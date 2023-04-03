«Ростелеком» завладел сетью бесплатного Wi-Fi в метро

«Ростелеком» получил контроль над компанией «МаксимаТелеком», оператором Wi-Fi в московском метро. Сделка совершена через подконтрольную «Ростелекому» компанию «Макомнет», которая также владеет сетью связи в московском метро.

«МаксимаТелеком» сменил владельца

Компания «МаксимаТелеком», владеющая сетью Wi-Fi в московском метро, сменила владельца. Согласно материалам, размещенным компанией на сайте Центра раскрытия корпоративной информации, 76% акций компании перешли к «Макомнет», владельцу волоконно-оптической сети в московском метро.

«Макомнет» находится под контролем «Ростелекома», которому теперь косвенным образом принадлежит 51% акций «МаксимаТелеком». Продавцом контрольного пакета «МаксимаТелеком» выступило АО «Инвестмир», гендиректором которого является председатель совета директоров «МаксимаТелеком» Сергей Асланян.

«Инвестмир» выступает в роли холдинговой структуры для акционеров «МаксимаТелеком». Из материалов «МаксимаТелеком» следует, что в рамках сделки Асланян продал косвенную долю в компании размере 34%, ресторатор Авраам Крихели - 23%, закрытый паевой инвестиционный фонд «Тетис Кэпитал» (принадлежит «Тринфико») - 32%.

Кому принадлежала «МаксимаТелеком»

Согласно отчету «МаксимаТелеком» за 2021 г., 50,9% акций компании принадлежали кипрскому оффшору Geromell Trade. Через него Сергей Асланян владел 35%, Авраам Крихели – 7,3%, эстонец Урмо Валнер – 7,3% (через кипрский оффшор Malver Holdings).

Еще 23,7% акций компании принадлежат ее же дочернему предприятию - «СмартМол», 16,8% находились у «Тетис Кэпитал». Еще 8,2% акций компании через кипрский оффшор Dreamfyre принадлежали Илья Беляеву, владельцу инвестиционного фонда Supremum Capital.

В пресс-службе «Макомнета» сообщили агентству «Интерфакс», что сделка будет способствовать расширению сотрудничества с городскими заказчиками и даст синергетический эффект в развитии новых цифровых сервисов для горожан. При этом периметр сделки включает только операторский бизнес «МаксимаТелеком». Пресс-служба «МаксимаТелеком» подтвердила эту информацию, сумма сделки не раскрывается.

Чем известна «МаксимаТелеком»

«МаксимаТелеком» с 2013 г. занимается строительством сети Wi-Fi в московском метро. Доступ в сеть предоставляется бесплатно (в обмен на просмотр рекламы) и за абонентскую плату. Также в Москве компания построила сети Wi-Fi на наземном транспорте, в «Аэроэкспрессе», и пригородных электричках. Кроме того, компания построила сеть Wi-Fi в петербургском метро.

В 2014 г. «МаксимаТелеком» и Департамент транспорта Москвы получили премию CNews Awards за реализацию общественно значимого проекта по обеспечению доступа в интернет в московском метро.

Недавно «МаксимаТелеком» объявила о разделении бизнеса на операторский и интеграторский. В операторский бизнес вошла сеть Wi-Fi в московском метро. Именно он и был продан. Интеграторский бизнес объединит компетенции по созданию ИКТ-инфраструктуры, внедрению систем автоматизации производства и бизнес-процессов, платформенные решения, облачные услуги, сервисы видеоаналитики и другие цифровые продукты. Он будет развиваться под брендом ГК «Максима».

Финансовые показатели «МаксимаТелеком»

В 2021 г. выручка компании составила 8,84 млрд руб., операционный убыток – 810 млн руб., чисытй убыток – 1,245 млрд руб. На конец 2021 г. долгосрочная задолженность компании по облигациям и займам составляла 5,45 млрд руб.

Гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин отмечает, что «МаксимаТелеком» в основном зарабатывала за счет поставки оборудования интернета вещей для московского транспорта, а также имеет высокую кредиторскую задолженность. В этой связи компании было логично найти себе покупателя. Для «Ростелекома» сделка будет полезна с точки зрения увеличения компетенций в сфере интернета вещей.