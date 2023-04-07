МТС ищет, где купить зарубежное оборудование 5G

МТС разыскивает поставщиков оборудования для сетей пятого поколения. Эксперты считают, что компания хочет получить разрешение на использование зарубежных решений, так как в России в ближайшем будущем базовых станций ждать не стоит. По их мнению, компания может рассчитывать только на выкуп чужого поддержанного оборудования, потому что ушедшие с рынка Huawei, Nokia и Ericsson не будут его поставлять.

МТС ищет варианты

Телеком-оператор МТС ищет поставщиков оборудования для сетей 5G. Для этого компания опубликовала запрос на поиск продуктов, их характеристик и возможностей импорта в Россию у себя на сайте. Первым на это обратил внимание Telegram-канал «Телекоммуналка».

В частности, оператор заинтересован в поставках решений 5G Small, Pico, indoor BTS и Outdoor Макро BTS. Запрос содержит 37 категорий решений, среди которых оборудование контроллера и базовых станций, системы управления радиосетью, программно-аппаратный комплекс для планирования и оптимизации сети, а также программное обеспечение и лицензии.

Заявки от способных поставить такие решения поставщиков принимаются до 14 апреля 2023 г., следует из опубликованной информации. Поставщик должен иметь необходимые разрешения для ввоза такого оборудования в Россию и использования его в составе сетей связи общего пользования, отмечается в документах.

Сможет ли кто-то его поставить

МТС интересует оборудование, которое может работать с New Radio (5G), а также решения LTE/NR. В диапазонах указаны лицензируемые частоты n78 (3,5 ГГц), n79 (4,7 ГГц) в конфигурациях Standalone и Non-Standalone и нелицензируемые 2,4, 5 и 6 ГГц (Standalone), а также оборудование для работы в миллиметровом диапазоне (n258 – 26 ГГц).

Однако оборудование, которое ищет оператор, никто не сможет поставить. Как пояснил источник «Ведомостей», близкий к МТС, такие крупные игроки как Huawei, Nokia и Ericsson не пойдут на это в нынешней геополитической ситуации.

А поставщики из дружественных стран, например Индии, теоретически могли бы поставить базовые станции. Но для этого нужно получить специальные разрешения и провести тесты, поясняет другой источник издания. По его мнению, МТС сможет закупить только бывшее в употреблении оборудование у других телеком-операторов.

Как поясняют эксперты, опрошенные изданием, МТС рассчитывает получить (или уже получила) разрешение использовать зарубежные станции 5G. Выпуск же подобных российских решений может задерживаться. И скорее всего, компания, не найдет поставщиков, и будет дожидаться отечественных решений.

Пятое поколение в России

Сейчас в нашей стране массового распространения 5G, как например, в Европе, нет. В России есть пилотные зоны 5G в крупных городах (Москва, Санкт-Петербург). Их запустили все операторы «большой четверки».

Операторы столкнулись с рядом барьеров, препятствующих для разворачивания сетей пятого поколения. Например, запрет на использование в России так называемого «золотого» частотного диапазона 5G (3,4-3,8 ГГц). В большинстве стран именно он используется для создания инфраструктуры 5G.

Это не единственная проблема. С конца февраля 2022 г. из России ушли все крупнейшие мировые поставщики сетевого оборудования. Компании Nokia и Ericsson официально объявили о сворачивании всех операций в России. Китайская Huawei тоже прекратила поставки базовых станций российским операторам связи.

Отечественного оборудования 5G в России почти нет. Существует лишь несколько базовых станций, уровня работоспособного прототипа. Однако в стране заинтересованы в решении этой проблемы. В январе 2023 г. CNews писал, что в разработку оборудования для современных сетей мобильной связи, включая сети 5G, в России до 2030 г. будет вложено 84 млрд руб. Первое российское телеком оборудование должно появиться в 2025 г.