Российский ИБ-вендор представил новую версию своей операционной системы

27 апреля 2023 года в конгресс-центре отеля «Хаятт Ридженси Москва Петровский Парк» состоялась IV ежегодная конференция UserGate. Разработчик решений для информационной безопасности корпоративных сетей объявил о релизе седьмой версии собственной операционной системы, которая является основой для экосистемы UserGate SUMMA, включающей в себя UserGate NGFW – межсетевой экран следующего поколения.



Что нового в UG OS 7.0?

На конференции компания сообщила о выходе седьмой версии собственной операционной системы. Одновременно UserGate объявил о старте продаж производимого в России программно-аппаратного комплекса С150. Платформа предназначена для крупных компаний с разветвленной филиальной сетью, предприятий малого и среднего бизнеса, медицинских учреждений, розничных сетей, промышленных предприятий.

UG OS 7.0 – это существенно переработанная относительно предыдущей версия операционной системы UserGate, ориентированная для работы на высоконагруженных сетевых сервисах, расширившая арсенал функций безопасности пользователей. В релиз вошли опции, которые значительно повысят гибкость управления инфраструктурой: администраторы получат новые инструменты – в том числе возможность создания собственных сигнатур, компании в целом — возможность контролировать свою сеть и информацию внутри нее. Кроме того, улучшен код и исправлены недочеты, которые обнаружены за время с выхода предыдущей версии.

В релиз вошли опции, которые значительно повысят гибкость управления инфраструктурой

Директор-сооснователь UserGate Дмитрий Курашев прокомментировал: «UG OS 7.0 – это очень ожидаемый релиз, предназначенный для решения множества задач наших заказчиков. Используемый нами собственный проприетарный код обеспечивает технологическую независимость и безопасность эксплуатации, возможность гибко реагировать на пожелания клиентов и оперативно формировать дорожные карты внедрения наших решений в их архитектуру кибербезопасности. Развитие нами широкой линейки программно-аппаратных комплексов помогают нашим заказчикам уже сейчас комфортно мигрировать с иностранных решений на отечественные».

В ряду важных обновлений UG OS 7.0 – расширенный функционал для диагностики, мониторинга и записи как входящего, так и исходящего трафика. К функциям работы с трафиком SSL добавились отправка расшифрованного трафика на внешние серверы и проверка расшифрованного трафика SSL с помощью СОВ/IDPS.

Менеджер по развитию UserGate Иван Чернов прокомментировал: «IPSv3 в новой версии нашей UG OS стал ещё быстрее и безопаснее, обновленный WAF означает существенное расширение функционала UserGate NGFW, добавляет важный слой защиты веб-приложений и сайтов. UserGate Policy Language – новый инструмент для написания правил безопасности, который позволит составлять очень точные и емкие правила руками специалистов на стороне клиентов. Новая система бэкапирования и улучшенные инструменты диагностики и управления позволят усилить устойчивость бизнес-процессов. Одновременно с релизом версии 7.0 UserGate обеспечит поддержку облачных сервисов за счет Cloud Init».

Директор по цифровой трансформации и автоматизации АО «ДГК» Павел Дегтярев прокомментировал: «Уход иностранных вендоров – это большой вызов для ИТ-инфраструктуры многих компаний. Обеспечение информационной безопасности и миграция на отечественные решения – реальность, с которой столкнулся сейчас российский бизнес. Однако, в отличие от ряда других направлений, именно в части информационной безопасности нашей стране есть чем ответить на вызовы времени – пример тому решения UserGate, которые представляют собой полноценную, на мой взгляд, альтернативу продуктам западных конкурентов. В первую очередь, потому что создавались не в горящем режиме как антикризисный ответ форс-мажорным обстоятельствам, а прошли все стадии цикла разработки сложных технологий. Мы рады тому, что благодаря сотрудничеству с UserGate у нас получается противостоять возрастающим по количеству и сложности киберугрозам. Особенно хочется отметить, что выбрали мы этот продукт задолго до санкций и используем его уже более 4 лет».

Все обновления UG OS 7.0 уже доступны в личном кабинете пользователя UserGate Client Cabinet.

Онлайн-трансляция конференции UserGate доступна по ссылке 27 апреля для всех желающих.