Запущен суперпростой онлайн-редактор кода Python для подготовки армии детей-программистов. На подходе JavaScript, HTML и CSS
Raspberry Pi переключилась с разработки одноплатных ПК на создание сервисов для программистов. Запущен ее фирменный онлайн-редактор кода на Python, адаптированный для юных программистов, а также для взрослых, которые за всю жизнь не написали ни строчки кода. Сервис очень прост в освоении, но работает пока только с Python, хотя в планы авторов входит интеграция поддержки JavaScript, HTML и CSS.
К программированию с пеленок
Сообщество Raspberry Pi Foundation разработало онлайн-редактор программного кода, рассчитанного на самых юных программистов, пишет Tom’s Hardware. По утверждению экспертов портала, проект создавался с упором на детей, желающих научиться писать программы и понимать код, в том числе чужой.
Проект находится в стадии бета-тестирования, и он не привязан к программным платформам и работает через браузер. Редакция CNews убедилась в его корректной работе в Chrome под Windows, Vivaldi под Linux и в Opera под Android.
Начать погружение в мир программирования редактор Raspberry Pi предлагает с Python. На момент выхода материала это был единственный доступный язык, но разработчики не уточняли, почему остановили свой выбор именно на нем.
Нельзя исключать, что причина та же, по которой Python еще в октябре 2021 г. стал самым популярным языком программирования в мире по версии рейтинга Tiobe и остается им до сих пор. Все дело в минимальном пороге входа, выражающемся в том, что Python – это очень простой в освоении язык. Изучить его азы большинству пользователей не составит труда, в отличие от С и С++ с которыми Python десятилетиями соревнуется в популярности.
Простота в квадрате
Онлайн-редактор кода за авторством Raspberry Pi бесплатен и почти полностью лишен интерфейса, что позволяет сконцентрироваться именно на написании и отладке кода. Основных рабочих полей всего три – (слева направо) список проектов, непосредственно редактор кода и колонка с результатом.
Чтобы увидеть, как работает программа или ее часть, нужно в окне редактора нажать кнопку Run. В право окне появится или нужный результат, или сообщение об ошибке с указанием но мера строчки, где следует ее искать.
Основные возможности работают без регистрации, но cookie-файлы редактора придется принять. Наличие аккаунта дает пока лишь два преимущества – возможность хранить код в облаке и скачивать его в виде ZIP-архива. То есть у Raspberry Pi получился сильно упрощенный вариант репозитория GitHub. Впрочем, скачивать ZIP-архив, как выяснила редакция CNews, пока можно и без регистрации.
Редактор Raspberry Pi Code — не единственный онлайн-редактор Python в интернете. Альтернатив у него масса – даже если не считать виртуального ассистента программиста Copilot, встроенного в GitHub, то в качестве примера можно привести сервис как Trinket.io. Но к преимуществам проекта Raspberry Pi относится наличие у разработчиков нескольких специализированных руководств по Python, адаптированных для работы с этим редактором.
Все только начинается
По версии Tom’s Hardware, новая разработка Raspberry Pi предназначена только для детей и подростков. На деле сами разработчики нигде не говорят о возрастных ограничениях – сервисом могут пользоваться все без исключения. Вероятно, детским этот редактор эксперты Tom’s Hardware считают на фоне его базового набора возможностей.
В дальнейшем авторы редактора намерены дополнить его поддержкой еще как минимум трех языков. Первый на очереди – JavaScript, в апреле 2023 г. занявший седьмое место по популярности в рейтинге Tiobe.
В будущем сервис пригодится и тем, кто не интересуется программированием на Python или JavaScript и смотрит в сторону веб-разработки. Авторы добавят в него поддержку языка разметки HTML и CSS – формального языка описания внешнего вида веб-страниц. Об возможности изучения используемого в разработке сайтов языка программирования PHP, за знание которого в России очень хорошо платят, создатели онлайн-редактора Raspberry Pi пока ничего не говорят.
От компьютеров к программированию
Сообщество Raspberry Pi Foundation известно во всем мире в первую очередь как разработчик одноплатных компьютеров линейки Raspberry Pi. Первый ее представитель с приставкой Model B к названию появился в начале 2012 г. За 11 лет существования поначалу небольшая линейка Raspberry Pi разрослась до полноценного семейства с многочисленными ответвлениями – например, существуют компьютеры Raspberry Pi Zero размером с половину банковской карты. Флагманская подсерия Raspberry Pi в последний раз обновлялась в 2019 г., когда вышла модель Raspberry Pi 4. К апрелю 2023 г. этот ПК окончательно устарел, но Raspberry Pi не спешит с релизом его наследника. В результате сообщество потеряло изрядную долю рынка, уступив место более расторопным китайским конкурентам, выпускающим современные одноплатные компьютеры.