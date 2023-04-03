Блокировка пиратских торрентов лишает людей радости, но не увеличивает выручку легальных кинотеатров

Исследование влияния блокировок пиратских сайтов

Исследовательская группа ученых, сформированная из представителей Университета Карнеги Меллон (США) и бизнес-школы Католического университета Португалии, изучили, как массовые блокировки пиратских интернет-ресурсов в одной из стран мира сказались на востребованности легальных стриминговых и ТВ-сервисов. Как отмечает TorrentFreak, желания начать платить за кино и сериалы у жителей Португалии (предположительно) подобные меры не вызывают.

Обезличенные данные для проведения исследования предоставили интернет-провайдеры. Размер выборки составил 100 тыс. абонентов, выбранных случайным образом. В исследовании прямо не упоминается государство, которое представляют эти провайдеры и их абоненты, однако TorrentFreak выдвигает предположение им является Португалия.

Косвенным признаком этого является тот факт, что в исследовании, во-первых, задействована португальская научная организация. Кроме того, Португалия – одна из немногих стран мира, в которых принята схема так называемой добровольной блокировки (Voluntary Blocking Scheme) пиратских сайтов, которая упоминается в работе. В случае с Португалией она предполагает наличие многосторонних договоренностей между Министерством культуры, местной ассоциацией телекоммуникационных операторов и национального регистратора доменных имен в зоне .pt, а также правообладателей, что позволяет оперативно блокировать пиратские интернет-ресурсы по инициативе последних, причем без обращения в суд.

Переданные ученым сведения позволяют оценить активность невольных участников исследования в Сети и выделить среди них пользователей p2p-протокола BitTorrent. Исследователям была доступна такая информация как объем входящего и исходящего трафика каждого абонента, его расходы на платные развлекательные видеосервисы, а также суммарное время, проведенное за просмотром телевидения.

Блокировки работают

Согласно наблюдениям, сделанным учеными, после введения нового механизма блокировок пиратских сайтов, пользователи BitTorrent стали значительно меньше скачивать и раздавать, причем хоть сколько-нибудь ощутимого отката этого показателя к «доблокировочным» масштабам спустя несколько месяцев так и не произошло. Кроме того, сократилось и количество домохозяйств, использующих BitTorrent. Это позволило ученым прийти к выводу о том, что блокировки сайтов является действенным средством борьбы с пиратством.

Исследователи также обратили внимание на неравномерность уменьшения входящего и исходящего трафика. Объем последнего сократился в значительной большей степени. Аналитики предполагают, что это связано с переходом части потребителей «бесплатного» контента на пиратские стриминговые сервисы, использование которых не связано с передачей абонентом в сеть значительного количества данных.

Всплеск интереса к средствам обхода блокировок

Проанализированные экспертами данные также содержали информацию о поисковой активности абонентов, взятую из Google trends. В первую очередь исследователей интересовала частота появления в поисковых запросах таких терминов как “proxy” («прокси-сервер»), “VPN” («виртуальная частная сеть») и “DNS” («система доменных имен»). Сервис Google Trends зафиксировал резкий рост числа запросов после начала кампании против пиратских интернет-ресурсов в Португалии, особенно – в первые несколько недель. По мнению специалистов, это свидетельствует о стремлении аудитории пиратских торрент-трекеров разобраться в инструментах обхода блокировок.

Спустя несколько месяцев интерес пользователей к подобным инструментам в значительной степени угасает, и количество поисковых запросов на соответствующие темы возвращается в норму. Впрочем, как отмечает TorrentFreak, к этому моменту наиболее упорные из пиратов, вероятно, обзавелись необходимыми инструментами и адаптировались к новым условиям.

Легальным сервисам от блокировок пользы нет

Исходя из логики правообладателей, блокировки пиратских сайтов должны положительно сказаться на доходах поставщиков легитимных сервисов, поскольку, лишившись доступа к «бесплатному» развлекательному контенту, люди могли бы заинтересоваться платными онлайн-кинотеатрами, кабельным и общедоступным телевидением.

Однако результаты исследование португало-американской группы ученых свидетельствуют о том, что это предположение имеет мало общего с реальностью. Эксперты не зафиксировали каких-либо статистически значимых изменений в объемах потребления цифровых медиасервисов попавшими в выборку абонентами интернет-провайдеров. Впрочем, средняя продолжительность сеанса телесмотрения у таких абонентов все же увеличилась, хоть и совершенно незначительно: пираты стали смотреть ТВ в целом на 2,5 минуты дольше, чем до начала блокировок, и на 1,8 минуты больше уделять времени ТВ-каналам, специализирующимся на художественных фильмах и сериалах.

Таким образом, согласно выводам экспертов, борьба с пиратством методом веерных блокировок едва ли приносит практическую пользу легитимным сервисам, хоть и способствуют сокращению масштабов пиратства, а также совокупного объема интернет-трафика абонентов.

Тем не менее следует иметь в виду, что массовые блокировки пиратских сайтов местные провайдеры начали в 2015 г., когда рынок стриминговых сервисов в Португалии был развит слабо. Популярные нынче во многих уголках планеты гиганты Netflix, Hulu и Amazon либо не были представлены в стране вовсе, либо имели незначительную аудиторию. Цифровое телевидение и сопутствующие услуги вроде VoD (Video on Demand; «видео по запросу») тогда были распространены куда больше и по сути являлись единственной легальной альтернативой интернет-пиратству, если не считать незаконных копий фильмов и сериалов на физических носителях – CD и DVD.

Выводы специалистов подтверждаются и результатами иных исследований. В частности, в работе ученых Университета Карнеги Меллон и Колледжа Уэллсли (США) от 2015 г. показано, что меры по борьбе со знаменитым торрент-трекером Pirate Bay, предпринятые властями Великобритании, не сказались на объеме потребления жителями Туманного Альбиона легального контента. Пользователи интернета в своей массе предпочли заняться поисками зеркал ресурса или прибегли к услугам VPN, лишь бы не платить за видео.