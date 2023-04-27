Телефонные мошенники, обманывающие россиян, изгнаны в WhatsApp. «Билайн» призывает к блокировкам

Борьба властей с подменой телефонных номеров принесла свои плоды: большая часть мошеннических звонков перешла в WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской). В «Вымпелкоме» призвали продолжить борьбу и блокировать иностранные мессенджеры, не соблюдающие российские законы.

Телефонные мошенники переключитесь на WhatsApp

Мошеннические звонки с подменой телефонного номера в значительной степени (порядка 90%) перешли из обычных телефонных сетей в WhatsApp. Об этом на форуме «Телеком: трансформация бизнес-моделей и поиск новых решений» заявил министр цифрового развития Максут Шадаев.

Зампред ВТБ Анатолий Печатников отмечал, что в феврале 2023 г. доля мошеннических звонков через мессенджеры составила 55% от общего числа мошеннических звонков, увеличившись более чем в пять раз по сравнению с февралем 2022 г. В ВТБ прогнозируют увеличение этой доли до 80%.

Как государство борется с подменой телефонных номеров

Такая картина стала результатом усилий властей по борьбе с подменой телефонного номера. В 2017 г. в Законе «О связи» появилась норма, запрещающая операторам связи пропуск звонков и SMS-сообщений с подменой телефонного номера.

В 2021 г. в законе появились новые нормы, которые обязывают операторов связи подключаться к Системе обеспечения соблюдения операторами требований при оказания услуг связи по пропуску трафика в сети связи общего пользования (СОСОТ). Ее созданием должен заняться Роскомнадзор и подведомственное ему госпредприятие «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ).

СОСОТ проверяет, действительно ли абонент, чьим номером прописан вызов, инициировал этот вызов или сообщение. При отсутствии подтверждения оператор не должен пропускать вызов. Также не допускается звонок из иностранных телефонных сетей с использованием российской нумерации (исключая сотовых абонентов, находящихся в роуминге). Возможность проверки доступна только для номеров из российской зоны нумерации.

Федеральный проект «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» предполагает размер за затрат на создание соответствующей системы в размере 1,54 млрд руб.

Также в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) появилась норма о штрафе для операторов связи за пропуск трафика с подменой номеров. Для юридических лиц размер штрафа составляет 500-800 тыс. руб. За повторное нарушение, а также за отказ оператора подключаться к СОСОТ, размер штрафа составляет 600 тыс. - 1 млн руб. По словам Шадаева, сейчас заведено около 200 таких административных дел.

Платформа «Антифрод» и протокол SFTP

Единая платформа верификации телефонных вызовов (ЕПВТВ) «Антифрод» была представлена в конце 2022 г. На первом этапе система начала работать в Центральном федеральном округе, к ней подключились федеральные сотовые операторы - «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), «Мобильные телесистемы» (МТС), «Мегафон» и Tele2. Полностью система (во всех регионах) заработает до конца 2024 г. Для полноценной работы системы необходимо, чтобы к ней подключились все операторы связи.

Источник CNews в одном из сотовых операторов утверждает, что технические требования для подключения к системе «Антифрод» весьма сложны: передача информации должна осуществляться по протоколу sFTP (защищённая версия протокола FTP, использовавшегося в 1990-х годах для передачи файлов). При этом оператор связи обязан подключиться к системе в течение 224 дней с момента получения соответствующего уведомления от Роскомнадзора.

Как победить мошенников в WhatsApp

Уход мошенников из обычных телефонных сетей в WhatsApp не облегчает ситуацию, продолжает собеседник CNews: из-за особенностей интерфейса WhatsApp большинство абонентов не различают, пришел ли звонок по обычной телефонной сети или через мессенджер (и этим WhatsApp отличается от Telegram, звонки через который визуально четко отличаются).

Гендиректор «Вымпелкома» Александр Торбахов считает, что операторы связи сами должны стараться не допускать, чтобы их сети «не использовались для распространения зла». Торбахов призывает продолжить борьбу с подменой номеров, а иностранные мессенджеры, которые не желают подчиняться российским правилам, следует заблокировать.

В ответ на это предложение Максут Шадаев призвал к осторожности, так как «государство у нас склонно к линейным решениям», а WhatsApp и так принадлежит запрещенной корпорации.

Собеседник CNews на телекоммуникационном рынке полагает, что для решения проблемы мошеннических звонков через мессенджеры необходимо обеспечить идентификацию их абонентов, но сами мессенджеры на это не пойдут. Закон об идентификации пользователей мессенджеры был принят в 2017 г., но так и не стал исполняться.

Статистика по мошенническим звонкам

По данным Центробанка, в 2022 г. объем мошеннических операций с банковскими счетами граждан составил 14,16 млрд руб., увеличившись за год на 4%. Из них половина случаев приходилось на социальную инженерию. Вернуть удалось лишь 4% украденых средств.

В то же время в 2022 г. мошенники стали переключаться с использования фиксированных телефонных номеров на мобильные. Было зафиксировано использование в мошеннических целях 507 тыс. мобильных номеров и 247 тыс. руб. В то же время в 2021 г. для мошенничества использовалось 36 тыс. мобильных номеров и 141 тыс. фиксированных номеров. За 2022 г. операторы связи заблокировали 4 млн мошеннических звонков. По запросам Центробанка было заблокировано 756 тыс. номеров, использовавшихся в мошеннических целях.

Мошенничество с территории Украины

Крупным источником мошеннических звонков является Украины. Расположенные в этой стране мошеннические колл-центры осуществляют звонки россиянам, подставляя российские фиксированные и сотовые номера, и представляются сотрудниками банков и правоохранительных органов.

Весной 2022 г., после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, российские войска взяли под контроль город Херсон и ликвидировали расположенный там мошеннический колл-центр. В результате, как отмечал ранее зампред Центробанка Станислав Кузнецов, в период с 24 февраля по 20 марта 2022 г. количество мошеннических вызовов сократилось практически до нуля. Однако затем активность мошенников вновь начала восстанавливаться.