CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в банках Техника
|

«Тинькофф» и десяток других российских банков изгнаны из магазина приложений для iPhone

Из App Store исчезли все приложения банка «Тинькофф» после попадания его в санкционные списки Запада. В аналогичной ситуации оказалось еще около 10 российских банков. Google пока не спешит брать пример с Apple, но, как показала практика, это лишь вопрос времени.

Apple против «Тинькофф-банка»

Корпорация Apple удалила из своего каталога App Store все фирменные приложения «Тинькофф-банка». На момент публикации материала пользователям были недоступны «Тинькофф-инвестиции», «Тиньков бизнес», «Тинькофф мобайл», а также «Тинькофф бухгалтерия для ИП».

Основное приложение банка тоже исчезло из магазина. Это в значительной степени усложнит жизнь его клиентам, пользующимся iPhone, поскольку App Store – единственное место, откуда Apple разрешает устанавливать приложения. Удаление той или иной утилиты лишает возможности обновить ее или установить заново в случае ее удаления, сброса мобильника на заводские настройки или покупки нового iPhone.

Случившееся – это результат новой волны антироссийских санкций. 25 февраля 2023 г. она захлестнула и «Тинькофф-банк». Годом ранее в аналогичной ситуации оказались многие другие крупные банки, в том числе Сбербанк. Их приложения тоже отсутствуют в App Store.

tin600.jpg

Фото: Тинькофф
Apple мешает работать банку, созданному Олегом Тиньковым

Представители банка выступили с заявлением, в котором попросили клиентов не удалять установленные приложения. Пока они есть на устройстве, все они будут работать, как и прежде. Также они попросили не устанавливать неофициальные утилиты, мимикрирующие под фирменные, поскольку это может быть небезопасно.

По информации Bloomberg, после случившегося с «Тинькофф-банком» его основатель Олег Тиньков обратился в МИД Великобритании с официальным заявлением. Бизнесмен попросил власти Британии снять с себя все ранее наложенные санкции. В октябре 2022 г. Тиньков сообщил об отказе от российского гражданства. В настоящее время Олег Тиньков не владеет «Тинькофф банком». Как сообщал CNews, он продал свою долю в нем в мае 2022 г.

Apple предпочитает опт

«Тинькофф» – далеко не единственный российский банк, клиенты которого обнаружили пропажу фирменного приложения из App Store. Его участь разделили банки «Зенит», «Левобережный», «Приморье» и «Уралсиб». Причины все те же – новые санкции Запада.

Как пишет ТАСС, попутно Apple удалила приложения банков СДМ и Металлоинвестбанк. А несколькими днями ранее из App Store пропали утилиты «МТС банка».

Интернет-гигант Google примеру своего конкурента на рынке мобильных ОС пока не последовал. Редакция CNews убедилась, что на 10:30 2 марта 2023 г. по Москве приложения всех перечисленных банков, включая «Тинькофф», присутствовали в каталоге Google Play и были доступны для скачивания и установки.

tin601.jpg
Владельцам смартфонов на Android повезло больше

Но, вероятнее всего, удаление приложений из каталога утилит для Android – это лишь вопрос времени. Годом ранее, когда Apple удалила софт Сбербанка из App Store, Google сделала то же самое лишь через пару дней.

Что делать банкам

Банки, оказавшиеся под санкциями и лишившиеся своих приложений в App Store, могут последовать примеру Сбербанка. Он в кратчайшие сроки превратил веб-версию своего интернет-банка в полную копию фирменного приложения «Сбербанк онлайн» со всеми основными функциями. Она работает из-под любого современного браузера, иностранного или российского – нужно лишь иметь доступ в интернет и, опционально, отечественные сертификаты безопасности.

Также в 2022 г. Сбербанк неоднократно пытался выложить в App Store свое новое приложение СБОЛ, но Apple раз за разом его удаляла. В начале 2023 г. банк нашел другое решение – используя штатные, хотя и не афишируемые возможности iOS, он устанавливает СБОЛ на iPhone клиентов в своих отделениях.

Никакой паники

Владельцы iPhone и клиенты попавших под санкции банков первым делом должны понять, что удаление приложения банка повлечет за собой многочисленные неудобства во взаимодействии с финорганизацией. Но если удаление неизбежно, то можно воспользоваться программой iMazing и ей подобными для восстановления нужного ПО. Интернет переполнен инструкциями, плюс подобную услугу оказывают многие сервисные центры.

Еще один вариант – отказ от iPhone в пользу смартфона на Android. Даже если Google удалит приложения всех российских банков, они будут доступны на сайтах фин.организаций, поскольку Android, в отличие от iOS, позволяет устанавливать ПО из дистрибутивов, как и полноценные настольные системы.

Также в России параллельно развиваются несколько отечественных магазинов приложений. Например, в начале весны 2022 г. появился NashStore, а в мае 2022 г. заработала бета-версия RuStore.

За RuStore стоит холдинг VKпрошлом Mail.ru Group). Проект разрабатывается при поддержке Минцифры России. В феврале 2023 г. RuStore вышел из беты.

Евгений Черкесов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Яндекс» выпустил бронированный «Браузер» для бизнеса и просит за него деньги

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2023» состоится 7 марта

В России введут штрафы за использование Telegram и WhatsApp. Пока для банков и госкомпаний

Хитрого YouTube-блогера и пирата сажали в тюрьму на 98 лет, но он сумел выкрутиться

Легендарный плеер Winamp без предупреждения превращают в обычный стриминговый сервис

США утверждают программу тотальной слежки за гражданами России, КНР и всего мира

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор 4K-телевизора Hisense 55U7HQ QLED 120 Гц: флагман с приятной ценой

Лучшие камеры для видеоблогов: выбор ZOOM

Лучшие сервисы для путешествий по России: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще