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Портал госзакупок прекращает работать в браузере Internet Explorer

У пользователей портала госзакупки осталось 10 дней для того, чтобы установить новый браузер и продолжить пользоваться ресурсом. С 20 марта 2023 г. в личный кабинет госзакупок невозможно будет зайти через Internet Explorer из-за прекращения обновлений браузера.

Отказаться от Internet Explorer

Пользователи портала госзакупок с 20 марта 2023 г. больше не смогут заходить в личный кабинет, если «сидят» на Internet Explorer. Сообщение об этом опубликовано на портале ЕАС «Закупки».

Такая необходимость вызвана тем, что с 15 июня 2022 г. разработчики Internet Explorer прекратили поддерживать браузер. В настоящее время Internet Explorer не является штатным браузером Microsoft. В 2015 г. ему на смену пришел более современный Edge.

Теперь пользователям портала будет необходимо установить и настроить другой браузер для того, чтобы попасть в личный кабинет. Для работы могут использоваться «Яндекс.Браузер» и Chromium-Gost, отмечается в сообщении.

Для корректной настройки браузера и продолжения работы в личных кабинетах пользователей рекомендовано воспользоваться Автоматизированным настройщиком рабочего места.

Рекомендации по браузерам

Отметим, что разработчики портала госзакупок рекомендовали пользователям в первую очередь переходить на российский «Яндекс.Браузер», а также на Chromium-Gost. Последний же — веб-браузер с открытым исходным кодом на основе Chromium с поддержкой криптографических алгоритмов ГОСТ при установке защищенных соединений через интерфейс msspi. Продукт развивает и поддерживает сообщество разработчиков на безвозмездной и добровольной основе.

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Internet Explorer больше не даст зайти в ЛК портала госзакупки

В сообщении нет прямых указаний или запретов на использование других браузеров. Однако в марте 2022 г. Минцифры порекомендовало россиянам в обозримом будущем перейти на использование браузеров отечественной разработки. Так как в иностранных обозревателях могут перестать работать российские госсайты. Мешать россиянам пользоваться отечественными сайтами в привычных им браузерах стали иностранные центры сертификации. Они начали отзывать у сайтов ряда российских организаций свои HTTPS-сертификаты после 24 февраля 2022 г., когда Россия начала спецоперацию на Украине.

Чем случилось с Internet Explorer

Internet Explorer появился в августе 1995 г., почти 27 лет назад. Почти с самого начала своего существования этот браузер «славился» своей медлительностью в плане развития и открытия веб-страниц. Он сильно отставал от конкурентов с точки зрения возможностей и держал аудиторию лишь за счет тех пользователей, которые по тем или иным причинам не переходили в другие обозреватели, так как Explorer устанавливался вместе с Windows.

Последняя глобальное обновление Internet Explorer под Windows вышло в 2013 г. Браузер дорос до версии 11, ставшей последней для него. Все последующие годы Microsoft лишь публиковала небольшие патчи, закрывающие бреши в его безопасности. В феврале 2019 г. она прямо заявила, что Internet Explorer слишком дырявый и устаревший, и что пользоваться им опасно.

К тому моменту у Microsoft на руках был новый браузер Edge, вышедший одновременно с Windows 10 в июле 2015 г. 15 июня 2022 г. Microsoft прекратит выпуск патчей для Internet Explorer.

По данным Statcounter за второе полугодие 2022 г., Chrome занимал первое место по популярности в мире с долей 66,16%. Microsoft Edge является вторым по популярности настольным браузером с гораздо более скромными 10,99%. Safari удерживал 8,98% рынка. Firefox занимает четвертое место с 7,22%, а Opera — пятое с 3,29%.

Кристина Холупова

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