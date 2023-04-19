В России невероятный взлет спроса на ворованные профили каршеринга. За них платят десятки тысяч, продавцы купаются в деньгах

Россияне стали в разы активнее интересоваться нелегальными аккаунтами каршеринга, чтобы можно было нарушать ПДД и не платить штрафы. Такая услуга интересует и тех, у кого по той или иной причине нет водительских прав. Рост спроса повлек и повышение цены – теперь такие профили стоят в пределах 10 тыс. руб.



Заплатить и не регистрироваться

В России небывалыми темпами растет популярность нелегальных профилей в системах каршеринга. Интерес к ним, как оказалось, возрастает не ежегодно и не ежемесячно, а ежедневно, и та скорость, с которой это происходит, ставит под угрозу едва ли не всех пользователей таких сервисов.

Каршеринг – система, позволяющая арендовать автомобиль и съездить по делам без необходимости пользоваться общественным транспортом. Система развита во многих крупных городах России, в особенности тех, где из общественного транспорта только маршрутки и трамваи 40-летней давности.

По информации «Известий» в марте 2023 г. число нелегально продаваемых профилей каршеринга в России выросло на 40%, но не год к году, а по сравнению с февралем 2023 г., то есть всего за месяц. А повышение спроса всегда приводит к росту цен – за тот же период аккаунты подорожали почти вдвое, с 800-6000 руб. до 10 тыс. руб.

Лишняя ответственность никому не нужна

Как сообщили изданию представители ИБ-компании «РТК-Солар», из-за повышенного спроса на каршеринг в цене взлетели как обычные, так и премиальные аккаунты. По словам источников издания, сервис по продаже нелегальных аккаунтов каршеринга настолько развит, что при обращении к продавцам клиент попадает в своего рода супермаркет с его широтой выбора товаров. Им могут предложить украденную учетную запись – такие профили продаются дешево, так как в любой момент реальный владелец может заметить взлом и заблокировать учетку.

Фото: BelkaCar Каршеринг позволяет россиянам, помимо прочего, прокатиться за рулем дорогого автомобиля, который они бы никогда себе не купили

Профили воруют самыми разными способами, начиная от банального взлома при помощи вредоносного ПО и заканчивая социальной инженерией.

Намного дороже ценятся профили, зарегистрированные на подставных лиц и с привязанной виртуальной банковской картой. Такие аккаунты гораздо сложнее обнаружить, и потому они работают намного дольше.

В «РТК-Солар» фиксируют 40-процентный рост объявлений по продаже нелегальных каршеринговых профилей в марте 2023 г. по сравнению с предыдущим месяцем. В «Яндексе» собрана своя статистика, говорящая о 25-процентном повышении интереса россиян к нелегальному пользованию шеринговыми автомобилями. По данным поисковика, если в феврале 2023 г. был зафиксирован 651 запрос, то в марте 2023 г. их было около 870. У Google примерно схожие данные.

Дальше может быть хуже

Украденный профиль каршеринга выгоден в первую очередь тем, кто по тем или иным причинам не может или не хочет самостоятельно регистрироваться в системе. У кого-то нет необходимых документов, кто-то и вовсе не имеет водительских прав, кого-то ранее заблокировали в системе.

Другие клиенты продавцов краденых профилей каршеринга – люди, не желающие нести ответственность за нарушение правил дорожного движения. Все штрафы, которые нахватают такие водители, будут отправляться истинному владельцу профиля.

Нельзя исключать, в обозримом будущем интерес к краденым аккаунтам каршеринга вырастет еще сильнее, когда к россиянам начнут применяться ограничительные меры за их нежелание становиться солдатами. Законопроект, как и предполагал CNews, превратился в закон менее чем за неделю.

Каршеринг – это выгодно

Среди россиян, предпочитающих каршеринг общественному транспорту, немало и тех, кто не хочет или не может содержать свой автомобиль. После 24 февраля 2022 г. машины, новые и подержанные, взлетели в цене, подавляющее большинство мировых брендов покинули российский рынок, а международные санкции негативно сказываются на объемах и сроках поставок запчастей. Цены на них, разумеется, тоже растут.

Каршеринг позволяет не ездить в общественном транспорте и экономить на ремонте автомобиля, на транспортном налоге, на машиноместе, на страховке и на всех прочих расходах, неизбежно настигающих любого россиянина, купившего машину и поставившего ее на учет. В очень крупных городах, где за парковку в центре приходится платить, машинам из каршеринга, как правило, предоставляется 100-процентная скидка, что тоже привлекает внимание водителей к сервису.

Как решить проблему

Собеседники издания утверждают, что сотрудники ДПС осведомлены о популярности среди россиян поддельных каршеринговых профилей. Сотрудники дорожной полиции при проверке остановке шеринговой машины регулярно спрашивают, совпадают ли данные водителя со сведениями из учетной записи.

Подлинным владельцам профилей рекомендуется пользоваться двухфакторной авторизацией, почаще менять пароль аккаунта и проверять историю активности в профиле, чтобы не пропустить факт взлома.

Тем, кто все же решил купить поддельный профиль, следует опасаться не только проверок ДПС, но и лишения свободы. По словам источников издания, если дело дойдет до суда, можно провести за решеткой пять лет жизни.