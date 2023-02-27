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МТС купил российскую платформу интернет-рекламы

Оператор МТС приобрел 67% в группе компаний Buzzola, разработавшей платформу для управления рекламой в интернете. Компания создала инструменты для рекламодателей и паблишеров, а также имеет собственный рекламный маркетплейс. Незадолго до этого платформу для интернет-рекламы приобрел «Вымпелком».

МТС купила Buzzola

Телекоммуникационный оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) объявил о покупке группы компаний Buzzola, разработавшую одноименную платформу интернет-рекламы. МТС стала собственником 67% доли в Buzzola и получила опцион на выкуп оставшейся 33% доли в 2024 г. Сумма сделки не разглашается.

В группу компаний Buzzola входят ООО «Баззула интернет технологии» и «Баззула рекламные технологии». В структуре МТС Buzzola войдет в состав «Стрима», «дочки» телекоммуникационного оператора. При этом управление Buzzola продолжит осуществлять текущая команда основателей и менеджмента компании.

Согласно данным базы «Контур.Фокус», компания «Баззула рекламные технологии» полностью принадлежит «Баззула интернет технологии» (БИТ). Этой компанией с 2012 г. полностью владела Bazzula Group с Каймановых островов.

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Фото: © Demanna / Фотобанк Фотодженика
Оператор МТС приобрел 67% в группе компаний Buzzola, разработчике платформы управления рекламой в интернете

В конце 2022 г. собственником 80,7% доли в БИТ стала Наталья Солодухова, 19,3% - гендиректор БИТ Виталий Желяпов. В сделке с МТС участвовала Солодухова: по итогам продажи долей ее доля в БИТ сократилась до 13,7%.

Чем занимается Buzzola

Buzzola разрабатывает продукты в сфере AdTech (технологии управление интерактивной рекламы). В их числе Buzzola DSP (инструмент для рекламодателей, предназначен для настройки и размещения рекламный кампаний), Buzzola SSP (инструмент для паблишеров, предназначен монетизации площадок и рекламных сетей) и AD Exchange (маркетплейс, объединяющий DSP, SSP, рекламные платформы и сети).

С помощью покупки Buzzola в МТС надеются ускорить развитие собственного AdTech-направления и увеличить свою долю на рынке рекламы. А продукты Buzzola AdExchange и buzzola SSP смогут дополнить DSP- и DMP (платформа управления данными для анализа сведений об аудитории) -решения, которые МТС сейчас развивает под брендом «МТС Маркетолог».

Синергия МТС и Buzzola

«В результате слияния платформы Buzzola и рекламного стека МТС мы выводим на рынок нового ключевого игрока с крупнейшей в России собственной сетью площадок и максимально широким набором рекламных инструментов как для клиентов, так и для паблишеров», - говорит сооснователь и президент Buzzola Наталья Солодухина.

«Сейчас в России есть высокий спрос на импортозамещающие решения, которые будут по эффективновсти на уровне продуктов таких глобальных игроков, как Google, Criteo, RTR House и др. Наш главный продукт – рекламная платформа «МТС Марктеолог», выручка которой за январь 2023 г. выросла на 37% по сравнению с январем прошлого года», - добавляет директор по рекламным технологиям МТС Елена Мельникова.

Как «Вымпелком» занялся интернет-рекламой

Конкурент МТС оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») также инвестирует в рекламные технологии. В 2021 г. группа Veon, частью которой является «Вымпелком», приобрела группу компаний ОТМ («Онлайн технологии и медиа»). За 67% долю в компании было заплачено $16 млн.

В 2022 г. «Вымпелком» выкупил долю Veon в ОТМ и увеличил размер этой доли до 100%. Платформа ОТМ позволяет проводить автоматические закупки рекламы на мобильных устройствах и стационарных компьютерах. Также компания владеет собственной сетью мобильной видеорекламы VideoTarget и использует инструментарий больших данных, собираемых из различных источников.

В 2022 г. вступили в силу поправки в Закон «О рекламе», предполагающие создание Единого реестра интернет-рекламы (ЕРИР), который ведет Роскомнадзор. В ЕРИР должна скапливаться вся информация о рекламных активностях в Рунете, которую должны передавать рекламодатели, рекламные системы и площадки, а также посредники (фрилансеры, рекламные агентства и т.д.).

Информация в ЕРИР направляется не напрямую, а через уполномоченные организации – операторов рекламных данных (ОРД) – которых отобрал Роскомнадзор. В их числе оказались «дочки «Вымпелкома» и МТС – «Первый Орд» и «МедиаСкаут» соответственно.

Российский рынок интернет-рекламы

По данным Ассоциации коммуникационынх агентств Росиси (АКАР), в 2021 г. российский рынок интернет-рекламы вырос на 24% и достиг 323,6 млрд руб. «Перфоманс»-сегмент (оплата за действие) вырос на 26% и достиг 246,6 млрд руб.

В том числе объем поисковой рекламы составил 137,7 млрд руб., Perfomance Cpx (контекстные объявления в рекламных сетях) – 105,8 млрд руб., Performance-видео – 21,1 млрд руб. В последнем сегменте на in-stream видео (реклама, встроенная в другие ролики) пришлось 11,3 млрд руб., на out-stream – 9,8 млрд руб. (отдельные рекламные ролики).

Сегмент «Branding»-рекламы (оплата за показы) вырос на 16% и составил 59 млрд руб. В том числе на банерную рекламы пришлось 26,7 млрд руб., на «branding»-видео - 32,3 млрд руб. В последнем сегменте на in-stream-видео пришлось 21,9 млрд руб., на out-stream - 10,4 млрд руб.

Игорь Королев

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