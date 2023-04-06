После бегства Cisco российские компании переходят на китайские ИБ-решения. Интерес к ним вырос в 12 раз

Отечественные компании проявляют недюжинный интерес к китайским решениям в области кибербезопасности. Больше всего — к межсетевым экранам, так как в России эту нишу до февраля 2022 г. занимали зарубежные вендоры, покинувшие рынок. Эксперты считают, что компании из Китая должны преодолеть некоторые барьеры прежде чем серьезно заявить о себе на нашем рынке.

Китайская защита

Российские компании хотят заменить ушедшие западные ИБ-решения китайскими продуктами. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на интеграторов.

Согласно опросу интегратора «К2Тех», в марте 2023 г. заменить решения ушедших иностранных вендоров (Cisco, Checkpoint и Fortinet) на китайские готовы 60% компаний из ключевых отраслей экономики, тогда как до 2022 г. он составлял всего 5%. В опросе принимали участие 120 компаний.

Наибольший интерес отечественные компании проявляют к китайским межсетевым экранам. Их на китайские готовы заменить 70% опрошенных, следует из отчета. Также среди популярных решений присутствуют системы предотвращения вторжений (47%) и системы мониторинга и сканеры безопасности (16%).

Причина такой популярности

Интерес российских компаний к китайским ИБ-решениям обусловлен привычной функциональностью, схожей с западными продуктами. При этом российские производители либо только дорабатывают свои решения, либо вовсе не имеют аналогов ушедшим с отечественного рынка, рассказал изданию директор центра информационной безопасности «Ланит-Интеграции» Николай Фокин.

Интерес со стороны российских компаний подтверждает и гендиректор «Группы Т1» по технологическому развитию Антон Якимов. Он отметил известность таких китайских вендоров как Sangfor и Eltex.

До февраля 2022 г. сегмент корпоративных межсетевых экранов был полностью занят зарубежными игроками. Эти компании сразу после начала СВО ушли почти одновременно, остановив поставки и поддержку внедренных решений и прекратив предоставлять российским компаниям информацию об атаках. Без обновляемых баз данных их средства защиты стали абсолютно бесполезны. Российские же компании начали разрабатывать межсетевые краны не так давно.

Например, Cisco объявила об уходе 4 марта 2022 г. А 5 апреля 2023 г., стало известно о том, что российская «дочка» Cisco уничтожила свою технику почти на 2 млрд руб. вместо того, чтобы продать ее, как SAP, или хотя бы вывезти из России. Помимо этого, компания избавилась и от офисной техники и мебели на 1 млн руб.



Вытеснят ли российские решения

Эксперты полагают, что для упрочнения своих позиций на российском рынке китайским компаниям необходимо для начала пройти сертификацию регулятора. Помимо этого, есть ряд других технических и организационных сложностей, рассказал «Коммерсанту» директор портфеля сетевых решений «РТК-Солар» Александр Баринов.

Сертификацией ИБ-продуктов в России занимается Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Без одобрения ведомства решения нельзя использовать госструктурам и компаниям с госучастием, а также на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ), подчеркивает старший инженер по сетевой безопасности «К2Тех» Игорь Резцов.

Представители ФСТЭК не ответили изданию на вопрос о поступающих заявках на сертификацию решений от китайских компаний. Как поясняет бизнес-консультант Positive Technologies Алексей Лукацкий, сертифицировать продукты из дружественных стран не запрещено. Требования к ним точно такие же, как и к российским продуктам (конструкторская документация на русском языке и исходные коды).