МТС инвестировала 90 миллионов в компанию, обучающую сотрудников киберграмотности через провокации

МТС инвестировала 90 миллионов в компанию, обучающую сотрудников киберграмотности через провокацииМТС вложила 90 млн руб. в разработчика продуктов, повышающих уровень киберграмотности сотрудников компаний. Решения позволяют обучить сотрудника, протестировать и отследить его поведение в корпоративной сети для выявления возможных угроз. Все это позволит снизить подверженность персонала киберугрозам.
Вложение МТС
Телеком-оператор МТС через венчурный фонд инвестировал 90 млн руб. в разработчика системы обучения сотрудников киберграмотности Phishman. Об этом CNews сообщили представители телеком-оператора.
CNews ожидает от МТС ответа на вопрос, какая доля компании была куплена оператором в Phishman за 90 млн руб.
Phishman занимается разработкой автоматизированных систем анализа, тестирования и обучения сотрудников компаний методам защиты от кибератак. Благодаря этому заказчики могут снизить подверженность персонала киберугрозам.
Инвестиции венчурного фонда МТС пойдут на развитие бизнеса и разработку новых решений. По итогам сделки продукты Phishman войдут в портфель сервисов кибербезопасности МТС Red, «дочки» МТС. Сделка является частью стратегии компании по формированию продуктового портфеля, который обеспечит полное покрытие всех типов киберугроз через единый интерфейс.
«Сотрудники остаются одним из самых слабых звеньев в обороне компаний от кибератак, — отметила директор по кибербезопасности МТС, гендиректор компании МТС Red Евгения Наумова. — По нашим данным, примерно две трети взломов инфраструктуры начинаются с фишинговой рассылки на сотрудников. Такая атака эффективна, проста в реализации и не требует серьезных ресурсов со стороны злоумышленника».
Как обучаются сотрудники
Продукты Phishman помогают обучать персонал и собирать информацию о поведении пользователей в сети компании через системы безопасности, а также имитировать фишинговые e-mail рассылки.
Работники, которые не смогли распознать фишинг или у которых сработала система безопасности, проходят серию обучающих курсов по развитию киберграмотности на портале Phishman. Система собирает статистику о динамике обучения и тестирует сотрудников по пройденному материалу. Статистика доступна в виде отчетов и помогает понять, какие работники особенно уязвимы.
В дальнейшем процесс мониторинга, обучения и тестирования автоматизируется на базе различных сценариев: адаптация новых членов команды, подверженность актуальным сценариям фишинговых атак, защита чувствительной информации. После месяца использования системы доля попадающихся на уловки злоумышленников сотрудников снижается на 70%, утверждают разработчики.
Система обучения сотрудников киберграмотности также позволяет автоматизировать реагирование служб ИТ и информационной безопасности на небезопасное поведение сотрудников.
Выручка и учредители
Согласно базе «Контур.фокус», ООО «Фишман» (юрлицо Phishman) образована 18 июля 2016 г в Москве. Гендиректором компании выступает Алексей Горелкин. Учредителями компании на момент написания статьи выступают Николай Агринский (88,3% долей компании) и Алексей Горелкин (11,7%).
Выручка компании по итогам 2022 г. составила 90,9 млн руб., что на 210% выше, чем по результатам 2021 г., следует из «Контур.фокуса». При этом чистая прибыль «Фишман» достигла 45,9 млн руб. Баланс компании также значительно увеличился (на 158% по итогам 2022 г.) до 79,1 млн руб.
Компания является резидентом Сколково, ее продукты входят в Реестр российского программного обеспечения.