Российская «дочка» Alibaba, USM и VK оказалась в убытке на 12 млрд рублей

Выручка «AliExperss-Россия» снизилась за 2022 г. на 15%, компания также отказалась от аренды двух крупных логистических складов в Подмосковье. Совладелец AliExpress, холдинг VK, из-за обесценивания данного активы вынужден был списать убытки на сумму 9,8 млрд руб.

Финансовые показатели «AliExpress-Россия»

Выручка ООО «Алибаба.ком (ру)» — ключевого юридического лица совместного предприятия (СП) «AliExpress-Россия» — в 2022 г. составила 16,3 млрд руб., что на 14,7% меньше, чем было в 2021 г. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на отчет компании по российской системе бухгалтерской отчетности (РСБУ).

Убыток от продаж составил 9,7 млрд руб., сократившись на 22,4%. Убыток до налогоjблажения снизился на 17,3% до 11,7 млрд руб., чистый убыток сократился на 18% до 11,7 млрд руб.

Сейчас в «AliExpress-Россия» 47,8% экономических долей владеет китайская Alibaba, 24,3% — подконтрольный Алишеру Усманову холдинг USM, 15% — VK, 12,9% — Российский фонд прямых инвестиций. С точки зрения голосующих долей у Alibaba 47,6%, USM — 28,8%, VK — 16,3%, РФПИ — 9,6%,

Убытки VK из-за обесценивания «AliExpress-Россия»

По итогам 2022 г. один из акционеров «AliExpress-Россия», холдинг VK, списал убытки об обесценивания своей доли в размере 9,87 млрд руб. В том числе обесценивание гудвила (разница между справедливой стоимостью, уплаченной при приобретении компании, и суммой приобретенных активов за вычетом приобретенных обязательств) составило 4,47 млрд руб.

Ранее газета «Ведомости» писала», что «AliExpress-Россия» готова отказаться от аренды площадей в логистическом центре «PLT Чехов» в Подмосковье. Совместное предприятие арендовало в нем 55 тыс. кв. м, но затем 30 тыс. кв. м из этих площадей сдало в субаренду производителю сварочного оборудования «Ресанта». Кроме того, «AliExpress-Россия» отказалась от ранее запланированный аренды 180 тыс. кв. м площадей в другом подмосковном логистическом центре — «Обухово».

Как создавался «AliExpress-Россия»

Договоренность о создании совместного предприятия «AliExpress-Россия» была достигнута в 2018 г. между китайской корпорацией Alibaba Group (владелец площадки AliExpress), холдингом Mail.ru Group (прежнее название VK), «Мегафоном» и РФПИ. В тот момент холдинг USM, подконтрольный Алишеру Усманову, вместе с «Мегафоном» был крупнейшим по размеру голосующей доли акционером Mail.ru Group.

Сделка была завершена в 2019 г. Тогда Alibaba Group интегрировала в данное предприятие российский бизнес торговых площадок AliExpress, а также внесла в уставной капитал предприятия $100 млн. Экономическая доля Alibaba в «AliExpress-Россия» составила 55,7%, голосующая — 49,9%.

«Мегафон» в рамках той сделки обменял имевшиеся у него 10% акций Mail.ru Group на долю в «AliExpress-Россия». Mail.ru Group передала в предприятие площадку для электронной коммерции Pandao, а также вложила в предприятие $182 млн. Экономическая доля Mail.ru Group в «AliExpress-Россия» составила 15%, голосующая — 18,7%.

РФПИ вложил в совместное предприятие $100 млн, получив экономическую долю в размере 5%, голосующую — в размере 1,2%. У РФПИ также был опцион на выкуп у Alibaba Group 7,9% акций «AliExpress-Россия» за $194 млн. Данный опцион был реализован в 2021 г., после чего экономическая доля РФПИ составила 12,9%, голосующая — 9,6%. Экономическая доля Alibaba снизилась до 47,8%, голосующая — до 47,6%. Голосующая доля Mail.ru Group снизилась до 16,3%, «Мегафона» — до 28,8%.

В 2019 г. USM, «Мегафон», РФПИ и китайская Ant Group (аффилирована с Alibaba) договорились о создании еще двух совместных предприятий — для развития финансовых и платежных сервисов в России. Окончательно данные договоренности были оформлены в 2021 г.

Mail.ru Group внесла в платежное совместное предприятие платежные системы «Деньги@Mail.ru» и VK.pay, получив в нем долю размером в 40%. В финансовом СП Mail.ru Group внесла инвестиции в размере 870 млн руб., получив долю размером 6%. USM внесла в финансовое СП банковский холдинг «АСК ренессанс», банк «Раунд» и платежную систему InPlat.

В 2021 г. «Мегафон» продал USM свою долю в «AliExpress-Россия». Сумма сделки составила 40,85 млрд руб.

Другие списания VK

По итогам 2022 г. VK также списала убытки от сервиса такси «Ситимобил» в размере 2,95 млрд руб. В том числе убыток от обесценивания гудвила составил 1,57 млрд руб. «Ситимобил» входил в состав «О2О холдинга», которым на паритетных началах владели VK и Сбербанк. Весной 2022 г. партнеры приняли решение о закрытии проекта. Однако затем «Ситимобил» был продан сервису грузоперевозок «Грузовичок».

Также VK отразила убыток от обесценивания ассоциированных компаний — Haslop Company и «Учи.ру» — в размере 295 млн руб. и 853 млн руб. Haslop Company — это владелец службы знакомств «Мамба», VK принадлежит в данной компании 25%. «Учи.ру» — это образовательная платформа для школьников. В 2022 г. холдинг приобрел в ней 25% за 3,75 млрд руб.., в начале 2023 г. VK докупил оставшиеся 75% за 8,7 млрд руб.

Таким образом, общие убытки VK от обесценивания связанных с холдингом активов в 2022 г. составили 13,96 млрд руб.