Прародителя «Пикабу» собираются заблокировать в России

Сообщество Reddit может быть заблокировано в России по просьбе Военной прокуратуры. Иск в суд подан, рассмотрение назначено на 11 мая 2023 г. Причины требований о блокировке засекречены. По образу и подобию Reddit в 2009 г. был создан российский сайт «Пикабу», тоже рискующий оказаться в «черном списке» Роскомнадзора.

Военные против Reddit

Американский портал Reddit может попасть под блокировку в России из-за жалобы Военной прокуратуры Владимирской области. Reddit – это гигантское интернет-сообщество с более чем 1,5 млрд зарегистрированных пользователей со всего мира (данные EarthWeb на начало 2023 г.).

Портал Reddit был основан в июне 2005 г., а спустя четыре года, в августе 2009 г., появился его адаптированный под пользователей из СНГ аналог – «Пикабу». Оба проекта на момент и публикации материала пользовались очень высоким спросом у мировой общественности. Согласно статистике Similar Web, на март 2023 г. Reddit занимал 20 место в списке самых популярных сайтов на свете. В российском топ-50, по версии Similar Web, Reddit не представлен, а «Пикабу» располагается на 18 строчке.

Фото: Brett Jordan / Unsplash Вероятно, через несколько недель доступ к Reddit из России будет сильно затруднен

К своему 18-летию Reddit может похвастаться 430 млн ежемесячно активных пользователей. 52 млн из них посещают сайт на ежедневной основе, и это только те, кто зарегистрирован и авторизован.

Что не понравилось военным

Против того, чтобы россияне могли беспрепятственно пользоваться Reddit, выступила Военная прокуратура Западного военного округа Владимирского гарнизона. По ее версии, портал распространяет некую информацию, запрещенную на территории России.

Лишить жителей России еще одного иностранного ресурса Военная прокуратура пытается через суд. Редакция CNews установила, что свой иск она подала в Ленинский районный суд г. Владимира 6 апреля 2023 г. Исковое заявление было принято к производству, его рассмотрением единолично займется судья Жанна Фурсова.

Доступные материалы дела ясность в происходящее не вносят

Первое заседание по делу назначено на 11 мая 2023 г.

О какой конкретно информации идет речь, на 10 апреля 2023 г. известно не было. Согласно доступным материалам дела, истец требует заблокировать не одну или несколько конкретных страниц на Reddit, а весь портал. При этом в разделе о виде информации, от которой всенепременно, по версии прокуратуры, стоит оградить россиян, указано, что речь идет о неких «персональных данных».

Пока что Reddit из России открывается

Другие подробности о потенциальной блокировке Reddit на момент выхода материала отсутствовали. В «черном списке» Роскомнадзора этот портал представлен не был и открывался из России без дополнительных технических и программных средств.

Никакого экстремизма

Блокировка Reddit, с учетом масштабов популярности этого ресурса, может стать одной из самых резонансных за последние несколько лет. Тягаться она сможет, вероятно, только с ограничением весной 2022 г. доступа в России к двум крупнейшим в мире социальным сетям, принадлежащим компании миллиардера Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg).

Reddit в реестре запрещенных сайтов нет...

Но причины блокировки этих ресурсов и потенциального «бана» Reddit могут быть разными. Первые попали в реестр запрещенных сайтов после того, как владеющая ими компания была признана российскими властями экстремистской. Об экстремизме на Reddit речи пока не идет.

Между тем, в недавнем прошлом такое клеймо мог получить его российский аналог – «Пикабу». CNews писал, что, в Федеральный список экстремистских материалов «Пикабу» был внесен в мае 2014 г. по решению Советского районного суда Ставрополя. Причиной тому стало размещение одним из многочисленных пользователей портала рецепта изготовления бомб в домашних условиях.

...в отличие от «Пикабу»

Но важно понимать, что рецепт был шуточным, о чем ни вынесший вердикт судья, ни подавший иск прокурор своевременно не догадались. В шуточной публикации предлагалось создать ядерную бомбу «на коленке», то есть в домашних условиях.

На 10 апреля 2023 г. «Пикабу» в списке экстремистов не значился, а доступ к нему на территории России не блокировался. Однако редакция CNews обнаружила «Пикабу» в «черном списке» Роскомнадзора с пометкой «внесен в реестр». На сайте регулятора указано, что портал оказался в реестре в начале апреля 2023 г. по решению «Росмолодежи» (Федеральное агентство по делам молодежи) на основании федерального закона №176-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».