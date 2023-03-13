Как выбрать систему управления проектами и задачами на замену Jira и Trello

На рынке сервисов управления задачами и проектами в прошлом году наметился сложный период — Atlassian, производитель известных зарубежных продуктов Jira и Trello, полностью свернул свой российский бизнес с 31 октября 2022 года. Разработчики пришедших им на замену решений заявляют о наличии всех аналогичных функций и гарантируют безболезненный, легкий переход. Так ли это? Есть ли подводные камни в подобных проектах или процесс переноса данных действительно легок и прост? Разобраться в непростой ситуации помогут эксперты компании IconSoft на вебинаре «Системы управления проектами и задачами — методология выбора», который пройдет 15 марта 2023 года в 11.00.



Иллюзия выбора

Эксперты говорят о том, что, что несмотря на наличие большого числа российских аналогов, сложности с переходом на новое ПО, да и в целом при выборе таких продуктов, есть и весьма значительные. Часть из продуктов была создана впопыхах, чтобы заполнить вдруг открывшуюся нишу отечественных task-трекеров. Другие, несмотря на заявленные возможности, на поверку оказываются крайне сложны для внедрения и не позволяют корректно переносить ранее заведенные в подобных западных решениях данные. Итого существующая иллюзия широкого поля возможностей для выбора лишь запутывает вдумчивых и желающих получить качественный сервис заказчиков.

Новый игрок на рынке управления проектами и задачами

На вебинаре компании IconSoft 15 марта 2023 г. эксперты рынка обсудят сложившуюся ситуацию в сегменте систем управления проектами и задачами. Директор по развитию компании из первой тройки партнеров Atlassian расскажет об основных проблемах на сегодня в работе с Jira и Trello, и даст прогноз на ближайшее время. Специалисты предоставят свои рекомендации о том, что делать в сложившейся ситуации, проговорят почему так важна точность переноса данных и структуры задач при переходе на новые решения, когда нужна кастомизация продукта и его интеграция с другими системами, обсудят преимущества и недостатки установки on-premise и в облаке.

На мероприятии также расскажут о новом игроке на рынке систем управления проектами и задачами — решении IconTeam (включен в реестр отечественного ПО).

При создании IconTeam компания IconSoft постаралась помимо стандартного для task-трекеров функционала, также добавить наиболее важные и востребованные на сегодня опции:





наличие кросс-досок для совместной работы нескольких подразделений;

перенос данных в автоматизированным режиме с применением «робота», что гарантирует высокую точность перемещения структуры задач и связей;

возможность установки как on-premise на мощностях заказчика, так и в облаке надежного провайдера;

наличие средств быстрой разработки дополнительных функций под нужды конкретного заказчика.





На вебинаре будет проведена демонстрация сервиса IconTeam, а также выступят:





технический директор IconSoft Александр Чемоданов .

. директор по развитию бизнеса ITSDelta (Корпорация Дельта-групп) Евгений Кисько.





Вебинар пройдет 15 марта 2023 года в 11.00. Зарегистрироваться!