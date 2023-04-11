CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Интернет Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе Импортонезависимость Конференции
|

Премия «Инновация года 2023»: начат отбор номинантов

Издание CNews объявило о начале сбора заявок на соискание премии «Инновация года 2023». Экспертный совет рассмотрит проекты и технологии, позволившие существенно повысить эффективность российского бизнеса и госструктур.

Как подать заявку на премию «Инновация года 2023»

Прием заявок на соискание премии «Инновация года 2023» продлится до 19 мая 2022 г. Оргкомитет рассматривает заявки от разработчиков, поставщиков и заказчиков передовых технологий в 35 номинациях по пяти направлениям. Награждение лауреатов состоится на мероприятии «CNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров» 20 июня 2023 г.

Задача премии – привлечь широкое внимание к успешному российскому опыту разработки и использования инноваций. Экспертный совет отметит наградой наиболее удачные и перспективные проекты и технологии, показавшие свою эффективность в российских предприятиях различных секторов экономики и госструктурах.

Подробная информация о номинациях, правилах участия в конкурсе и критериях оценки размещена на сайте премии «Инновация года».

Лауреаты премии в 2022 г.

В 2022 г. премией «Инновация года» были отмечены трое лауреатов в номинациях «Инновация года на рынке информационной безопасности», «Цифровые двойники: проект года» и «Инновация года: Интернет-сервис года».

В номинации «Инновация года на рынке информационной безопасности» жюри наградило компанию InfoWatch за DLP-систему InfoWatch Traffic Monitor.

Система помогает с помощью искусственного интеллекта защищать цифровые активы организации от утечек, анализировать корпоративные данные, прогнозировать и предотвращать риски информационной безопасности.

Traffic Monitor анализирует информационные потоки, детектирует и блокирует попытки распространения конфиденциальной информации через разнообразные каналы коммуникаций, в том числе мобильные устройства, соцсети, облака, проприетарные системы.

innovatsiya_goda_na_rynke_informatsionnoj_bezopasnosti.jpg

Маргарита Амалицкая, вице-президент по маркетингу и развитию продуктов ГК InfoWatch

Traffic Monitor умеет выявляет не только традиционные для DLP текстовые документы, но и фрагменты чертежей, документы с печатью, выгрузки из баз данных, заполненные от руки бланки. Модуль InfoWatch Data Explorer на основе технологии AutoDLP позволяет специалистам служб информационной безопасности отказаться от ручного сбора документов, автоматически настроить политики безопасности и поддерживать их в актуальном состоянии.

Награду в номинации «Цифровые двойники: проект года» в 2022 г. получила компания «Россети Центр» за проект «Цифровой Двойник ВЛ». «Цифровой Двойник ВЛ» — это цифровая копия воздушной линии электропередач. Система позволяет в режиме реального времени контролировать состояние воздушной линии электропередачи в любых, даже самых удаленных и труднодоступных местах и оперативно реагировать на нештатные ситуации.

«Цифровой Двойник ВЛ» дает возможность проводить удаленный мониторинг линии электропередачи, в том числе опор, проводов, изоляторов, без выезда обслуживающего персонала на объект, а при аварийной ситуации направить бригаду непосредственно на место аварии.


tsifrovye_dvojniki_proekt_goda.jpg

Валерий Микрюков, руководитель дирекции по инновационной деятельности и импортозамещению «Россети Центр»

Система обрабатывает и передает данные с модулей дистанционной диагностики. На сегодняшний день разработано семь модулей, которые позволяют иметь полное представление о состоянии и рабочих параметрах линии электропередач.

В номинации «Инновация года: Интернет-сервис года» награду получил проект looking.house. Принцип его работы такой: хостер дает один или несколько виртуальных серверов, на них устанавливается специальное ПО, и сервер становится точкой Looking Glass. Все такие точки отображаются на единой карте. Таким образом, хостер получает сервис организации точек looking glass под ключ.

