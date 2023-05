Обновление Windows поломало браузер Chrome, чтобы пользователи перешли на Microsoft Edge

Обновление Windows и назойливые всплывающие окна при старте Chrome

Корпорация Microsoft выпустила обновление для своих операционных систем семейства Windows, которое затруднило ее пользователям применение Google Chrome в качестве браузера по умолчанию.

По сообщению Gizmodo, апдейт KB5025221 от 11 апреля 2023 г., нарушил работу функции, которая одним нажатием кнопки позволяла назначить Chrome основным обозревателем Windows. Соответствующая кнопка, добавленная Google в браузер еще в июле 2022 г., появлялась в верхней части окна программы и работала в обход стандартного диалога «Приложения по умолчанию» («Параметры»->«Приложения» в Windows 11), тем самым освобождая пользователя от необходимости вручную настраивать ассоциации расширений файлов веб-страниц с предпочтительным браузером.

С выходом апрельского обновления пользователи и администраторы Windows в отдельных случаях наблюдают появление всплывающего окна Windows с настройками приложений по умолчанию при каждом запуске Chrome. Переход по гиперссылке из любого другого приложения также приводит к старту Chrome и выводу на экран назойливого системного диалога. Эта проблема затронула исключительно пользователей корпоративных инсталляций Windows.

Фото: gioiak2 / Фотобанк Фотодженика Microsoft подтакливает пользователей к переходу на Edge

По словам пользователя Reddit под именем azaaza0909, обратившего внимание на неполадку, подобное странное поведение операционной системы наблюдается только тогда, когда Chrome выбран в качестве браузера по умолчанию. Замена обозревателя Google на Microsoft Edge полностью решает проблему навязчивых всплывающих окон.

На форуме поддержки Google некоторые из пользователей, позиционирующих себя в качестве системных администраторов, утверждают, что напасть постигла все машины под управлением Windows 10 (22H2) с последним апдейтом. Причем сброс настроек Chrome и даже его переустановка ожидаемого положительного результата не дают.

Участники обсуждения рекомендовали столкнувшимся с проблемой удалить патч KB5025221, ссылаясь на собственный позитивный опыт. Несколько комментаторов отметило, что подобное решение является приемлемым не для всех – удаление этого обновления требует перезагрузки машины, которое, в свою очередь, приведет к приостановке рабочих процессов в организации.

Домашним пользователям повезло больше

В случае с домашними версиями Windows ситуация несколько отличается от описанной ранее. Пользователи потребительских редакций ОС Microsoft при запуске Chrome диалог «Дополнительные параметры приложений» не наблюдают, однако страдают от неработающей кнопки, которая позволяет назначить Chrome браузером по умолчанию в один клик.

В Gizmodo утверждают, что сумели устранить проблему собственными силами – для этого оказалось достаточно переименовать ярлык Chrome на рабочем столе, используемый для запуска приложения, после чего работоспособность кнопки была полностью восстановлена. Это якобы свидетельствует в пользу версии о том, что Microsoft целенаправленно затрудняет пользователям работу с Chrome как с основным браузером, таким образом стимулируя к переходу на Edge.

Google молча признает поражение

Представитель Microsoft не ответил на вопросы Gizmodo, посвященные проблеме, ограничившись рекомендацией ознакомиться с записью в блоге Windows от 17 марта 2023 г. под заголовком «Принципиальный подход к закреплению приложений и значениям по умолчанию для приложений в Windows» (“A principled approach to app pinning and app defaults in Windows”).

В конце апреля 2023 г. разработчики из Google внесли в кодовую базу открытого проекта Chromium (на его основе собирают Chrome; – прим. CNews) правки, которые удаляют функцию назначения браузером по умолчанию в один клик.

Пользователям Android и iOS тоже достанется

Microsoft прибегает к сомнительным методам продвижения своего фирменного браузера, целясь не только в пользователей Windows. По сообщению Neowin, все прелести «принуждения» к переходу на Edge на себе испытать вскоре смогут также владельцы устройств на базе операционных систем Android и iOS – мобильные версии почтового клиента Microsoft Outlook и мессенджера Teams начнут предлагать открывать ссылки в Edge, игнорируя системные настройки.

Агрессивное продвижение Edge

Microsoft уже не в первый раз предпринимает попытки заставить пользователей своей операционной системы полюбить обновленный браузер Edge. Выбранные корпорацией способы продвижения своего продукта временами оказывались весьма спорными и вызывали раздражение пользователей и недоумение журналистов профильных изданий.

Так, в августе 2021 г. CNews писал об изменениях в Windows, которые вынуждают пользователя для смены обозревателя по умолчанию вместо единственного щелчка мышью по пиктограмме выбранной программы вручную настраивать ассоциации расширений файлов, так или иначе связанных с работой в интернете – htm, html, shtml, webp, xht, xhtml. Новшество спровоцировало шквал критики в адрес Mcirosoft со стороны разработчиков альтернативных браузеров – Firefox, Opera, Chrome, Vivaldi.

В ноябре 2021 г. CNews сообщил о том, что Microsoft тестирует патч, который сделает инструменты для обхода принудительного открытия специфических адресов в Edge, такие как расширение EdgeDeflector, полностью бесполезными. Microsoft сочла наличие возможности перехватывать переходы пользователям по адресам с префиксом “microsoft-edge://” угрозой безопасности. В декабре 2021 г. с выходом обязательного обновления безопасности KB5008212 лазейка, позволявшая окончательно отказаться от использования веб-браузера Microsoft была закрыта.

Edge уступает Safari

Согласно данным StatCounter, по итогам апреля 2023 г. Edge уступил вторую строчку в рейтинге самых популярных десктопных браузеров в мире обозревателю Apple Safari. На долю продукта Microsoft приходилось 11% рынка. Safari опередил своего конкурента на 0,87 п.п. Ныне утраченные позиции Edge впервые удалось завоевать в конце 2022 г.

Непререкаемым лидером рынка остается Chrome с долей в 66,13% – этот показатель практически не изменился с конца 2022 г.