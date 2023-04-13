Разработана «первая» отечественная базовая станция для сетей 5G

«Сколтех» при поддержке Фонда НТИ разработал отечественную базовую станцию для сетей 5G. Ее называют первой российской, но «Ростех» в этом плане опередил «Сколтех» на два с половиной года. Новая БС работает на частотах 4,4-4,99 ГГц. Выпуск первых 100 экземпляров назначен на 2023 г., но о массовом внедрении станций в сети российских операторов речи пока нет.

Отечественные сети 5G все ближе

Институт «Сколтех» при поддержке Фонда «Национальной технической инициативы» (НТИ) разработал российскую базовую станцию для сотовых сетей пятого поколения (5G). Как сообщили CNews представители Фонда НТИ, это первая отечественная БС для таких сетей. В планы разработчиков входит организация производства до конца 2023 г., но говорить о сколько-нибудь промышленных объемах и массовом строительстве 5G-сетей в России на основе этих станций пока рано.

В 2023 г. разработчики намерены выпустить 100 таких станций «для комплектации пилотной сети». Часть произведенных устройств, вероятно, могут отправиться за рубеж – как сообщили в Фонде НТИ, некоторые дружественные страны заинтересовались российской разработкой. Список государств не раскрывается, как и подробности об элементной базе самой станции.

На момент публикации материала базовая станция существовала в единственном производственном экземпляре. Она создавалась в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», и теперь следующий логичный шаг – это тесное сотрудничество с операторами для ее отладки, чтобы можно было, наконец, начать строить сети 5G по всей стране. Но это может растянуться на годы.

На все нужно время

Разработка базовой станции заняла у «Сколтеха» более трех лет – специалисты трудились над ней 39 месяцев, даже с учетом стабильного госфинансирования. За этот срок было разработано не только «железо», но и софт, так как БС представляет собой узкоспециализированный программно-аппаратный комплекс. Расходы на проект вплотную подошли к отметке 342 млн руб., 300 млн из которых – это государственный грант. Источник оставшихся средств неизвестен – редакция CNews направила запрос в «Сколтех» и Фонд НТИ и ожидает ответа.

Фото: Shiwa ID / Unsplash Смартфоны с поддержкой 5G вовсю продаются в России. Но сами сети 5G россияне ждут годами

По словам разработчиков, базовая станция «отвечает современным требованиям отрасли». Ее подготовка (отладка) для использования в реальных российских сотовых сетях при тесном сотрудничестве с операторами связи может занять два года.

Со слов разработчиков, выпуск станции будет налажен на территории России, а заявки на производство смогут размещать операторы связи и другие заказчики, не уточняя, кто именно подразумевается под этим термином. Компания, которая займется выпуском компонентов для БС и итоговой ее сборкой, не раскрывается – в «Сколтехе» ее именуют как «индустриальный партнер проекта».

Российская, но международная

По утверждению разработчиков, отечественная базовая станция 5G способна обеспечить передачу данных по воздуху на скорости 1,4 Гбит/с. Для сравнения, в большинстве российских городов скорость проводного (домашнего или офисного) интернета не превышает 100 Мбит/с.

Станция соответствует международным стандартам 3GPP и OpenRAN и обеспечивает работу сотовой сети пятого поколения в частотном диапазоне 4,4-4,99 ГГц. Этим она кардинально отличается от «золотого стандарта», по которому строят свои 5G-сети операторы в большинстве стран мира. Под ним подразумеваются частоты 3,4-3,8 ГГц, которые в России используются силовыми структурами, и они пока не готовы отдать их на нужды обычных россиян. Власти с силовиками не спорят.

Но с диапазоном 4,4-4,99 ГГц в России все тоже не так гладко, как хотелось бы. В феврале 2021 г. CNews писал, что частоты 4,7-4,9 ГГц используются в военной технике в системах обнаружения «свой-чужой». Из-за этого без сетей 5G рискуют остаться все россияне, проживающие на расстоянии 300 км от границ с другими странами.

И все-таки она не первая

Многие другие страны ведут строительство сотовых сетей пятого поколения с середины прошлого десятилетия. Особенно сильно в этом плане преуспели США, Китай, Южная Корея и некоторые страны Евросоюза.

В России на 13 апреля 2023 г. не существовало ни одной сколько-нибудь массово используемой сети 5G, а те, что имеются, построены с использованием иностранного «железа». Одна из таких сетей сравнительно недавно появилась в метро Казани.

Но из-за событий, начавшихся 24 февраля 2022 г., Россия лишилась доступа к иностранному телеком-оборудованию. Поставки «железа» прекратили все крупнейшие поставщики – европейские Nokia и Ericsson и китайская Huawei. Поэтому в эпоху санкций у России основная надежда на российские базовые станции. К слову, операторы связи также смотрят в сторону индийских и израильских БС и даже тестируют их в своих сетях, но в этом случае утверждать об импортонезависимости они не смогут.

Разработанная «Сколтехом» базовая станция, стоит отметить, на самом деле не является первой отечественной. Еще в сентябре 2020 г. госкорпорация «Ростех» продемонстрировала свой вариант российской станции 5G, построенной, к тому же, с учетом «золотого стандарта» – она работала на частотах 3,4-3,6 ГГц. Тогда был показан полнофункциональный макет станции – по заявлениям разработчиков, на организацию массового производства таких устройств требовалось 40 млрд руб. По прошествии двух с половиной лет оно так и не началось.

В мае 2022 г. «Ростех» заявила о планах по инвестированию 4,4 млрд руб. в разработку компонентов базовых станций 5G. Подведомственное госкорпорации ООО «Спектр» планировало создавать оборудование на архитектуре OpenRAN или открытом интерфейсе, что поможет использовать технологии зарубежных производителей. Выпуск базовых станций 5G предварительно запланирован на 2024 г.

Также важно отметить, что в России пока никто не делает ставку на сети 5G. Операторы связи пытаются выжать максимум из сетей LTE, а власти еще в феврале 2022 г. решили значительно сократить расходы на конверсию частот для сетей 5G: с 43 млрд руб. до 7,85 млрд руб. В дополнение к этому в июле 2022 г. были озвучены планы по строительству сетей шестого поколения на российском оборудовании – за проектом были закреплен НИИ «Радио» и «Сколтех» – разработчик 5G-станции.