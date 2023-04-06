Ozon спешно избавляется от своего «убийцы» «Авито». У пользователей осталась неделя, чтобы завершить все сделки

Ozon закрывает свой сервис объявлений, который должен был составить конкуренцию «Авито» и «Юле». Он работал с августа 2022 г., но лишь в трех российских регионах. Причину столь стремительного закрытия в маркетплейсе не раскрывают. У пользователей есть всего неделя, чтобы успеть завершить все сделки.

Минус один аналог «Авито»

Российская торговая площадка Ozon приняла решение о закрытии сервиса «Ozon объявления», запуск которого состоялся в августе 2022 г. Проект продержался всего восемь месяцев, но за это время заработал лишь в трех регионах России.

По своей сути новый сервис Ozon не отличался от «Авито» или «Юлы». Он позволял размещать объявления о продаже новых, уцененных или подержанных вещей. Воспользоваться такой возможностью могли как продавцы Ozon, так и обычные пользователи. Также сервис позволял отдавать вещи даром.

На 6 апреля 2023 г. на сервисе было размещено около 283 тыс. объявлений.

Сервис «Ozon объявления» будет отключен полностью, и у пользователей есть всего несколько дней на экспорт своих объявлений – текстов и фотографий. Сделать это нужно не позднее 12 апреля 2023 г. – в этот день личный кабинет будет отключен, а на следующие сутки «Ozon объявления» прекратит существование.

Жизнь сервиса прервется всего через неделю

При этом за неделю до закрытия сервиса пользователи лишились доступа к разделу «Ozon объявления» как на сайте маркетплейса, так и в фирменном мобильном приложении. Новые объявления создавать нельзя, как и новые чаты с покупателями или продавцами. Ранее открытые беседы будут доступны вплоть до окончательного закрытия сервиса.

Темная история

На момент публикации материала Ozon не уточнял, что именно послужило причиной закрытия «Объявлений». «В своем решении мы руководствовались бизнес-логикой и стратегией развития маркетплейса», – сообщили CNews представители Ozon.

Фото: Ozon Высвободившиеся ресурсы Ozon перенесет на другие проекты

С момента своего запуска сервис «Ozon объявления» был доступен исключительно пользователям из Воронежской и Ростовской областей, а также из Ставропольского края – другие регионы до него не допускались. При этом, как сообщили CNews представители маркетплейса, спросом сервис пользовался: «За время работы сервисом воспользовались до 60% аудитории в этих регионах, пользователи разместили объявления о продаже 145 тыс. товаров», – утверждают они.

В Ozon сообщили CNews, что сервис все эти месяцы работал в тестовом режиме. Когда маркетплейс планировал полноценный запуск, остается неизвестным. «Остановив работу над сервисом, мы перераспределим ресурсы и направим фокус на ускоренное развитие наших сервисов для продавцов. Это поможет привлечь на платформу больше предпринимателей и расширить ассортимент», – заявили CNews представители Ozon.

Результат восьми месяцев работы классифайда всего в трех регионах России

По их словам, работавшие над сервисом специалисты будут перераспределены на другие проекты маркетплейса. В частности, они будут помогать в развитии платформы Ozon для собственной доставки товаров продавцами (так называемый RFBS или real fulfillment by seller). Такая схема подразумевает, что продавец сам отвечает за хранение и доставку товара.

Основной и единственный конкурент

В сегмент классифайдов стремятся войти многие игроки российского интернет-рынка, в особенности крупные. Например, «Яндекс» запустил свой сервис объявлений в начале декабря 2020 г, назвав его «Яндекс объявления». Как сообщал CNews, на старте проект был укомплектован поиском по данным «Маркета» и рейтингом активности продавца и покупателя в сервисах «Яндекса». Эта информация помогала быстрее оценивать объявления и принимать решение о совершении сделки с тем или иным продавцом.





Для максимально быстрого продвижения проекта «Яндекс» встроил его и веб-версию своей главной страницы, а также в фирменное мобильное приложение. Также велась разработка отдельных утилит для iOS и Android.

Основной игрок на российском рынке классифайдов – «Авито». Добиться этого сервису удалось, в том числе, за счет солидного для любого интернет-ресурса возраста – «Авито» работает с октября 2007 г. и скоро отметит свое 16-летие.

Главный конкурент «Авито» – сервис «Юла» из экосистемы холдинга VK, ранее известного как Mail.ru Group. Но силы этих соперников, если судить по статистике Similar Web, не равны. Для примера, количество посещений «Юлы» в феврале 2023 г. составило 15,3 млн против 330,4 млн у «Авито».

В топ-50 самых популярных в России с айтов «Авито» находится на 10 строчке. «Юла» в этот топ не входит, хотя сайт VK.com (соцсеть «Вконтакте», принадлежит VK) занимает шестое место.