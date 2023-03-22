Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация в госсекторе 2023» 18 апреля 2023 года.

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация в госсекторе 2023» 18 апреля 2023 г.

Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в цифровизации и осветить основные тенденции и перспективы развития цифровых технологий в госсекторе, а также обозначить векторы дальнейшего развития информатизации органов государственной власти в России.

Приоритеты цифровизации в госсекторе

Пересмотр затрат на обеспечение кибербезопасности.

Увеличение штата ИБ-специалистов.

Сокращение ИТ-бюджетов.

Меньше экспериментов, больше тиражирования.

Изменения в реестре сертифицированных отечественных решений.

Промышленные платформы от госкорпораций.

Проблемы цифровизации в госсекторе

Дефицит кадров, в первую очередь в области информационной безопасности.

Нехватка вычислительных мощностей.

Отсутствуют правила и единая форма описания составов и структур данных для ГИС.

Интеграция лоскутных систем тормозит процессы в госсекторе.

Необходима инвентаризация содержащихся в ГИС данных и сведений о составах и структурах данных.

Недостаточный обмен опытом в области цифровизации государственных ведомств.

Практика 2022-2023 годов

Взаимодействие с регуляторами.

Создание корпоративных центров ГосСОПКА.

Сети распределенных ЦОДов госкорпораций становятся отраслевыми провайдерами услуг.

Платформы Low-code в госсекторе.

Как создать лучшее мобильное сервисное приложение для граждан.

Как собрать команду для цифровой трансформации.

Как оценивать результаты цифровой трансформации.

Программные роботы для рутинных и простых процессов.

Среди докладчиков:

Андрей Свинцов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи;

Сергей Труненков, руководитель проектного офиса, ГКУ «Центр налоговых доходов»;

Станислав Логинов, директор Департамента информатизации Тюменской области;

Андрей Сытник, председатель Комитета цифрового развития Ленинградской области;

Ольга Ноян, руководитель центра мобильной разработки Инновационного центра «Безопасный транспорт», Департамент транспорта;

Алексей Драгунов, директор, Региональный центр информационных технологий Псковской области.

Приглашены для выступления:

Дмитрий Чернышенко, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации;

Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ;

Василий Шпак, заместитель министра промышленности и торговли РФ;

Павел Пугачев, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации;

Алексей Херсонцев, статс-секретарь – заместитель министра экономического развития РФ;

Эдуард Лысенко, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы;

Александр Албычев, заместитель руководителя, Федеральное Казначейство;

Василий Слышкин, руководитель ФКУ «Государственные технологии»;

Андрей Петрушин, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы;

Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан;

Елена Мартынова, заместитель руководителя Росреестра;

Дмитрий Разумовский, заместитель Губернатора Калужской области;

Павел Ципорин, директор Департамента информационных технологий ХМАО – Югры.

CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 20000 руб.

Для представителей заказчиков участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.