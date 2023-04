«Касперский» поднимает цены и переходит на продажи по подписке

Продукты «Лаборатории Касперского» теперь для домашних пользователей доступны по годовой подписке. Предлагается три тарифных плана.

Подписка на «Касперского»

«Лаборатории Касперского» переводит продажи своих продуктов на подписную модель. Ею смогут воспользоваться домашние пользователи, рассказали CNews представители ИБ-компании.

Для подписки доступны три тарифных плана: Kaspersky Standard, Kaspersky Plus и Kaspersky Premium. Стоимость годовой подписки на них с учетом скидки на первый год составляет от 1519 до 2199 руб. (для одного устройства). Без скидки Kaspersky Standard стоит 1999 руб.

Скидка действует только на первый год подписки, далее подписка будет автоматически продлеваться ежегодно по действительной на момент продления цене. Подписку можно будет отменить в любой момент, подчеркивают представители компании.

Во всех трех планах Kaspersky Standard, Kaspersky Plus и Kaspersky Premium будет доступна защита от сталкерского ПО, троянцев-шпионов и несанкционированного доступа к камере и микрофону. Kaspersky Plus дополнен функциональностью, благодаря которой пользователь получит уведомление, если его конфиденциальные данные из сторонних сервисов попадут в открытый доступ, в том числе в дарквеб.

Сейчас подписка предоставляется ограниченному числу пользователей. Начиная с середины мая 2023 г. новая тарифная линейка, предоставляемая по подписной модели станет доступна для всех. Все тарифные планы доступны для устройств на базе Windows, macOS, iOS и Android.

Фото: kaspersky Стоимость новых продуктов по подписке

На момент публикации этого материала представители «Лаборатории Касперского» не смогли ответить на вопрос CNews, почему было принято решение о переводе продаж на подписную модель.



Дешево или нет

Сравнивать стоимость продуктов по подписке и других решений сложно, так как их функциональность отличается, хотя недорогие подписки в целом схожи. Например, стоимость подписки Kaspersky Standard со скидкой для одного устройства составляет 1519 руб. А базовая защита Kaspersky Anti-Virus (не под подписке, ныне действующая), в которую также входят антивирусная защита и оптимизация производительности устройств на год стоит от 1320 руб. (стоимость указана для двух устройств).

Фото: kaspersky Стоимость ныне действующих тарифов не по подписке

Решение Kaspersky Total Security, предлагаемый сейчас, которая включает максимальную защиту от угроз, стоит 1999 руб. за первый год. А Kaspersky Premium (предложение 2023 г.) по подписке со скидкой стоит 2119 руб. При этом явно обладает заметно широкой функциональностью, чем Total Security.

Что в подписке

Например, в рамках Kaspersky Standard пользователю будет доступна антивирусная защита, а также новые функциональности для повышения скорости работы ПК: ускорение запуска и работы устройства, очистка места на жестком диске.

В тарифный план Kaspersky Plus входит расширенная функциональность для поддержания производительности устройств, в частности диагностика «здоровья» жесткого диска и доступ к премиум-версиям Kaspersky Who Calls и менеджеру паролей Kaspersky Password Manager. Kaspersky Who Calls защищает от телефонного мошенничества и спама, а менеджер паролей помогает создавать надежные пароли, хранить их, а также подскажет, если пароль утек в открытый доступ.

Kaspersky Premium включает все опции, доступные в Kaspersky Standard и Kaspersky Plus, а также предоставляет доступ к дополнительным возможностям. В частности, он помогает обнаружить приложения для удаленного доступа, которые злоумышленники могут использовать для кражи информации. Также в этот тарифный план входит мониторинг умных устройств и безопасности домашней сети Wi-Fi. Например, если неизвестное устройство попытается подключиться к сети Wi-Fi, приложение уведомит об этом. Все подписчики Kaspersky Premium получают доступ к выделенной приоритетной линии техподдержки, которая поможет решить вопросы, связанные с цифровой защитой, в удобном формате — по телефону или в чате.