20220607award63.jpg

Леонид Сизов, генеральный директор проекта looking.house

Также сервис предоставляет возможность увидеть упрощенную версию скрипта по IP-адресу точки или настроить работу на поддомене хостера. Хостер может использовать этот скрипт для того, чтобы давать ссылку пользователям без указания стороннего сервиса или встроить его в виде фрейма на свой сайт.

Премией «Инновация года 2023» отмечаются ключевые достижения предприятий различных отраслей экономики в области модернизации, использования новейших и наиболее перспективных технологий. Награждаются самые инновационно ориентированные представители российского бизнеса и госструктур — заказчики и конечные пользователи передовых технологий, а также их разработчики и поставщики, готовые представить реальные результаты своей инновационной деятельности.

Тон форуму задало открытое интервью главы Минцифры Максута Шадаева главному редактору CNews Александре Кирьяновой Тон форуму задало открытое интервью главы Минцифры Максута Шадаева главному редактору CNews Александре Кирьяновой
Прямая трансляция интервью министра шла в интернете Прямая трансляция интервью министра шла в интернете
На форумах CNews в зале традиционно нет свободных мест На форумах CNews в зале традиционно нет свободных мест
Награду CNews в номинации «Импортозамещение года в системах управления ИТ-инфраструктурой» получили представители компании «Геларм» Награду CNews в номинации «Импортозамещение года в системах управления ИТ-инфраструктурой» получили представители компании «Геларм»
Генеральный директор Delta Computers Андрей Чернышев выступил с докладом на тему перехода на отечественные решения для ИТ-инфраструктуры Генеральный директор Delta Computers Андрей Чернышев выступил с докладом на тему перехода на отечественные решения для ИТ-инфраструктуры
Начальник управления ИТ «Сургутнефтегаза» Ринат Гимранов теоретизировал об особенности ИТ-стратегии крупной компании на современном этапе Начальник управления ИТ «Сургутнефтегаза» Ринат Гимранов теоретизировал об особенности ИТ-стратегии крупной компании на современном этапе
Руководитель дирекции по инновационной деятельности и импортозамещению компании «Россети центр» Валерий Микрюков принял награду в номинации «Цифровые двойники: проект года» Руководитель дирекции по инновационной деятельности и импортозамещению компании «Россети центр» Валерий Микрюков принял награду в номинации «Цифровые двойники: проект года»
Директор по развитию корпоративного бизнеса «Мегафона» в регионе «Столица» Александр Шинкарев рассказал об актуальных решениях для поддержки и развития бизнеса Директор по развитию корпоративного бизнеса «Мегафона» в регионе «Столица» Александр Шинкарев рассказал об актуальных решениях для поддержки и развития бизнеса
Директор департамента ИТ «Уралхима» Валерий Фокин поделился мыслями о том, как разработать цифровую стратегию Директор департамента ИТ «Уралхима» Валерий Фокин поделился мыслями о том, как разработать цифровую стратегию
Награду в номинации «Импортозамещение 2022: Low-code платформа года» получили представители Manage.one Награду в номинации «Импортозамещение 2022: Low-code платформа года» получили представители Manage.one
Первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин описал особенности управления технологиями в экосистемной компании Первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин описал особенности управления технологиями в экосистемной компании
Выступления большинства спикеров сопровождались показом электронных презентаций, слайды которых вызывали явный интерес аудитории Выступления большинства спикеров сопровождались показом электронных презентаций, слайды которых вызывали явный интерес аудитории
Исполнительный директор компании Directum Константин Истомин представил доклад на тему «Переходя — переходи: цифровизация бизнес-процессов в новых условиях» Исполнительный директор компании Directum Константин Истомин представил доклад на тему «Переходя — переходи: цифровизация бизнес-процессов в новых условиях»
Директор по ИТ, член правления «Национального расчетного депозитария Павел Андрианов рассказал об опыте своей организации в импортозамещении Директор по ИТ, член правления «Национального расчетного депозитария Павел Андрианов рассказал об опыте своей организации в импортозамещении
