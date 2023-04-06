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В регионах чиновников начали массово пересаживать с Google Docs, Zoom, Skype и MS Exchange на решения VK

В регионах России начали переводить чиновников на автоматизированные рабочие места госслужащих, разработанные VK. Предполагается, что теперь служащие не будут использовать для обсуждения рабочих вопросов иностранные мессенджеры – Telegram, Microsoft Exchange, Google Docs, Zoom, Skype.

Чиновники перешли на VK

Сотрудников органов исполнительной власти в регионах стали переводить на автоматизированное рабочее место госслужащего (АРМ ГС) компании VK, пишут «Ведомости». Теперь вся внутрикорпоративная коммуникация должна происходить исключительно на российской информационной инфраструктуре.

О предстоящей миграции на сервис российской компании сообщило Минцифры Амурской области, уточнив, что новый мессенджер должен заменить чиновникам Telegram, Microsoft Exchange, Google Docs, Zoom, Skype и др.

Кроме того, продуктом VK уже пользуются около 1000 государственных гражданских служащих Новгородской области, отметил в беседе с изданием глава управления пресс-службы губернатора региона Николай Шестаков.

Мессенджер позволяет чиновникам совершать звонки, в том числе, видеозвонки, использовать почтовый клиент, календарь и планировщик задач. Решение установлено на стационарных рабочих компьютерах сотрудниках и их мобильных телефонах и планшетах. При этом, уточнил Шестаков, чиновники по-прежнему могут обсуждать личные вопросы в тех мессенджерах, которые им нравятся.

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Фото: © Adem AY / Фотобанк UnSplash
Удалять со смартфонов любимые зарубежные мессенджеры региональных чиновников пока не заставляют

Поэтапный переход с мая 2023 г. на мессенджер VK начнут и в Ярославской области, сообщил изданию глава департамента информатизации и связи области Александр Королев. В ближайшее время переход также состоится в Орловской области, хотя конкретных сроков подключения чиновников к отечественному сервису в регионе не назвали.

В то же время не все российские регионы собираются переводить своих госслужащих на АРМ ГС в ближайшее время – инициатива даже не обсуждается в некоторых регионах Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

Что представляет собой рабочее место VK

АРМ ГС – это специальный мессенджер, которые разработала VK на базе собственного корпоративного мессенджера VK Teams. Сделал это разработчик по тендеру Минцифры России, который был объявлен осенью 2021 г. В конкурсе VK обошел «дочку» «Ростелекома», предложив создать сервис за 450,5 млн руб., в то время как «РТК цифровые технологии» хотела сделать то же самое за 473 млн руб.

Мессенджер объединяет переписки, видеозвонки, почту, календарь, облачное хранилище и «внутренний портал». Сервис функционирует на мобильных платформах iOS и Android, в веб-браузерах и на нативных клиентах для Windows, MacOS, Linux и др.

Когда перейдут все

В аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко изданию сообщили, что на данный момент в системе АРМ ГС уже работают более 200 тыс. пользователей. В 2022 г. на него перешли сотрудники федеральных органов исполнительной власти, в 2023 г. начали подключаться субъекты РФ.

«К 2024 г. АРМ ГС станет обязательным инструментом взаимодействия и основной площадкой доступа к сервисам государственного служащего», – уточнил представитель Чернышенко.

Напомним, мигрировать на АРМ ГС губернаторов и федеральные ведомства Чернышенко призывал еще в 2022 г. Главам субъектов рекомендовали использовать исключительно отечественные мессенджеры «в рамках служебной деятельности».

В марте 2023 г. Дмитрий Чернышенко выступал с заявлением о том, что все федеральные органы исполнительной власти не позднее апреля 2023 г. должны завершить переход на мессенджер VK. Он напоминал о том же и регионам со ссылкой на геополитическую обстановку.

На фоне утечек

Российскую систему для госслужащих было решено создать из-за отсутствия базовых отечественных сервисов – это происходило в рамках эксперимента Минцифры по внедрению типового автоматизированного места госслужащего (ТАРМ). Общие затраты на проект оценивались в 14,2 млрд руб. до 2024 г.

На этот шаг власти пошли в том числе из-за того, что большая часть утечек информации из госорганов происходила либо из рабочих чатов в соцсетях, либо из личной и служебной почты. Усугубилась ситуация в 2022 г., когда в сеть попали 230 тыс. писем Министерства культуры, администрации Благовещенска и аппарата губернатора Тверской области.

С 1 марта 2023 г. Роскомнадзор также запретил российским компаниям, которые выполняют госзадание или оказывают госуслуги, делать это в иностранных мессенджерах, среди которых оказались Telegram, WhatsApp, Viber, Microsoft Teams, Snapchat и Discord, при оказании услуг. Сейчас власти прорабатывают систему штрафов для организаций, которые будут игнорировать требование. Пока они будут получать только предупреждения.

Анжела Патракова

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