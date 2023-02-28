По всей России не работает «Яндекс музыка»

По всей России перестал работать сервис «Яндекс музыка». Нет доступа ни к трекам, ни к подкастам, ни к аудиокнигам. Вышли из строя мобильная и настольная версии проекта. В «Яндексе» причину сбоя не раскрывают.

Все сломалось

Отечественный музыкальный сервис «Яндекс музыка» вышел из строя около 13:30 28 февраля 2023 г. Не работают ни его веб-версия, ни мобильное приложение.

Редакция CNews убедилась, что при попытке зайти на сайт «Музыки» с настольного Chrome выдается сообщение о недоступности сайта. Через Vivaldi – отображается фирменная страница «Яндекса» с ошибкой 404.

Мобильное приложение на момент публикации материала тоже не функционировала. Она не функционировала как минимум в версии для Android – редакция CNews проверила ее работоспособность на смартфонах Realme 6 Pro, Xiaomi 11T, Mi Max 3 и Redmi Note 10S.

Настольная версия сервиса в Vivaldi

В «Яндексе» о причинах и характере сбоя ничего не говорят. На запрос CNews представители интернет-гиганта ответили: «У ряда пользователей возникают трудности с доступом к “Яндекс музыке”. Наша команда уже работает над решением проблемы». Сроки устранения не называются.

Пользователи iPhone тоже сообщают о проблемах. В редакцию CNews поступил комментарий владельца iPhone 11: «Еще час назад у меня не работала “Музыка”. Приложение писало, что не может подключиться. Сейчас оно просто ставит песни на паузу, когда надо и когда нельзя».



Другие пользовательские сервисы «Яндекса» («Поиск», «Почта», «Карты», «Маркет» и пр.) работают в нормальном режиме.

Тишина в эфире

От провайдера или местоположения проблема с доступом к «Яндекс музыке» никак не зависит. Сервис сбоит на «Дом.ру», мобильном и проводном «Билайне», на мобильном МТС. Редакция CNews фиксирует недоступность сервиса в Москве, Иркутской области и на юге России.

Настольная версия сервиса в Chrome

Согласно сервису DownRadar, ситуация имеет всероссийский масштаб, притом приобрела она его моментально. Больше всего жалоб поступает из Москвы и Санкт-Петербурга, но это может быть связано с общим числом пользователей музыкального стриминга в этих регионах. Суммарное число жалоб к моменту выхода материала перевалило за 6700.

Не только музыка

Россияне лишились доступа далеко не только к музыкальным композициям из общего каталога «Яндекс музыки». Редакция CNews установила, что собственные плейлисты, составленные пользователями тоже не работают.

Под Android сервис тоже недоступен

Но и те, кто использует проект «Яндекса» не для прослушивания творения мировой музыкальной индустрии, тоже не могут воспользоваться сервисом. Аудиокниги «вне зоны доступа», равно как и подкасты.

Любителям подкастов тоже досталось

Второй раз

Для «Яндекс музыки» это второй сбой за последние сутки, хотя первый был не настолько мощным. До этого сервис не работал приблизительно около часа, сломавшись в 18 часов 27 февраля 2023 г. по Москве. Согласно DownRadar, жалоб на тот момент было около 1700.

Также стоит вспомнить случай, когда в июле 2020 г. во всем мире в одночасье сломались миллионы iPhone и iPad. Тогда сбой коснулся даже сервисов «Яндекса», в том числе «Музыки». На Android-устройствах все работало корректно. Виновник был найден – «Яндекс» оказался ни при чем.

Дополнение

Представители «Яндекса» сообщили CNews о восстановлении работоспособности «Музыки». «У ряда пользователей возникали трудности с доступом к "Яндекс музыке". На текущий момент сервис работает в штатном режиме», заявили они. Комментарий поступил в 14:55 28 февраля 2023 г. по Москве. О причинах сбоя в «Яндексе» не говорят.