Легендарный плеер Winamp без предупреждения превращают в обычный стриминговый сервис

Владельцы плеера Winamp решили превратить его в стриминговый сервис. 15 апреля 2023 г. доступ к нему будет открыт всем желающим. Готовятся приложения под iOS, Android и Windows. Судьба оригинального плеера покрыта мраком – в последний раз он обновлялся почти год назад, и то лишь до бета-версии. В своем заявлении разработчики вообще не упоминают его.

Конец эпохи

Знаменитый медиаплеер Winamp, стоявший едва ли не на каждом компьютере в мире начале XXI века, будет перезапущен в формате музыкального стримингового сервиса. Разработчики заявили об этом в своем блоге. По словам разработчиков, в настоящее время аудитория пользователей оригинального плеера состоит из 83 млн человек со всего мира.

В качестве стримингового сервиса Winamp станет своего рода аналогом отечественной «Яндекс музыки», а также ушедших из России Apple Music, Spotify и многих других подобных проектов. 15 марта 2023 г. доступ к нему получат музыканты, которые смогут закачивать в него свои композиции, а 15 апреля 2023 г. заработает и пользовательская версия «перерожденного» Winamp.

Фото: Winamp Winamp образца 2023 года

Особенностью нового сервиса станет возможность подписки на понравившихся исполнителей. Они со своей сторон смогут устанавливать свою цену подписки. Пока неясно, предложит ли Winamp универсальные тарифы, открывающие доступ ко всем имеющимся в каталоге трекам, или же придется «донатить» каждому певцу или музыканту по отдельности.

Очень выгодные условия

Winamp как стриминговый сервис – это бизнес-проект, авторы которого собираются зарабатывать на нем. Оригинальный плеер Winamp в своей базовой версии всегда был бесплатным, а Pro-версия предлагала слишком мало дополнительных опций, чтобы платить за нее.

Музыканты, подключившиеся к стримингу, будут получать 85% заработанных денег, то есть комиссия сервиса составит 15%. Также авторы проекта намерены помогать артистам лицензировать права на свои композиции.

Все это делается, чтобы максимально быстро занять нишу в очень конкурентном рынке. Выгодные условия для музыкантов в совокупности с известным названием, по задумке авторов проекта, привлекут на платформу, по меньшей мере, 1 млн исполнителей.

Еще не все потеряно

О судьбе оригинального плеера Winamp разработчики в своем заявлении не говорят ничего. По их словам, сейчас они заняты в первую очередь созданием приложения именно для потокового прослушивания музыки. Оно увидит свет в ближайшее время и будет доступно на Android, iOS и под Windows. также упомянута веб-версия. О поддержке macOS и Linux информации нет.

Пока неясно, собираются ли авторы проекта продолжать развитие Winamp не только как стримингового сервиса, но и как простого медиаплеера, которым он был на протяжении почти трех десятков лет (первая версия вышла в 1997 г.). Не исключено, что стриминговое приложение получит часть его возможностей, но в заявлении об этом не сказано.

В последний раз классический Winamp получал обновление в июле 2022 г., и то лишь до версии RC1. Это, по сути своей, бета-релиз, первый за четыре года. С тех пор апдейты больше не выходили.

Фото: Winamp Как долго будет существовать эта ссылка, предугадать невозможно

На 1 марта 2023 г. главная страница сайта была посвящена обновленному плееру Winamp с новым дизайном, не имеющему никакого внешнего сходства с оригинальным плеером. Ссылка на скачивание последнего запрятана в самой нижней части сайта. К моменту выхода материала она функционировала – установочный дистрибутив Winamp для Windows скачивался без труда.

Незавидная судьба

Winamp – был основан как очень удачный студенческий эксперимент. В 1997 г. его создали программисты Дмитрий Болдырев и Джастин Франкел (Justin Frankel), будучи на тот момент студентами.

Плеер с первых дней бил рекорды популярности, попутно регулярно меняя владельцев. В 2000 г. он перешел в собственность корпорации AOL и обновился до версии 3.0, от которой отвернулись все фанаты ввиду слишком большого количества ненужных изменений. Чтобы не растерять аудиторию, новая команда разработчиков оперативно собрала Winamp 5, за основу которого была взята популярная версия Winamp 2.

В 2013 г. AOL решила избавиться от Winamp. После этого плеер перестал обновляться и сменил владельца – им стала компания Radionomy, позже поменявшая название на Llama Group.

До октября 2019 г. о Winamp ничего не было слышно, пока разработчики не заявили о планах по выпуску новой ее версии в 2019 г. Но все сроки были сорваны – повторное заявление о ведущейся разработке поступило лишь в ноябре 2021 г. На этот раз авторы слово сдержали, выпустив в июле 2022 г. последнюю на момент выхода материала версию 5.9 RC1.

Она получила массу изменений и усовершенствований. В теории, даже если разработчики прекратят поддержку классического плеера, его нынешних возможностей может хватить на долгие годы, с учетом того, что он запускается в Windows 11 – самой новой ОС Microsoft, поддержка которой в ближайшие годы точно не прекратится.