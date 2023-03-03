Китай вводит санкции против россиян. Покупка дронов на AliExpress под строжайшим запретом

В AliExpress россиянам больше нельзя покупать дроны DJI и Autel. Они есть в каталоге, но посвященные им страницы заблокированы для посетителей с российским IP-адресом. Смена IP помогает лишь частично – карточки товаров начинают открываться, но заказ в Россию по-прежнему остается недоступен. Представители магазина ситуацию не комментируют. В российских магазинах дроны обеих марок и аксессуары к ним доступны в широком ассортименте.

Больше никаких дронов из Китая

Китайский интернет-магазин AliExpress запретил россиянам покупать квадрокоптеры брендов DJI и Autel. Посетители с российским IP-адресом даже не могут открыть карточку нужного БПЛА – в поисковой выдаче они есть, а посвященные им страницы, как утверждает AliExpress, отсутствуют. Первым на проблему обратил внимание Telegram-канал Mash.

Редакция CNews убедилась, что заказать дроны перечисленных марок в Россию нельзя на примере модели DJI Mini 2. Это не самый современный БПЛА, но, тем не менее, в продаже он еще присутствует. Его потомок в лице Mini 3 Pro тоже доступен в каталоге AliExpress, но и на него нельзя оформить заказ с российского IP-адреса.

Это всего лишь видимость

При этом, если виртуально переехать в другую страну, например, в Голландию, проблема решается, хотя и частично. Эксперимент CNews показал, что карточки дронов вновь начинают открываться, но если при заказе в списке стран выбрать Россию, то магазин опять начинает выдавать ошибку.

На запрос CNews представители «AliExpress Россия» на момент выхода материала не ответили. Следует отметить, что AliExpress стремительно теряет популярность в России. Россияне больше не хотят ждать свои посылки неделями и переходят в отечественные онлайн-магазины, вследствие AliExpress на фоне падения числа заказов вынужден закрывать один российский склад за другим, тем самым увеличивая сроки ожидания товара покупателем.

Китайские санкции во всей красе

DJI – это крупнейший производитель квадрокоптеров в мире. До начала всем известных событий компания официально поставляла свою продукцию в Россию, без каких-либо ограничений. Как пишет РБК со ссылкой на дистрибьютора DJI, вендор остановил отгрузки еще в апреле 2022 г., после чего новые завозы могли осуществляться по схемам параллельного, то есть легализованного «серого» импорта.

Другими словами, DJI ввела свои санкции против россиян, хотя власти Китая пока официально не присоединяются к давлению на граждан России, которое оказывают на них США и страны Евросоюза. Впрочем, это никак не мешает, например, Lenovo прекращать поставки в Россию своих ПК и ноутбуков, а Huawei – лишать российских операторов связи своих базовых станций.

Также DJI удалила из российских Google Play и App Store свои фирменные приложения DJI Go и DJI Fly. На момент публикации материала в каталогах обоих магазинов они не были представлены.

Дрон за миллион

На 3 марта 2023 г. не было известно, почему AliExpress мешает россиянам заказывать дроны, тем более что их покупка, в Китае или любой другой стране, пока никак не противоречит российскому законодательству. А пока китайский онлайн-магазин вводит новые ограничения, его российские конкуренты предлагают широкий выбор БПЛА обеих марок – и DJI, и Autel.

Российские магазины выручают

Редакция CNews обнаружила продукцию обоих китайских производителей в каталогах Wildberries, Ozon и «Яндекс маркета». Во всех трех случаях дроны были доступны для приобретения с доставкой по всей России.

Аналогичная ситуация и в классической рознице. БПЛА DJI в широком ассортименте представлены, по меньшей мере, в магазинах сетей DNS и «М.Видео». В «Ситилинке» один дрон DJI тоже нашелся, правда, более чем за 1,2 млн руб. «У нас представлен ассортимент квадрокоптеров для любительской и профессиональной видеосъемки, – сообщили CNews в «Ситилинке». – Бренд DJI доступен в одной позиции из предыдущих поставок».

Редакция CNews обратилась за комментариями в Ozon, Wildberries, и «Яндекс» и ожидает ответа. Представители «М.Видео-Эльдорадо» подтвердили CNews, что в ассортименте сети пока еще есть несколько моделей дронов DJI. На вопрос о возможности новых поставок в компании не ответили.

Без Запада не обошлось

Нежелание DJI работать с Россией может быть связано со стремлением компании как можно меньше попадаться на глаза американским и европейским властям. Как пишет РБК, ее еще весной 2022 г. заподозрили в поставках дронов российской армии, вследствие чего некоторые европейские торговые сети, включая ушедшую из России MediaMarkt. без промедления сняли ее продукцию с продажи.

DJI всячески отрицает поставки дронов российской армии и утверждает, что ее продукция предназначена для использования строго в гражданских целях.

В США DJI тоже под прицелом местных властей. Они еще в мае 2019 г. задумали внести ее в санкционный список, присутствие в котором лишает любую компанию возможности сотрудничества с американскими клиентами без специальных разрешительных документов.