Руководитель продукта «Корпоративная шина данных UseBus» группы «Юзтех» Павел Ерошкин получил награду в номинации «Импортозамещение года в интеграции приложений» Руководитель продукта «Корпоративная шина данных UseBus» группы «Юзтех» Павел Ерошкин получил награду в номинации «Импортозамещение года в интеграции приложений»
Вице-президент по ИТ «Евраза» Артем Натрусов разобрал кейсы своей компании, описав экономический эффект и целевой видение цифровизации Вице-президент по ИТ «Евраза» Артем Натрусов разобрал кейсы своей компании, описав экономический эффект и целевой видение цифровизации
Награда в номинации «Инновация года на рынке информационной безопасности» была вручена вице-президенту по маркетингу и развитию продуктов группы InfoWatch Маргарите Амалицкой Награда в номинации «Инновация года на рынке информационной безопасности» была вручена вице-президенту по маркетингу и развитию продуктов группы InfoWatch Маргарите Амалицкой
Старший вице-президент по банковским технологиям банка «Уралсиб» Константин Меденцев выступил с докладом на тему «Когда изменения неизбежны: роль ИТ в трансформация бизнеса банка» Старший вице-президент по банковским технологиям банка «Уралсиб» Константин Меденцев выступил с докладом на тему «Когда изменения неизбежны: роль ИТ в трансформация бизнеса банка»
Член правления, старший вице-президент по ИТ и цифровой трансформации бизнеса банка «Ренессанс кредит» Денис Сотин рассказал о приоритетах технологического развития своей организации в условиях изменяющего окружения Член правления, старший вице-президент по ИТ и цифровой трансформации бизнеса банка «Ренессанс кредит» Денис Сотин рассказал о приоритетах технологического развития своей организации в условиях изменяющего окружения
Директор по ИТ «Росбанка» Александр Тараторин разобрал практику невертикального управления в условиях кризиса Директор по ИТ «Росбанка» Александр Тараторин разобрал практику невертикального управления в условиях кризиса
Директор по ИТ Tablogix Николай Галкин представил доклад «Какие уроки извлекла компания Tablogix из резко изменившейся ситуации. Опыт основанный на реальных событиях» Директор по ИТ Tablogix Николай Галкин представил доклад «Какие уроки извлекла компания Tablogix из резко изменившейся ситуации. Опыт основанный на реальных событиях»
В фойе залов форума свои решения представили ИТ-компании различного профиля В фойе залов форума свои решения представили ИТ-компании различного профиля
Гости форума получили возможность вести непосредственный диалог с представителями компаний Гости форума получили возможность вести непосредственный диалог с представителями компаний
Экспозиция была представлена более чем известными и актуальными компаниями Экспозиция была представлена более чем известными и актуальными компаниями
Освободившиеся на рынке ниши после ухода западных гигантов заполняют российские вендоры Освободившиеся на рынке ниши после ухода западных гигантов заполняют российские вендоры
Одна из важнейших черт CNews Forum — возможность неформального общения Одна из важнейших черт CNews Forum — возможность неформального общения
Тон форуму задало открытое интервью главы Минцифры Максута Шадаева главному редактору CNews Александре Кирьяновой

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Microsoft «сломала» всемирно известный почтовый сервис и предлагает «починить» его за деньги

Глава Минцифры: Если у призывника есть отсрочка, он не получит повестку на «Госуслугах»

В России создается Единый реестр воинского учета. Данные граждан туда будут сдавать работодатели, вузы, больницы и госорганы

Илон Маск окончательно «убил» компанию Twitter

Минцифры превращается в единого ИТ-закупщика для министерств

Банки взвинтили цены на услугу, работающую по древнейшей технологии

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Нейросети для создания музыки: выбор ZOOM

Роботы-пылесосы с влажной уборкой: лучшие модели до 20 000 рублей

Как создать Telegram-бота в 2023 году: подробное руководство

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще