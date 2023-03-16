В российских компаниях острый кадровый голод. Срочно требуются ИТ-специалисты даже без опыта

Кадровый голод

В 2022 году в России открыли более 67 тыс. вакансий для ИТ-специалистов без опыта работы (junior) и около 310 тыс. — для сотрудников с опытом работы от одного до трех лет (middle). При этом общее число соискателей в этих категориях составляет 214 тыс. человек, что вдвое ниже спроса, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследования Skillbox и HeadHunter.

Из-за дефицита кадров работодатели уже готовы нанимать кандидатов, которые прошли переквалификацию.

Сильнее всего в айтишниках начального уровня нуждаются промышленные предприятия и ИТ-компании. В среднем в этих сферах число соответствующих вакансий выросло на 25%.

Работодатели стали гибче

Дефицит кадров заставил российские компании изменить общий подход к найму, отмечают в HeadHunter.

Практически треть опрошенных стали привлекать специалистов на временной основе, еще столько же — лояльнее относиться к удаленной работе. А четверть представителей малого бизнеса начали активно трудоустраивать студентов.

По словам директора центра подбора ИТ-специалистов SymbioWay Даниила Пилипенко, такой большой спрос junior-специалистов, появился из-за релокации более опытных специалистов (уровня middle и senior). Также, по его словам, компании охотнее стали переобучать непрофильных сотрудников внутри организации.

А что сейчас

Как отмечает изданию директор по образовательным проектам и связями с вузами VK Анна Степанова, количество вакансий начинающих IT-специалистов остается на уровне 2022 г. «В прошлом году к нам на работу вышли более 500 молодых специалистов, а 67% из них выросли до уровня middle», — уточняет госпожа Степанова.

Представители «Яндекса» сообщают, что спрос на специалистов младшего и старшего уровня равномерный. А в «Вымпелкоме» требуются более опытные специалисты — middle и senior.

Как отмечают участники рынка, некоторые компании нанимают младших разработчиков под конкретные проекты, особенно если «горят» сроки по госконтрактам. Однако после того, как фирма выполнит обязательства перед заказчиком, многих начинающих айтишников отсеивают.

Также, ИТ-компании по прежнему осторожно относятся к специалистам, которые прошли курсы по программированию, аналитике данных на популярных образовательных онлайн-платформах. Весной 2022 г. на какие программы отмечался кратный рост. В большинстве своем они не дают глубоких знаний. Как поясняет руководитель группы внедрения ГК «СиСофт» (СSoft) Борис Бабушкин, подобные курсы — завернутая в красивую оболочку компиляция информации из открытых источников.

Общим фоном

За февраль и март 2022 г. Россию покинули 70 тыс. ИТ-специалистов. Тогда же банки и госсектор в два раза нарастили число открытых вакансий ИТ-специалистов. Выше всего был спрос на системных администраторов и web-инженеров, а также на безопасников и специалистов техподдержки.

Практически сразу после оттока айтишников власти ввели меры поддержки отрасли. Ключевыми являются льготная ипотека до 5% годовых и отсрочка от армии.

В январе 2023 г. стало известно, что Минцифры совместно с профильными ИТ-ассоциациями разрабатывают пакет мер для возвращения специалистов, покинувших Россию в 2022 г. Среди возможных преференций — гарантированная отсрочка от призыва в армию и оплата билетов на самолет. А чтобы мотивировать специалистов на возвращение на родину, НДФЛ им могут повысить с 13% до 30%.

В феврале 2023 г. в российских вузах решили удвоить количество бюджетных мест на ИТ-специальности. Впрочем, как отмечают представители бизнеса и ученые, быстро восполнить дефицит кадров скорее всего не удастся. Эффективность такого образования может быть не очень высокой — зачастую программы вузов не успевают за развитием отрасли.