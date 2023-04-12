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ПСБ первым на рынке запустил чат-банк для бизнеса в VK Мессенджере

ПСБ впервые в России предоставил предпринимателям возможность проводить платежные операции на платформе VK Mecceнджер, что позволяет бизнес-клиентам банка оставаться в привычном для них канале общения при работе с партнерами.

Бизнес-чат

ПСБ предложил своим клиентам осуществлять платежные операции на платформе VK Mecceнджер. Теперь предприниматели — клиенты ПСБ после входа в чат-банк могут просматривать реквизиты счета, выписки и совершать платежи — по QR-коду, фото, шаблону, из истории операций или создавая платеж самостоятельно, а также выставлять счета контрагентам.

«С начала текущего года мы отмечаем кратный рост интереса наших бизнес-клиентов к банковским сервисам в мессенджерах и ожидаем дальнейшее усиление тенденции к востребованности полноценных альтернатив мобильному и интернет-банку. Исходя из текущих потребностей бизнеса и актуальных требований законодательства, мы расширили функционал бизнес-ассистента в VK Мессенджере с консультационного до платежного. Все операции, которые выполняет пользователь, подписываются облачной электронной подписью, что обеспечивает безопасность переводов и позволяет получать все преимущества от работы в удобном канале общения, который всегда под рукой», — сказал Иван Паткин, вице-президент, директор департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПСБ.

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Бизнес-ассистент, доступный клиентам круглосуточно, может также отвечать на вопросы по условиям тарифов, кредитам и бизнес-картам, сообщать адрес ближайшего офиса или банкомата, давать пояснения о работе с мобильным и интернет-банком.

Токен: Pb3XmBtzt7ZsZkJNy4xTDEqy3EDQaytmTmMM2ukРекламодатель: ПАО «Промсвязьбанк»ИНН/ОГРН: 7744000912/1027739019142Сайт: https://www.psbank.ru/

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