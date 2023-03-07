Россиянину впервые в истории дали срок за торговлю на криптобирже

В России вынесен первый в истории обвинительный приговор по делу о торговле криптовалютой на р2р-площадке. Осужденный был втянут в сложную мошенническую схему со звонками от липовых сотрудников банка – по своей воле или нет, следствие еще не установило. Он получил небольшой условный срок, как и другой участник схемы.

Нечто новое для России

Торговля виртуальными деньгами на р2р-площадках на криптобиржах может обернуться для любого россиянина судом и обвинительным приговором. Как пишет Forbes, в России создан такой прецедент – ранее в стране подобные приговоры не выносились ни разу. Фигурант дела отделался сравнительно небольшим условным сроком (два года), плюс адвокат намерен обжаловать приговор. Но в произошедшем он – далеко не единственный пострадавший.

Торговля токенами на р2р-площадках – это своего рода альтернатива выводу криптовалюты за рубеж, который в связи с последними изменениями в законодательстве и новой геополитикой многим теперь недоступен из-за череды препятствий. Многие россияне стали использовать этот метод обращения криптовалюты для заработка, но, по информации издания, риск оказаться втянутым в мошенническую схему в данном случае велик.

Фигурантом уголовного дела стал россиянин Александр Евдокимов (имя изменено). Как пишет Forbes, в начале 2021 г., за год до всем известных событий, он, находясь в поисках источника дополнительного заработка, набрел на криптобиржу Garantex, на которой решил торговать ее фирменными так называемыми «рублевыми кодами».

Что привлекло Александра

Схема с рублевыми кодами сравнительно проста. Это всего лишь комбинация букв и цифр, привязанная к конкретной сумме, заблокированной на счету пользователя, этот код получившего. То есть, к примеру, можно заказать и получить код на 1000 руб., но эти же деньги будут заморожены на счету.

Владелец кода может передать его другому пользователю с небольшим процентом, чтобы и вложенные деньги не потерять, и немного заработать. Приобретатель кода в дальнейшем может обменять его на любую доступную на Garantex валюту, реальную или виртуальную.

В этой ситуации в выигрыше обе стороны – продавец получает прибыль с продажи кода, а покупатель может получить деньги в нужной ему валюте, будь то доллары или биткоины без ограничений по времени, уведомления банка и прочих неудобств. Комиссия продавца рублевых кодов составляет, как правило, не более 3% от суммы сделки, вырученные им деньги он получает сразу на указанную им карту.

Серая зона

Подобная схема – не ноу-хау Garantex. Схожие возможности предлагают своим клиентам многие криптобиржи, в том числе и флагманы этого рынка, например, Binance, хотя легальность подобного сервиса, по мнению российского закона, сомнительна.

По словам опрошенных изданием экспертов, рублевые коды и им подобные схемы можно считать маскировкой, дающей возможность «обходить “узкие места” в законодательстве». «Клиент биржи продает как бы не криптовалюту и не деньги, а код, который, по сути, позволяет пополнить баланс в любом номинале», – сообщили источники Forbes.

Такие схемы часто используют для отмывания денег, полученных преступным путем, но Александр был осведомлен об этом – в Сети он нашел подробную информацию о мошенниках, пользующихся этим методом, и выяснил, что продавцов потом вызывают на допросы, а их счета блокируют. Поэтому Евдокимов старался работать только с давними клиентами Garantex с большим количеством транзакций – это не было гарантией безопасности, но, по всей видимости, вселяло некую уверенность в контрагенте.

Не доверяй и проверяй

Как оказалось, методы Александра по фильтрации клиентов оказались крайне малоэффективными. 23 февраля 2022 г. он продал рублевый код на 900 тыс. руб. пользователю tradeoffer, а деньги с продажи вывел на карту девушки. Через несколько дней банк заблокировал карту именно из-за этой сделки – как оказалось, деньги, которые tradeoffer заплатил за код, оказались украденными по классической схеме со звонком якобы из службы безопасности банка. С такими звонками сталкивались, вероятнее всего, все россияне, владеющие номером сотового.

Мошенник, общаясь с жертвой, убедили ее отправить деньги на «безопасный счет», коим оказалась обычная банковская карта обычного доставщика суши. Он был замешан в схеме, получая свой процент за переводы через его карту. Карта девушки Евдокимова стала очередной, куда курьер перевел деньги, и, возможно, последней, так как вскоре после совершения транзакции сам курьер вместе с Евдокимовым оказались под арестом.

«Его дернули по заведенному уголовному делу, он оказался у следователя, у него забрали все вещи и начали прессовать: “Все, ты злодей”», – сообщил Forbes адвокат Евдокимова, основатель юридического агентства Cartesius Игнат Лихунов.

Следователи, ведущие это дело, полагают, что Евдокимов, курьер, а также несколько «неустановленных лиц» действовали сообща, то есть в «преступном сговоре», но в приговоре суда сказано, что следствии не располагает информацией, когда и где они познакомились и когда «вступили в преступный сговор». Сторона защиты утверждает, что Евдокимов не только не был знаком с доставщиком японской еды, но и не подозревал об истинном источнике средств.

Избежать тюрьмы

Итогом расследования стал обвинительный приговор против Евдокимова и курьера. Первый получил два года условно, а второй – 2,5 года условного срока. Оба свою вину признали.

Дополнительным наказанием для них послужит необходимость возместить ущерб от мошеннических действий. Издание не уточняет, какую именно сумму Евдокимов должен будет вернуть. Известно лишь, что его адвокат намерен обжаловать приговор суда.