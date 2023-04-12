Microsoft «сломала» всемирно известный почтовый сервис и предлагает «починить» его за деньги

Microsoft ограничила бесплатным пользователям объем хранилища в облаке 365 до 5 ГБ и привязала к нему почту Outlook, в которой раньше было доступно 15 ГБ. Пользователи лишились возможности отправлять и получать электронные письма из-за нехватки свободного диска на облачном диске, и им остается либо удалить старую корреспонденцию, либо перейти на платный тариф.

Меньше – не значит лучше

Корпорация Microsoft ввела новые ограничения в своем облачном сервисе Microsoft 365 для бесплатных пользователей. Как пишет портал Windows Latest, это моментально сломало почтовый сервис Outlook, один из старейших и известнейших в мире. Он тоже принадлежит Microsoft.

Новые ограничения распространяются на объем хранилища, предоставляемый тем, кто не желает платить Microsoft за пользование ее облаком. Бесплатные тарифы есть у подавляющего большинства сервисов такого рода, как иностранных, так и российских.

Раньше бесплатные пользователи Microsoft 365 могли хранить в своем профиле до 15 ГБ посредством сервиса OneDrive, теперь же им оставили лишь 5 ГБ. С в этом облаке также хранятся почтовые вложения в Outlook.

Фото: Microsoft Microsoft разрушает свои же сервисы

Новый урезанный объем вызывает трудности при отправке и получении электронной корреспонденции, если облачный накопитель пользователя переполнен. А с учетом того, что многие из них хранили больше 5 ГБ, проблема с неработающим Outlook рискует стать массовой.

Microsoft хочет денег

Привязка Outlook к облаку OneDrive состоялась сравнительно недавно – 1 февраля 2023 г. Нельзя исключать, что это было частью плана по принуждению пользователей к переходу на платные тарифы, а тех из них, кто уже платит ей, увеличить расходы на Microsoft 365.

Логика здесь следующая – чем дороже тариф, тем больше емкость хранилища. И тем больше места будет в облаке и под письма, и под отдельные файлы.

Фото: Windows Latest Очисткой свободного пространства придется заниматься чаще и интенсивнее

В сложившейся ситуации у пользователей есть три варианта дальнейших действий. Первый – это смириться и удалить часть писем, чтобы они поместились в бесплатном хранилище OneDrive. Второй – тоже смириться и начать платить Microsoft деньги, оформив ежемесячную или ежегодную оплату.

При этом сам Outlook по-прежнему предлагает 15-гигабайтное дисковое хранилище бесплатным пользователям. Microsoft просто дублирует письма в облаке OneDrive. Пользователей такая странная, по их мнению, политика софтверного гиганта сбивает с толку – они не понимают, зачем их письма хранятся в двух разных местах, одно из которых, к тому же, в три раза меньше по вместительности.

Пользователи в недоумении

Один из участников виртуального сообщества Microsoft под псевдонимом Andy Wyatt1 написал, что Microsoft, по всей видимости, пошла на этот шаг, чтобы выбить из пользователей деньги. «Кажется, Microsoft без необходимости дублирует файлы, чтобы заставить людей платить за дополнительное хранилище. Мои вложения не нужно дублировать», – написал он.

Продать нововведение пользователям у Microsoft никак не получается

Другие участники сообщества сообщили, что новые правила работы Microsoft 365 в части хранения файлов, писем и вложений сбивают их с толку. Среди них нашлись и те, кто выбрал третий вариант действия в ответ на нововведения корпорации, наиболее невыгодный для нее.

Этот способ заключается в незамедлительном отказе от пользования Microsoft 365 и переходе в альтернативный сервис другого разработчика. В этом случае Microsoft потеряет пользователя как такового и попутно лишится потенциального источника денег.

Не все так просто

Желающие поскорее проститься с Microsoft 365 и открыть для себя мир альтернативного сервиса могут с сильными различиями между своими ожиданиями и объективной реальностью. На деле подавляющее большинство владельцев подобных проектов постепенно ухудшают условия для пользователей, что особенно хорошо видно на примере облачной экосистемы Google.

Интернет-гигант годами мучает пользователей, вводя все новые ограничения. Так, в конце 2020 г. он вознамерился удалять файлы и фотографии, размещенные в профилях, чьи владельцы не пользовались ими в течение двух лет. Притом Google позволил сам себе делать это без разрешения со стороны пользователей – они получат лишь уведомление о скорой очистке хранилища.

Иногда Google поражает в правах пользователей техники конкретного производителя, как это случилось в феврале 2022 г. с владельцами ноутбуков Apple. Тарифы корпорация, разумеется, тоже повышает, вынуждая пользователей платить больше.

В эпоху антироссийских санкций Google тоже решил отыграться на россиянах. В апреле 2022 г. он начал отменять платные подписки на облако всем пользователям из России. Под раздачу попали и те, кто купил годовую подписку.