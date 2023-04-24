Илон Маск назначил главным по искусственному интеллекту мелкого хулигана с российским именем

Нынешний старший техдиректор новой ИИ-компании X.AI Илона Маска за месяц до ее открытия оказался в камере как участник инцидента домашнего насилия. Его выпустили через несколько часов – кто-то неизвестный внес за него внушительный залог. Топ-менеджера зовут Игорь Бабушкин, и Маск переманил его из ИИ-лаборатории Google. Ранее Бабушкин работал в OpenAI, для соперничества с которой Маск и создал свою новую компанию X.AI. Что важно, Маск числится и в списке основателей OpenAI.

Темное прошлое

У старшего технического директора ИИ-стартапа X.AI, инженера Игоря Бабушкина обнаружилось преступное прошлое. Как пишет Business Insider, в марте 2023 г. Бабушкин был арестован из-за инцидента домашнего насилия.

X.AI – это новая компания миллиардера Илона Маска (Elon Musk), создателя автогиганта Tesla и нынешнего владельца заблокированной в России социальной сети Twitter. Стартап был основан в середине апреля 2023 г., через полтора месяца после ареста Бабушкина.

Как пишет New York Post, Бабушкина задержали 6 марта 2023 г. в Пало-Альто (Калифорния, США). Полиция Пало-Альто отреагировала на утренние беспорядки в роскошном многоквартирном доме по адресу 588 Webster St., недалеко от кампуса Стэнфордского университета.

«После расследования полиция арестовала подозреваемого (Игоря Бабушкина) за мелкое домашнее насилие и поместила его в главную тюрьму округа Санта-Клара», — заявил официальный представитель полицейского управления Пало-Альто Брайан Филип (Brian Philip) в электронном письме изданию The Information.

По словам Филипа, Игорь Бабушкин пробыл в камере совсем недолго – его отпустили всего лишь через несколько часов. Поводом для освобождения инженера стал залог в размере $10 тыс.

По словам Брайана Филипа, дело, в котором замешан Бабушкин, было связано с некой «незначительной травмой». Случившееся не представляло угрозы общественной безопасности. При этом Филип не стал раскрывать ни подробности инцидента, ни имя того, кто внес залог, отметив лишь, что дело носит конфиденциальный характер.

Связан ли Игорь Бабушкин с Россией или нет, на момент выхода материала было неизвестно. Информация об этом в его соцсетях отсутствует.

Связь между Бабушкиным и Маском

По данным The Information, Илон Маск довольно давно вынашивал идею создания своего ИИ-стартапа. Он был нужен ему с целью разработки собственной нейросети, которая смогла бы конкурировать с ChatGPT. Это детище компании OpenAI, разработку которого спонсировала, в том числе, корпорация Microsoft. Сейчас ChatGPT используется во многих ее сервисах, но россиянам доступ к ней закрыт.

The Information пишет, что Маск вел с Бабушкиным переговоры о найме еще в начале 2023 г. Обе стороны на тот момент никак не подтверждали это, но и безапелляционных отрицаний тоже не поступало.

Через несколько дней после ареста Бабушкина Маск учредил новую компанию X.AI Corp. в Неваде (США) в рамках своего плана по созданию новой суперкомпании, в которую войдут другие его активы, включая Twitter, юридическое название которого недавно было изменено на X. Holdings Corp. Twitter тоже переместил свою регистрацию из Делавэра в Неваду, согласно юридическим документам, поданным на прошлой неделе, и стал дочерней компанией X Holdings Corp.

Переманить у конкурента

Бабушкин заинтересовал Илона Маска как специалист в области искусственного интеллекта. У Бабушкина внушительный опыт работы в этой сфере – согласно его странице в LinkedIn, он учился в техническом колледже в Германии, прежде чем начать свою карьеру в качестве инженера-исследователя в DeepMind, британской лаборатории искусственного интеллекта, которая была приобретена Google в начале 2014 г. В 2023 г. DeepMind была объединена с ИИ-подразделением Google Brain и переименована в Google DeepMind.

Фото: Tesla Расстроится ли Маск, узнав, что столь ценный для него специалист замешан в деле о домашнем насилии, неизвестно

Проработав почти четыре года в DeepMind и дослужившись до должности старшего исследователя, Бабушкин переехал из Лондона (Великобритания) в Сан-Франциско (США), где присоединился к коллективу OpenAI в качестве члена технического персонала. В OpenAI Бабушкин провел почти два года – в марте 2022 г. он вернулся обратно в DeepMind в качестве старшего штатного инженера-исследователя.

В феврале 2023 г. карьера Бабушкина в DeepMind завершилась, и одновременно с этим в интернете появилась информация, что Маск хочет видеть его в топ-менеджменте своего нового ИИ-стартапа. Что важно, за несколько дней до запуска своей ИИ-компании Маск, не стесняясь в выражениях, критиковал OpenAI и ее нейросеть ChatGPT,

Также нельзя не отметить, что Илон Маск лично стоял у истоков OpenAI. Как сообщал CNews, компания была основана в декабре 2015 г., и Маск был в составе ее учредителей наряду с сооснователем LinkedIn Ридом Хоффманом (Reid Hoffman), партнером-основателем Y Combinator Джессикой Ливингстон (Jessica Livingston), соучредителем PayPal Питером Тилем (Peter Thiel) и экспертом по машинному обучению Ильей Суцкевером.

Как пишет New York Post, позже Маск вышел из состава владельцев OpenAI, проиграв Сэму Альтману (Sam Altman), нынешнему генеральному директору, в борьбе за власть в компании.