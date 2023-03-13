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В Москве усовершенствовали Портал открытых данных

Заработала бета-версия нового Портала открытых данных Москвы. Портал был запущен в 2013 г. Сейчас на нем более тысячи датасетов. Самые популярные — сезонные наборы, такие как график отключения воды, а также адреса самых разных объектов и местоположение камер видеонаблюдения.

Новый портал

В Москве в режиме бета-тестирования заработал усовершенствованный Портал открытых данных. Разработчики обновили дизайн и оптимизировали внутреннюю архитектуру сайта, чтобы он был еще более удобным и быстрым.

«Портал открытых данных — это витрина городских датасетов, которыми Москва делится с жителями и отраслевым сообществом. Сейчас на нем можно найти более тысячи городских наборов данных и справочников по всем сферам жизни. Горожане могут использовать их, чтобы находить информацию, а ИТ-специалисты — для разработки сервисов и приложений. Усовершенствованный портал поможет пользователям быстрее находить нужные сведения и создавать новые полезные ИТ-решения для жителей», — рассказали в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

Самые популярные наборы данных

Как правило, особой популярностью на портале пользуются сезонные наборы данных. Например, горожане активно просматривают график отключения горячей воды, бахчевые развалы и елочные базары. Эти данные также используют крупные российские картографические сервисы, чтобы добавлять полезную информацию на свои карты.

На основе датасетов, опубликованных на портале открытых данных, созданы многие мобильные приложения и интернет-сервисы

Также в числе популярных наборов данных — адресный реестр объектов недвижимости города Москвы, площадки для выгула собак, данные о действующих ордерах на производство работ, реестр камер видеонаблюдения и объекты культурного наследия.

На основе датасетов, опубликованных на портале открытых данных, созданы многие мобильные приложения и интернет-сервисы, среди которых есть как проекты сторонних разработчиков, так и городские решения. Например, столичные учреждения, остановки общественного транспорта, торговые объекты и другие сведения отображаются на карте портала «Наш город» и помогают жителям сообщать о проблемах. Реестр адресов и улиц столицы используется в формах подачи заявлений на получение госуслуг на портале mos.ru. Также наборы открытых данных отображаются на картах портала.

Портал открытых данных функционирует в Москве с 2013 г. Сейчас на нем размещено более тысячи датасетов, в которых содержится информация в том числе об объектах столичной инфраструктуры. Для удобного поиска адресов в том или ином наборе данных на портале создана система навигации. Используя фильтр, можно отсортировать различные объекты по районам или округам города. К примеру, это позволит найти ближайший к дому бассейн или спортивную площадку. Все адреса не только выводятся в виде таблицы, но и отмечены точками на карте. При желании можно посмотреть их описание. Разработчики могут скачать данные в специальном машиночитаемом формате.

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