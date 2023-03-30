В ИТ появилась новая профессия инженера-суфлера для ChatGPT с зарплатой $335 тыс. в год

В США и Великобритании стали появляться вакансии для оперативных инженеров, которые пишут подсказки для технологии ChatGPT. Платят специалистам, которые расширяют словарный запас искусственного интеллекта и учат его новым идиомам, от $175 тыс. до $335 тыс. в год.



ChatGPT меняет рынок труда

На британском и американском рынке вакансий, связанном с технологией ChatGPT от компании OpenAI, растет количество новых вакансий. Больше всего сейчас востребованы оперативные инженеры для написания сообщений или подсказок для искусственного интеллекта, пишет Bloomberg.

В обязанности инженеров-суфлеров входит совершенствование искусственного интеллекта и обучение сотрудников компаний использованию технологии ChatGPT.

Новые позиции предполагают высокую зарплату – от $175 тыс. до $335 тыс. ежегодно. Если переводить на рубли, это от 13,47 млн руб до 25,78 млн руб. в год или по 1,1-2,1 млн руб. в месяц. Такой заработок оперативным инженером и библиотекарям предложил американский стартап искусственного интеллекта и общественная корпорация, основанная бывшими членами OpenAI, Anthropic – вакансия появилась на сайте.

Руководитель отдела подбора персонала для ИИ, машинного обучения и автоматизации в международном кадровом агентстве Hays Марк Станден (Mark Standen) уточнил, что опытные инженеры-консультанты могут сами сообщить о своих зарплатных ожиданиях.

«Зарплаты начинаются от 40 тыс. фунтов стерлингов, но в нашей базе данных есть кандидаты, которые ищут от 200 тыс. фунтов до 300 тыс. фунтов в год», – отметил Станден.

Самые высокооплачиваемые должности получают кандидаты с докторской степенью в области машинного обучения или этики. На высокий заработок также могут надеяться те, кто уже имеет опыт запуска компании с искусственным интеллектом.

Навыки суфлеров

О том, какие навыки требуются на этой должности, изданию рассказал инженер-программист Альберт Фелпс (Albert Phelps) – его наняли на эту позицию в британскую консалтинговую компанию, которая помогает финсектору анализировать данные. Таких сотрудников он назвал «шептунами для искусственного интеллекта».

По словам Фелпса, приоритет HR-отделы компаний отдают инженерам с классическим гуманитарным образованием, предполагающим обширные познания в области философии, истории и английского языка. Дело в том, что искусственный интеллект должен учиться понимать игру слов, метафоры и идиомы.

Так, сам Фелпс изучал историю в британском Университете Уорика, а затем работал консультантом по рискам в шотландском Clydesdale Bank и британском финансовом конгломерате Barclays Plc. Технологиями искусственного интеллекта он заинтересовался позже.

Теперь Альберт Фелпс пишет по пять подсказок в день для технологий ChatGPT, которые затем используют пользователи.

Директор по исследованиям в области машинного обучения Кембриджского университета Адриан Уэллер (Adrian Weller) соглашается, что подсказки – это ключевой способ взаимодействия людей с чат-ботами, поэтому сейчас особенно ценятся специалисты, которые в этом разбираются. В то же время, потребность в таких сотрудниках скоро будет закрыта – так что всем желающим стоит поторопиться, посоветовал эксперт.

Нейросети развиваются стремительно

Напомним, в 2023 г. технологии искусственного интеллекта стали развиваться в форсированном режиме. Оказалось, что чат-бот ChatGPT способен написать такую качественную дипломную работу, что никто из членов университетской комиссии не заметит подмены – этим воспользовался студент Российского государственного гуманитарного университета.

У Microsoft также недавно появился искусственный интеллект, умеющий писать программный код по запросам на естественном языке. Еще одна нейросеть компании OpenAI GPT-4 спровоцировала массовые увольнения программистов – компании решили заменить их ИИ.

А 28 марта 2023 г. на сайте организации Future of Life появилось открытое письмо с призывом остановить исследование мощных ИИ-систем. Его авторы обращались к создателям искусственного интеллекта. Подписали документ в том числе глава Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск (Elon Musk), сооснователь Pinterest Эван Шарп (Evan Sharp) и сооснователь Apple Стив Возняк (Steve Wozniak). В тексте задаются по-настоящему экзистенциальные вопросы: нужно ли позволять машинам наводнять наши информационные каналы пропагандой? Нужно ли автоматизировать все рабочие места? Должны ли мы развивать нечеловеческие умы, которые могут превзойти нас численностью, перехитрить и заменить нас?

«Должны ли мы рисковать потерей контроля над нашей цивилизацией?» – задают свой главный вопрос главы глобальных ИТ-корпораций.