержании наших бесед, могу лишь заявить, что такие обсуждения были», — сказал он.

Меж тем, российский частный «Сестрорецкий оружейный завод» разработал мобильный комплекс, способный обнаруживать станции связи Starlink.

Юлия Божко

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