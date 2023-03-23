CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Импортонезависимость Конференции
| Фото: © Elnur_ / Фотобанк Фотодженика |

Конференция CNews «Как цифровизация помогает расти российскому рынку e-commerce» состоится 28 марта

CNews приглашает принять участие в конференции «Как цифровизация помогает расти российскому рынку e-commerce» 28 марта 2023 г.

CNews приглашает принять участие в конференции «Как цифровизация помогает расти российскому рынку e-commerce» 28 марта 2023 г.

Основные вопросы конференции:

Российский рынок e-commerce

Востребованные технологии

Проекты FMCG-компаний

  • Как цифровизация повышает эффективность логистики?
  • Как искусственный интеллект минимизирует сбои в дни распродаж?
  • Новые сервисы для клиентов: как аналитика в личном кабинете помогает покупателю и продавцу?
  • Сколько стоят услуги сети постаматов и как выбрать провайдера?
  • Сколько нужно потратить на автоматизацию, чтобы организовать доставку за 30 минут?
  • Каким должно быть идеальное приложение для курьера?

Среди спикеров конференции:

Клим Ядринцев, генеральный директор, ElytS;
Дмитрий Новосельцев, генеральный директор, «Сантех Смарт»;
Сергей Алешкин, Head of Data Science, «Согаз»;
Сергей Панкин, начальник управления «Торгово-сервисные предприятия», банк ВТБ;
Петр Сыров, начальник управления 5POST, X5 Group;
Павел Жук, руководитель разработки и внедрения PIM - систем, Compo;
Ксения Сошникова, руководитель направления по работе с маркетплейсами, «Кактус»;
Иван Косаркин, руководитель направления, VS Robotics;
Элина Мугайнутдинова, руководитель группы по работе с курьерскими службами, Flowwow;
Владимир Коленцев, партнер, интернет-магазин «Инструменты-Онлайн.ру»;
Ирина Караулова, аналитик, Data Insight;
Марина Максимова, ex-HR партнер трансформации, «Комус».

Актуальный список спикеров мероприятия.
Список участников обновляется.

Информация о прошедшей конференции.
Целевая аудитория прошедшей конференции.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля

К Google подали иски почти 900 российских компаний

Microsoft опростоволосилась. Создан «полноценный конкурент» ChatGPT за $600. Он работает на Raspberry Pi

Власти начали прием заявок на создание российского «убийцы» Github за 1,3 миллиарда

МТС запускает мессенджер для параноиков. Он защитит от недружественных спецслужб

Хакеры начали атаки на Крым с помощью «магии»

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Умные водонагреватели с управлением со смартфона: выбор ZOOM

12 Telegram-ботов для работы и бизнеса: выбор ZOOM

Учат не только в школе: лучшие Telegram-боты для учебы

Показать еще

Наука

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников

Археологи нашли в Африке интересную систему сохранения воды
Показать еще