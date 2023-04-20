Любимые в России Xiaomi и Realme в большой опасности. Они могут превратиться в «кирпичи» в наказание за RuStore

На ввозимых в Россию смартфонах китайских брендов появился предустановленный магазин приложений RuStore. Это требование отечественных властей, которое грозит вендорам отключением от сервисов Google по всем мире. Без них мобильники никто не будет покупать, поскольку они потеряют в функциональности – Huawei примере своих гаджетов доказала это. Пользователям придется идти на ухищрения, чтобы обратно превратить смартфон из простой звонилки в полноценный умный гаджет. В зоне риска - Xiaomi, Realme, Tecno и другие производители смартфонов из КНР.

По острию ножа

Крупные китайские производители начали предустанавливать на свои смартфоны, ввозимые в Россию, магазин приложений RuStore. Как пишет «Коммерсант», это нововведение чревато для них большими проблемами – корпорация Google может ввести против них санкции, превращающие их смартфоны почти что в «кирпичи». Ответные меры Google также могут ударить по входящим финансовым потокам китайских компаний – она может лишить их части прибыли с транзакций в магазине Google Play.

Первой компанией, решившейся устанавливать RuStore на свои смартфоны, стала Tecno, пишет издание. Спрос на ее аппараты среди Россиян растет, начиная с лета 2022 г. – ей удалось занять часть рынка, высвободившуюся после ухода Samsung и Apple.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник среди разработчиков ПО, примеру Tecno последовали и другие любимые россиянами китайские производители смартфонов, включая Xiaomi и Realme. Аналогичный шаг, по словам собеседника издания, сделали Itel, Vivo и Infinix. «Ряд иностранных производителей смартфонов официально поставляет в Россию устройства с предустановленным RuStore. Некоторые модели уже доступны в продаже», – сообщили изданию представители холдинга VK. Конкретные названия брендов они не указали. Информацию об этом подтвердили изданию в Минцифры.

Забыть о лицензии

Интернет-гигант Google, разработчик ОС Android, владеет магазином приложений Google Play, который устанавливается почти на все Android-смартфоны с завода в комплекте с другими мобильными сервисами – Gmail, YouTube и пр. При этом никаких запретов на предустановку сторонних магазинов приложений на Android-смартфоны нет – та же Xiaomi внедряет в прошивку MIUI свой GetApps, выкорчевать который можно лишь при помощи стороннего ПО или перехода на заранее «очищенную» кастомную прошивку.

Фото: VK.com Принудительное импортозамещение в России, как оказалось, чревато для производителей глобальными последствиями

Такие приложения внедряются в систему и получают доступ к ее настройкам, но все делается в рамках лицензионного соглашения. Судя по всему, конкретно на RuStore условия лицензии не распространяются, что и может грозить вендорам санкциями со стороны Google. Об возможности проблем с лицензиями Google у китайских вендоров изданию рассказал адвокат КА Pen & Paper Виктор Рыков.

В Tecno утверждают, что доступ к системным настройкам RuStore пока не получил. Как бы то ни было, если Google решит, что присутствие этого магазина в новых смартфонах нарушает заключенные с ней договоренности, то Xiaomi, Realme, Tecno и другие компании рискуют, помимо прочего лишиться доступа к сервисам Google.

Это будет означать, что они больше не смогут продавать свои смартфоны без YouTube, Play, Gmail, Maps и пр., что сделает устройства в разы менее удобными и привычными в использовании. Потребителям придется искать пути решения – пытаться самостоятельно внедрять сервисы или пользоваться их альтернативами, но, как показал пример Huawei, почти никто не будет тратить на это свое время. Пользователи просто массово перейдут на устройства других брендов, в которых сервисы Google есть по умолчанию.

Huawei отлучили от сервисов Google в мае 2019 г. К декабрю 2019 г. она создала их замену – Huawei Mobile Services, но это не дало ей ровным счетом ничего. По итогам 2022 г. компания находится в глубочайшем финансовом кризисе – ее чистая прибыль за год рухнула на 70%.

Откуда в смартфонах взялся RuStore

RuStore появился в мае 2022 г. на волне оперативного импортозамещения, вызванной антироссийскими санкциями. Его разработкой при поддержке Минцифры ведает холдинг VK, известный многим под прежним названием Mail.ru Group и управляющий, в том числе, социальными сетями «Одноклассники» и «Вконтакте».

Поначалу предустанавливать RuStore на свои смартфоны, рискуя навлечь на себя гнев Google, никто из производителей не собирался. Но в России с недавних пор действует закон об обязательной предустановке нескольких десятков отечественных приложений на смартфоны, планшеты и компьютеры, и количество пунктов в этом списке постоянно растет. С 1 января 2023 г. в этом перечне присутствует и RuStore, а чтобы производители не смогли найти способ обойти новое требование, в марте 2023 г. силами Минцифры был подготовлен проект постановления Правительства России, в котором во всех подробностях описан процесс внедрения RuStore в иностранные смартфоны.

Одно из основных требований – обязательное внедрение RuStore в прошивку на ту же глубину, что и другие магазины приложений. Производители сразу поняли, что это грозит им гигантскими санкциями со стороны Google – в начале апреля 2023 г., как сообщал «Коммерсант», они направили в Минцифры письмо с просьбой пересмотреть данное требование.

Как решить проблему

Закон о предустановке российского ПО на поставляемые в Россию гаджеты распространяется исключительно на официальную «белую» розницу и пока не затрагивает параллельный импорт – легализованный властями в мае 2022 г. «серый» импорт. По словам источника издания среди производителей электроники, это чревато переходом компаний, которые все еще официально ввозят технику в Россию, именно на параллельный импорт.

Для потребителей это может означать очередной рост цен, так как логистика при параллельном импорте сильно усложняется. Альтернативой будет покупка смартфонов и планшетов на Android в зарубежных интернет-магазинах или их заказ у частных «серых» импортеров, что часто бывает выгоднее по цене. Но и здесь есть свои подводные камни – даже если не будут введены запреты на такие закупки, всегда можно нарваться на желание самого производителя усложнить жизнь российским потребителям.

С таким желанием в начале 2023 г. столкнулись владельцы смартфонов компаний, входящих в китайский холдинг ВВК – Realme и OnePlus. Мобильники, приехавшие из-за рубежа, программно блокировали приложение для звонков.