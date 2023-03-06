Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта

CNews приглашает принять участие в конференции «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» 21 марта 2023 года.

Санкции и инциденты в области информационной безопасности заставили российские компании пересмотреть стратегию в отношении ИТ-инфраструктуры. В результате вырос спрос на услуги дата-центров. Провайдеры отреагировали повышением цен, а динамика ввода новых стойко-мест не изменилась 一 как и в пандемию, это 4-5 тыс. в год. Из-за проблем с поставками оборудования цены продолжат расти.

Компании, которые используют собственные мощности и ЦОДы, испытывают новые решения для повышения катастрофоустойчивости. Они внедряют гибридное или мультиоблачное резервное копирование и решения для восстановления работоспособности от отечественных поставщиков.

Российский рынок ИТ-инфраструктуры

Спрос на услуги colocation и IaaS вырос, и цены поднялись в среднем на 60%.

Дистанционная работа изменила ИКТ-контур российского бизнеса.

Переход к гибкой инфраструктуре и удаленному доступу к серверам.

Датчики IoT стали необходимым элементом ИТ-инфраструктуры на производствах, в логистике, ритейле.

Самые востребованные решения

Защищенная инфраструктура для удаленной работы.

Быстро масштабируемые вычислительные мощности.

Резервное копирование инфраструктуры.

Wi-Fi 6 и другие беспроводные технологии передачи данных.

Интегрированные беспроводные сети.

Как российские компании реорганизуют инфраструктуру

Как найти баланс между капитальными, операционными затратами и сроком реорганизации ИТ-инфраструктуры?

Как провести технический аудит и получить пошаговый план реорганизации ИТ-инфраструктуры?

Как выбрать провайдера: стек необходимых и достаточных решений?

Как организовать передачу данных с дублирование каналов на разных технологиях?

По какой архитектуре строить распределенную сеть>?

Переход на Zero Trust network architecture 一 организация архитектуры по принципу «запрещено все, что не разрешено».



Среди докладчиков на данный момент:

Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам»;

Анатолий Едренкин, заместитель генерального директора по цифровой трансформации, «Военторг»;

Павел Босенко, начальник Управления информационных технологий, ФГУП «Росморпорт»;

Николай Галкин, директор по информационным технологиям, Tablogix;

Станислав Тульчинский, директор по информационным технологиям банк «Зенит»;

Игорь Попов, руководитель направления Департамента ИТ-обеспечения, МКБ.



Приглашены для выступления:

Сергей Путин, ИТ-директор, ГК «Росводоканал»;

Константин Меденцев, старший вице-президент по банковским технологиям, банк «Уралсиб»;

Андрей Залманов, вице-президент, банк «Открытие»;

Борис Макевнин, директор по цифровизации и информационным технологиям, «Т Плюс»;

Станислав Дружинин, руководитель управления эксплуатации, ГСК «Югория»;

Владимир Вавра, руководитель отдела инфраструктуры данных, «Уралхим»;

Виталий Гатин, заместитель ИТ-директора по информационно-техническому сопровождению и связи, ИРЗ.

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ и ИБ-решений.

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 20000 руб.

Для представителей заказчиков участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: events@cnews.ru, Алексей Четвернин.