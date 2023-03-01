Хитрого YouTube-блогера и пирата сажали в тюрьму на 98 лет, но он сумел выкрутиться

Владелец пиратского ТВ-стриминга Gears TV в результате своей деятельности совершил 62 преступления в совокупности на 98 лет тюрьмы. Но он заключил сделку с властями, вследствие чего его посадят максимум на 19,5 лет. Он поплатится не только свободой, но и миллионами долларов, десятками домов и огромной коллекцией машин. Все это будет конфисковано в пользу государства.

Век в тюрьме

Американские власти приговорили YouTube-блогера Билла Омара Карраскильо (Bill Omar Carrasquillo) к почти 16 годам лишения свободы за создание пиратского стримингового сервиса Gears TV. Как пишет TorrentFreak, это крайне удачное стечение обстоятельств для кибер-преступника, поскольку все его виртуальные прегрешения могли обернуться для него 98 годами тюрьмы.

По данным TorrentFreak, Карраскильо, известный на YouTube под псевдонимом Omi in a Hellscat был обвинен в 62 случаях нарушения закона. В частности, его уличили в многократном нарушении авторских прав, мошенничестве с электронными устройствами, отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и в ряде других преступлений.

Однако вместо 98 лет он проведет в тюрьме не более 19 с половиной лет, потому что свою вину он признал лишь частично.

Бизнес на широкую ногу

Суд сумел доказать, что Карраскильо стоит за крупным пиратским IPTV-сервисом под названием Gears TV и является его руководителем. Сервис предлагал пользователям контент, украденный у различных провайдеров кабельного телевидения

Карраскильо и его подельники в период с марта 2016 по ноябрь 2019 гг. зарегистрировали множество поддельных договоров с провайдерами Charter Communications, Comcast, DirecTV, Frontier Corporation и Verizon Fios. За указанный период они мошенники получили от них несколько сотен ТВ-приставок.

Карраскильо вместе с другими «предпринимателями» снимали с получаемого от провайдеров контента защиту от копирования и в дальнейшем транслировали его пользователям Gears TV с использованием специального оборудования.

В общей сложности ущерб, нанесенный Карраскильо и его подельниками телекомпаниям, достиг $176 млн. «Карраскильо лично получил прибыль от заговора в размере более $30 млн», – указано в судебных документах.

62 обвинительных акта

В первоначальном обвинительном заключении Карраскильо присутствовал длинный список преступлений, состоявший из 62 пунктов. Многие нарушения повторялись – например, Карраскильо вменялись 20 пунктов обвинения в нарушении авторских прав, шесть пунктов мошенничества с использованием электронных средств, три пункта ложных заявлений в банк, 19 пунктов денежных операций в рамках выявленной незаконной деятельности, четыре пункта уклонения от налогов и пр.

Все обвинения были предъявлены Карраскильо в сентябре 2021 г. Впоследствии он заключил с правительством США письменное соглашение о признании вины, но лишь по 10 пунктам.

Карраскильо признался в: заговоре с целью совершения тяжкого преступления и мелкого правонарушения, нарушения авторских прав, обхода средств контроля доступа, мошенничества с устройствами доступа и мошенничества с использованием электронных средств с марта 2016 по 23 ноября 2019 гг.; в обход устройства контроля доступа в тот же период времени; в транслировании охраняемого авторским правом контента с 24 мая 2019 по 20 ноября 2019 гг. Также Карраскильо сообщил о нескольких случаях отмывания денег, и уклонении от налогов.

Ни свободы, ни денег, ни машин

Годы в тюрьме в тюрьме – далеко не единственное, что ждет Omi in a Hellscat. С его банковских счетов было изъято почти $5,9 млн – вся сумма будет конфискована. Также блогер, построивший карьеру на YouTube, будет вынужден расстаться со своей коллекцией из 50 автомобилей. Дополнительно у него конфискуют около 50 объектов недвижимости, большинство из которых находятся в штате Филадельфия (США).

Помимо этого, Карраскильо выплатит жертвам своей деятельности компенсацию, размер которой скоро будет определен судом.

Скостить срок по максимуму

Власти хотели посадить Omi in a Hellscat за решетку на 98 лет, основываясь на том факте, что его сервис незаконно транслировал защищенный авторским правом контент в круглосуточном режиме на протяжении нескольких лет. В судебных документах говорится, что за все время существования Gears TV пользовательская база разрослась до более 148 тыс. человек. В совокупности все его нарушения потянули именно именно на 98 лет тюрьмы, но, похоже, такой исход с самого начала был крайне маловероятным.

Как пишет TorrentFreak, Карраскильо ожидало заключение на срок от 24 до 30 лет. Теперь же его хотят посадить минимум на 15 лет и восемь месяцев и максимум на 19 лет и семь месяцев.

Приговор Карраскильо будет вынесен в апреле 2023 г. Дадут ли ему возможность обжаловать его, неизвестно.