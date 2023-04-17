У популярного российского торрент-трекера без объяснения причин отобрали доменное имя

Российский регистратор без объяснения причин разделегировали домен портала TorrentGalaxy в зоне .su. Ею управляет Роскомнадзор через подведомственную организацию РосНИИРос. В реестре запрещенных сайтов этого домена нет. Портал незамедлительно создал несколько зеркал в несвязанных с Россией доменных зонах, в том числе в китайской. Ранее в аналогичной ситуации оказался российский torrents.ru.

Был домен – и нет домена

Пользующийся спросом во всем мире торрент-трекер TorrentGalaxy лишился своего доменного имени в зоне .su, которую с октября 2020 г. контролирует Роскомнадзор. Как пишет профильный ресурс TorrentFreak, решение о разделегации домена приняла автономная некоммерческая организация (АНО) «Российский научно-исследовательский Институт развития общественных сетей» (РосНИИРос).

Как сообщал CNews, с осени 2020 г. по решению российского Правительства функции и полномочия учредителя РосНИИРос от имени Российской Федерации выполняет Роскомнадзор. Сама АНО распоряжается доменной зоной .SU или Soviet Union (Советский союз) с 1993 г. Сам советский союз как государство перестал существовать двумя годами ранее.

Все подтверждается

Как пишет TorrentFreak, портал TorrentGalaxy лишился своего доменного имени без предупреждения и без каких-либо объяснений со стороны российских регуляторов. Никаких писем или уведомлений оператор не получал. На вопросы TorrentFreak российские регуляторы не отреагировали. Редакция CNews направила запросы в Роскомнадзор и РосНИИРос и ожидает ответа.

Домен несуществующей страны

Доменная зона .SU, пишет TorrentFreak, малопривлекательна для обычных пользователей и организаций, желающих зарегистрировать новый домен. Свою популярность, по информации экспертов сайта, она снискала только у киберпреступников.

В России у этой зоны есть сразу две национальные альтернативы – в первую очередь это зона .ru, день создания которой (7 апреля 1994 г.) впоследствии стал называться «Днем Рунета». Вторая альтернатива – зона .РФ, появившаяся в мае 2010 г.

Зона .SU была создана почти 33 года назад, в сентябре 1990 г., за год до развала СССР. На середину апреля 2023 г. в ней числилось немногим более 107 тыс. активных доменов. Из них около 6600 доменов не было делегировано.

Фото: FreePik Причины случившегося с доменом трекера в зоне .SU еще предстоит выяснить

Для сравнения, по итогам 2022 г. в зоне .ru было 4,93 млн доменов, а годом ранее – свыше 5 млн. Сокращение, пишет РБК, стало следствием массового бегства из России иностранных компаний. Массовый отъезд обычных граждан за рубеж, вероятно, тоже отразился на количестве доменов – от них отказывались не только юридические, но и физические лица.

Догадки без конкретных фактов

Эксперты TorrentFreak полагают, что за случившимся стоит именно РосНИИРос. По их мнению, разделегирование домена могло произойти по разным причинам, в том числе по распоряжению суда или правительства.

По данным портала, российские власти требует «от интернет-провайдеров и поисковых систем блокировать сотни тысяч сайтов» по причинам, включающим «нарушение авторских прав». Многие из этих усилий по блокировке находятся под контролем Роскомнадзора, пишет TorrentFreak. Проблемы с авторскими правами вполне могли сыграть свою роль в разлелегировании домена трекера TorrentGalaxy, но представители ресурса подозревают, это все же связано с СВО. Как связаны эти события, в TorrentGalaxy не сообщили.

В реестре Роскомнадзора разделегированный домен не фигурирует

В TorrentGalaxy отмечают, что на их сайте много контента, который российские власти могли бы счесть противоправными или запрещенными в России. «Поскольку никто не хочет назвать нам причину для внезапного отключения домена, а учитывая известную репутацию домена .su как укрывателя чего угодно, кроме самого худшего, разумным объяснением кажется то, что мы являемся жертвой российских законов о цензуре», – говорится в сообщении TorrentGalaxy.

Не единичный случай

В зоне .ru, по данным TorrentFreak, тоже участились случаи разделегирования доменов. Эту зону, как и .РФ, администрирует некоммерческая организация «Координационный центр национального домена сети Интернет».

По информации портала, за последнее время в .ru было отозвано несколько доменов, многие из которых внесен в реестр запрещенных сайтов, в том числе по решению суда. Однако сайт torrentgalaxy.su на момент выхода материала в «черном списке» Роскомнадзора не фигурировал, как и его зеркало torrentgalaxy.to, внесенное в него еще в 2020 г.

На 17 апреля 2023 г. портал TorrentGalaxy был доступен по нескольким адресам в различных доменных зонах, включая китайскую .cyou. Многие из них доступны из России без дополнительных технических ухищрений.

Произошедшее с TorrentFreak – второй громкий случай такого рода за последние полтора десятка лет. Как сообщал CNews, в феврале 2010 г. своего домена лишился торрент-трекер torrents.ru – он был разделегирован регистратором RuCenter.