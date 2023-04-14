Владельцы пунктов выдачи заказов требуют у Wildberries полмиллиарда через суд

С начала 2023 г. партнеры Wildberries подали к нему более 400 заявлений на 560 млн руб. Большинство исков касаются конфликта между владельцами Wildberries и владельцев пунктов выдачи заказов, который начался в середине марта 2023 г. Скандал разразился из-за того, что маркетплейс ввел штрафы для собственников точек за возврат товаров из-за брака или подмены. Забастовки теперь трансформировались в разбирательства в судебной плоскости.



Иски на 560 млн рублей

К маркетплейсу Wildberries с начала 2023 г. подано более 400 заявлений на общую сумму в 560 млн руб. Информация об этом размещена в базе арбитражных судов и в системе «СПАРК-интерфакс».

Большинство исков инициировали продавцы и владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries, которые пытаются оспорить начисленные им штрафы из-за возврата товаров с браком или их подмены. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на гендиректора юридической фирмы Fox Legal Consulting Александра Ефимова, который представляет интересы партнеров маркетплейсов.

По словам Ефимова, около 250 исков связаны с начисленными ботами маркетплейса штрафами, в остальных случаях компании не признают свою ответственность за товары, которые были потеряны или повреждены.

Фото: FreePik После повышенного внимания к забастовкам со стороны российских ведомств, Wildberries пошел на некоторые смягчения политики

Представители маркетплейса заявили изданию, что «рост числа исков к площадке носит формальный характер и связан исключительно с увеличением масштабов работы и числа партнеров у нее в разных сферах». Никакой массовости руководство Wildberries не наблюдает, как и коллективных исков от партнеров площадки.

В компании уточнили, что статистика выглядит довольно естественной для маркетплейса, который динамично растет. Собеседник издания в Wildberries заявил, что процессы в судах идут по разным аспектам бизнеса, а что касается конфликта с партнерскими пунктами выдачи заказов, то ситуацией недовольны «лишь 10-15, что составляет примерно 0,1% от их общего количества».

История конфликта

Напомним, спор между владельцами Wildberries и ПВЗ начался в середине марта 2023 г., когда маркетплейс изменил договор об оказании услуг пунктами выдаче по доставке товаров. Опрошенные CNews юристы объяснили, как выглядели скандальные изменения.

«Договор с владельцем пункта выдачи заказа заключается на условиях оферты, и Wildberries может менять условия в одностороннем порядке в любое время, в документе есть такой пункт, – рассказывает собеседник. – Документ и раньше предусматривал штрафы, но в марте их стало больше – любые повреждения или подмена вещи стали ответственностью ПВЗ по умолчанию. При этом в оферте прописано, что маркетплейс в одностороннем порядке начисляет и удерживает все эти штрафы, а если штраф превышает сумму прибыли партнера, то последний остается еще и должен».

Ранее с ПВЗ списывали за брак лишь 20% от стоимости вещи – но в итоге штраф вырос до 100%. Представители Wildberries на специальной онлайн-встрече сообщали, что после анализа случаев подмены и возвратов по браку с помощью «внутреннего алгоритма» выяснили: в 98% таких случаев виноват сотрудник пункта выдачи, писал РБК. Рестрикции руководство Wildberries объясняло «коллективной ответственностью за товар». Представители ПВЗ, в свою очередь, уверены, что рядовые сотрудники пунктов выдачи никак не влияют на содержание поступивших на пункт товаров.

После того, как некоторые собственники точек устроили забастовку, площадка заявила, что они будут закрыты – так как владельцы «выбирают нецивилизованные формы диалога».

Впрочем, 17 марта 2023 г. Wildberries разблокировал ранее заблокированные из-за нарушений договора-оферты пункты выдачи заказов. На ситуацию отреагировали Роспотребнадзор, Минпромторг и Минтруд. В ведомствах заявили, что следят за ситуацией с нестабильной работой пунктов выдачи заказов, и призвали площадку к соблюдению прав потребителей и улучшению связи со своими сотрудниками и партнерами.

Впоследствии за урегулирование конфликта взялись депутаты Госдумы. Руководство Wildberries в итоге согласилось на заморозку порядка 10 тыс. штрафов, однако закрыло официальный чат с продавцами, где те могли оперативно общаться со службой поддержки. Объяснили этот шаг в компании тем, что увеличилось число мошенников, которые представляются сотрудниками маркетплейса.

В Минцифры также заявляли, что маркетплейс больше не будет выписывать новые штрафы за подмену дорогостоящих товаров, пока дорабатывается система контроля.

13 апреля 2023 г. Wildberries утвердил новую систему контроля за соблюдением партнерами стандартов обслуживания и бизнес-процессов в пунктах выдачи заказов.

Теперь при первом нарушении предприниматель будет предупрежден маркетплейсом или депремирован на небольшую сумму. Штраф по системе грейда последует лишь после неоднократных нарушений: с каждым последующим сумма будет расти. Новый механизм контроля за соблюдением стандартов действует при ряде распространенных нарушений, среди которых отсутствие видеокамеры в ПВЗ и невыдача пакета клиенту.

Что сейчас ждет истцов в судах

К концу 2022 г. в России почти 27 тыс. всех брендированных пунктов маркетплейсов принадлежали Wildberries, сообщали эксперты «INFOLine-аналитики». По оценке агентства, около 2/3 всех ПВЗ маркетплейса – партнерские или франчайзинговые. Доход точек складывается из тарифа, который отличается в зависимости от региона, премий за рейтинг и выработку по приемке товаров в строгих временных рамках.

Опрошенные CNews юристы отмечают, что судьба исков зависит от конкретных требований и обстоятельств, о которых станет известно лишь после публикации судебных решений. В то же время, в судах партнерам маркетплейса придется непросто, так как судебной практики в этой области пока не сложилось.

«Такой судебной практики пока нет, так что суд будет в каждом случае смотреть на условия договоров и оценивать конкретные обстоятельства, правомерность начисления штрафа и степень ответственность исполнителя, – отмечает собеседник. – С одной стороны, владельцы ПВЗ по умолчанию согласились с этой офертой и работой на этих условиях – это аргумент не в их пользу. С другой, при определенных обстоятельствах можно оспаривать отдельные положения договора как дискриминирующие, так как если у стороны есть право на одностороннее изменение условий договора, предполагается, что она должна действовать разумно и добросовестно, учитывая права и интересы другой стороны».

Эксперты отмечают: так как в деле есть признаки обременительного для ПВЗ одностороннего изменения условий оферты, суд может признать ничтожным одностороннее изменение отдельных положений договора, однако это уже зависит от заявленных требований истца.

Старший партнер юридической фирмы «Башилов, Носков и партнеры» Борис Башилов в беседе с «Ведомостями» согласился с тем, что суды пока не до конца понимают, кто представляет собой сильную сторону договора, что такое оферта и как в целом выглядят отношения между партнерами и Wildberries. Он добавляет, что для урегулирования ситуации такие вопросы, касающиеся онлайн-ритейлеров, должны быть четче прописаны в российском законодательстве

Впрочем, законопроект, который установит правила, по которым площадки смогут вводить штрафы в отношении своих контрагентов, уже разрабатывается в Госдуме – ранее об этом сообщал депутат, замглавы комитета нижней палаты по экономической политике Михаил Делягин.