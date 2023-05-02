VK заблокировали доступ к новостям Лондонской биржи

VK более не сможет публиковать новости на сайте Лондонской фондовой биржи. Провайдеры соответствующего новостного сервиса отказались работать с VK, как и с другими российскими компаниями.

VK останется без новостей на LSE

Интернет-холдинг VK сообщил о том, что с 1 мая 2023 г. прекращает публикацию новостей на сайте Лондонской фондовой бирже (LSE). Это связано с отказом провайдеров, осуществляющих размещения новостей на LSE, от сотрудничества с холдингом.

Компании, имеющие листинг на LSE, обязаны размещать информацию о своих значимых событиях через сервис биржи - RNS (Regulatory New Services). Причем это делать как напрямую, так и через аккредитованных провайдеров – PIP (Primary Information Provider). Аккредитацией провайдеров занимается британский финансовый регулятор – FCA (Financial Conduct Authority).

В VK утверждают, что нынешний провайдер (его название не раскрывается) отказался продолжать сотрудничество. Другие провайдеры, аккредитованные FCA, включая сам RNS, не ответили VK на предложение о сотрудничестве. В связи с этим VK ограничиться размещением своих новостей на собственном веб-сайте и в системе раскрытия агентства «Интерфакс».

Отказ провайдеров новостей от сотрудничества с российскими компаниями

Другие российские компании, имеющие листинг на lSE, испытывают схожие проблемы. Так, ранее о прекращении размещении новостей на сайте биржи заявили ритейлер «Лента» и «Норникель». О проблемах с размещением новостей говорили и в Polymetal.

Весной 2022 г. такие проблемы начались у компаний, имевших на листинг на LSE и попавших под британские санкции. Так, RNS отказался публиковать новости холдинга Evraz. Компания перешла к другому провайдеру, но затем и он отказался от работы с ней. Теперь же проблемы начались и у компаний, не попавших под санкции.

Как сообщало агентство «Интерфакс», проблема в том, что крупный PIP-провайдер EQS (Equity story) весной 2023 г. отказался продолжать работу с российскими компаниями. RNS продолжил обслуживать существующих клиентов, но новые соглашения с россиянами не заключал. Остальные PIP-провайдеры также не захотели работать с Россией.

В то же время источник агентства говорит, что LSE устроит ситуация, когда компания раскрывает новости на англоязычной версии своего веб-сайта и через крупные западные агентства финансовых новостей (например, Business Wire). Отметим также, что с весны 2022 г. сайт LSE заблокирован для жителей России.

Проблемы российских компаний с иностранными биржами

В конце февраля 2022 г. сразу после начала специальной военной операции России на Украине (СВО) британские и американские регуляторы приостановили листинг компаний с российскими корнями. Так, на LSE был приостановлен листинг АФК «Система» (основной акционер МТС и крупный акционер Ozon) и VK.

На Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и американской бирже Nasdaq был приостановлен листинг «Мобильных телесистем» (МТС), Yandex (владелец «Яндекса), Headhunter, ЦИАН, Qiwi, разработчика мобильных игр Nexters. МТС отказалась от листинга на Нью-Йоркской бирже еще летом 2022 г. К тому же в России был принят закон, что российские компании сами должны уйти с иностранных бирж, если не получат разрешения от Правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями (он касается только компаний, выходивших на зарубежные биржи через свои российские юридические лица) .

Весной 2023 г. администрация NYSE и Nasdaq решили прекратить листинг Ozon, Yandex, HeadHunter, ЦИАНи Qiwi. Все эти компании будут это решение обжаловать. В то же время Nexters ушла из России и торги ее акциями на бирже Nasdaq были восстановлены. У АФК «Система» есть разрешение от российских властей на продолжение листинга за рубежом до 13 мая 2023 г.

В то же время VK начал перевод своей регистрации из Британских Виргинских островов в Россию. При этом компания хочет сохранить статус публичной и международной.