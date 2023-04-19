ИТ-провайдер Selectel увеличил прибыль в четыре раза

ИТ-провайдер Selectel почти в четыре раза увеличил чистую прибыль с нескольких сотен миллионов до полутора миллиардов. На это могли положительно повлиять санкции и уход иностранных конкурентов. А это в свою очередь, привело к значительному росту спроса на аренду серверных и облачных ресурсов в России.

Рост выручки

Как выяснил CNews, провайдер ИТ-инфраструктуры Selectel по итогам 2022 г. увеличил чистую прибыль почти в четыре раза с 381,5 млн руб. до 1,5 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные ФНС по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ).

Выручка ООО «Селектел» по результатам 2022 г. составила 8,1 млрд руб. против 4,8 млрд руб. по итогам 2021 г. (рост на 67%). Также на 46% вырос и баланс компании с 9,4 млрд руб. до 13,8 млрд руб. Это самые высокие финансовые показатели Selectel с 2018 г. Представители компании не смогли прокомментировать свои результаты.

Согласно данным Федеральной налоговой службы (ФНС) вырос и штат компании до 677 человек (на 142 больше, чем в 2021 г. — 535 человек).

Факторы влияния

На финансовые показатели Selectel мог положительно повлиять уход с российского рынка иностранных конкурентов. Из-за этого на российские облачные ресурсы пришлось перейти многим компаниям, которые ранее хранили свою инфраструктуру у западных провайдеров. Благодаря этому в 2022 г. отечественный облачный рынок вырос на 40%. Также весной 2022 г. провайдеры стали поднимать цены на свои услуги из-за увеличившегося потока клиентов.

Фото: Selectel Selectel многократно увеличил выручку

На прибыль мог повлиять и дефицит мест в дата-центрах в России. На фоне санкций многие проекты по вводу в эксплуатацию новых площадок были отложены из-за недостатка серверного и инженерного оборудования. Хотя поставки и не прекратились вовсе, игрокам потребовалось время на поиск новых партнеров и цепочек поставок. Несмотря на это, Selectel в 2022 г. не перестал расширяться.

Например, в мае 2022 г. CNews стало известно, о планах Selectel построить еще один дата-центр площадью 4,5 тыс. кв. м. в Москве. В центре обработки данных (ЦОД) будут размещены 2 тыс. стоек для 80 тыс. серверов.



В августе 2022 г. CNews писал о приобретении Selectel дата-центра в Москве. Сумма сделки составила 1,3 млрд руб. Площадь ЦОД в столице составляет 7 тыс. м², на которой помещается 1,5 тыс. стоек.

В ноябре 2022 г. Selectel объявила о привлечении 3 млрд руб. в ходе размещения второго выпуска облигаций на Московской бирже. По расчетам компании, полученные средства позволят ей завершить консолидацию всех площадок дата-центров и сформировать резерв для запланированных в 2023 г. инвестиций.

Клиенты и география Selectel

Selectel является провайдером облачной инфраструктуры и услуг дата-центров. Основали компанию в 2008 г. выходцы из VK Лев Левиев и Вячеслав Мирилашвили. Первый был одним из основателей «Вконтакте», второй — отвечал за развитие инфраструктуры ее дата-центров и сети.

Компания предлагает услуги по аренде серверов и виртуальных мощностей, услуги по миграции в «облако», оптимизации ИТ-затрат и другие. У провайдера более 23 тыс. клиентов, среди которых VK, X5Group, «Додо пицца», Ostrovok.ru, VC.ru, «Самокат», Amediateka, 2ГИС и другие.

Selectel имеет действующие дата-центры в Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске и Ташкенте. Согласно Market.CNews: Рейтинг IaaS Enterprise 2023, Selectel попал в тройку лучших облачных провайдеров России, заняв второе место. Первое место занимает МТС, а на третьем расположилась ИТ-компания «Софтлайн».