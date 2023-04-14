Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля
CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация в госсекторе 2023» 18 апреля 2023 года.
CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация в госсекторе 2023» 18 апреля 2023 г.
Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в цифровизации и осветить основные тенденции и перспективы развития цифровых технологий в госсекторе, а также обозначить векторы дальнейшего развития информатизации органов государственной власти в России.
Приоритеты цифровизации в госсекторе
- Пересмотр затрат на обеспечение кибербезопасности.
- Увеличение штата ИБ-специалистов.
- Сокращение ИТ-бюджетов.
- Меньше экспериментов, больше тиражирования.
- Изменения в реестре сертифицированных отечественных решений.
- Промышленные платформы от госкорпораций.
Проблемы цифровизации в госсекторе
- Дефицит кадров, в первую очередь в области информационной безопасности.
- Нехватка вычислительных мощностей.
- Отсутствуют правила и единая форма описания составов и структур данных для ГИС.
- Интеграция лоскутных систем тормозит процессы в госсекторе.
- Необходима инвентаризация содержащихся в ГИС данных и сведений о составах и структурах данных.
- Недостаточный обмен опытом в области цифровизации государственных ведомств.
Практика 2022-2023 годов
- Взаимодействие с регуляторами.
- Создание корпоративных центров ГосСОПКА.
- Сети распределенных ЦОДов госкорпораций становятся отраслевыми провайдерами услуг.
- Платформы Low-code в госсекторе.
- Как создать лучшее мобильное сервисное приложение для граждан.
- Как собрать команду для цифровой трансформации.
- Как оценивать результаты цифровой трансформации.
- Программные роботы для рутинных и простых процессов.
Среди докладчиков:
Андрей Свинцов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи;
Евгений Хасин, заместитель директора Департамента обеспечения кибербезопасности, Минцифры России;
Сергей Труненков, руководитель проектного офиса, ГКУ «Центр налоговых доходов»;
Станислав Логинов, директор Департамента информатизации Тюменской области;
Андрей Сытник, председатель Комитета цифрового развития Ленинградской области;
Олег Савинов, заместитель министра информационного развития и связи Пермского края;
Ольга Ноян, руководитель центра мобильной разработки Инновационного центра «Безопасный транспорт», Департамент транспорта;
Алексей Драгунов, директор, Региональный центр информационных технологий Псковской области;
Александр Чернышёв, руководитель направления по работе с органами государственной власти и местного самоуправления, «Вебинар»;
Мария Токарева, заместитель руководителя направления, «Диджитал Дизайн».
Приглашены для выступления:
Дмитрий Чернышенко, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации;
Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ;
Василий Шпак, заместитель министра промышленности и торговли РФ;
Павел Пугачев, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации;
Алексей Херсонцев, статс-секретарь – заместитель министра экономического развития РФ;
Эдуард Лысенко, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы;
Александр Албычев, заместитель руководителя, Федеральное Казначейство;
Василий Слышкин, руководитель ФКУ «Государственные технологии»;
Андрей Петрушин, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы;
Айрат Хайруллин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан;
Елена Мартынова, заместитель руководителя Росреестра;
Дмитрий Разумовский, заместитель Губернатора Калужской области;
Павел Ципорин, директор Департамента информационных технологий ХМАО – Югры.
CNews приглашает принять участие в мероприятии представителей заказчиков, а также поставщиков ИТ-решений.
Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 20000 руб.
Для представителей заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб 401, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.