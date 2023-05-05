Без подружки не оставят. VK строит российского суверенного «убийцу» Tinder

VK работает над новым сервисом знакомств. Он должен запуститься летом 2023 г., сразу после ухода любимого миллионами Tinder. VK с 2007 г. владеет третью сервиса «Мамба» и с 2021 г. развивает «VK знакомства», в котором более 20 млн пользователей, и который может послужить основой для нового проекта.

Tinder по-русски

Холдинг VK, ранее известный как Mail.ru Group, приступил к разработке нового сервиса онлайн-знакомств. Как пишут «Ведомости», это будет отечественный аналог всемирно известного Tinder, работа которого в России, как очередное последствие событий 24 февраля 2022 г., будет прекращена 30 июня 2023 г.

По информации издания, приложение если и войдет в экосистему VK, то не будет привязываться к профилю пользователя соцсети «Вконтакте», созданной Павлом Дуровым и в марте 2014 г. перешедшей под контроль VK. Времени у разработчиков на создание полноценного сервиса совсем немного – релиз предварительно запланирован на лето 2023 г., вероятнее всего, чтобы россияне могли перейти на него сразу после ухода Twitter и не успели переключиться на другие аналогичные ресурсы.

О планах VK по выходу на рынок дейтинговых сервисов изданию сообщили два источника в этой сфере. Представители холдинга информацию не подтверждают, но и не опровергают.

База есть

Вполне возможно, столь небольшие сроки, отведенные VK на создание нового полноценного сайта знакомств, связаны не только с приближающимся уходом Tinder – самым известным в мире проектом такого рода. В 2022 г. сервис насчитывал свыше 75 млн ежемесячно активных пользователей, 52% из которых – молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (статистика портала Business of Apps).

Спешка может быть связана еще и с тем, что в активе холдинга имеется свой дейтинг-сервис «VK знакомства», работающий, как сообщал CNews, с ноября 2021 г. и представляющий собой эволюцию раннего проекта VK под названием Lovina.

Фото: CNews Разработчики «VK знакомств» подсмотрели принципы работы интерфейса у Tinder

«VK знакомства» тесно связан с соцсетью «Вконтакте» – все базируется на профилях пользователей этой сети, однако в ней зарегистрированы далеко не все россияне – по данным VK за III квартал 2022 г., число активных пользователей «Вконтакте» достигло 76,9 млн человек.

С момента своего запуска «VK знакомства» очень напоминал Tinder, в том числе и по базовым принципам работы интерфейса. Например, как и в Tinder, пользователи могли «свайпать» понравившиеся профили пользователей вправо, не понравившиеся – влево.

Миллионы одиноких сердец

В теории, «VK знакомства» может помочь новому дейтинг-сервису VK с быстрым «наращиванием мускулатуры» – с расширением пользовательской базы. Согласно статистике VK. На начало мая 2023 г. аудитория «VK знакомств» насчитывала в пределах 22,1 млн человек, и сервис явно пользуется спросом у россиян, поскольку всего за год прирост числа пользователей составил 81%.

Но в данном случае речь об общем количестве аккаунтов на сервисе, в том числе и давно заброшенных. Если учитывать только активную месячную аудиторию, то это примерно 10% общего числа – 2,4 млн человек. В Tinder, напомним, их около 75 млн.

Любители экзотики – мимо

Возможность пользоваться сервисами знакомств, популярными во всем мире и не сконцентрированными вокруг одной страны, имеет важное преимущество – можно познакомиться с гражданином (или гражданкой) другого государства, если нет желания тратить время на сограждан или хочется сменить место жительства, а заодно и гражданство. Пока неизвестно, будет ли у иностранцев доступ к новому сервису VK, и проявят ли они интерес к нему.

Фото: CNews В Tinder и «VK знакомствах» большинство функций - платные. Вероятно, новый сервис возьмет с них пример

Уход Tinder, вероятнее всего, повлечет за собой массовый переход россиян в отечественные дейтинг-сервисы, но нет 100-процентной гарантии, что все они зарегистрируются именно в новом детище VK. На российском рынке есть масса других проектов подобного плана, например, «Мамба» с аудиторией около 70 млн человек и 20-процентным ее ростом за период с марта по декабрь 2022 г. (данные ТАСС).

Впрочем, VK тесно связан и с «Мамбой» – сервис заработал в 2003 г. и спустя четыре года стал партнером проекта «Знакомства Mail.ru». В том же 2007 г. под контроль VK перешли 31,2% сервиса. Однако этот актив не всегда приносил холдингу финансовую выгоду – как сообщал CNews, в апреле 2018 г. он списал почти половину стоимости свой доли этого этого – на тот момент около 276 млн руб.

Как уйдет Tinder

Tinder работает с 2012 г. и контролируется американской компанией Match Group. Большинство компаний из США, в той или иной степени связанных с ИТ, поспешили покинуть Россию сразу после 24 февраля 2022 г. – так поступили Apple, Microsoft, Dell, HP, Cisco и многие другие.

Tinder по неизвестным причинам задержался в России более чем на год и даже не вводил никаких глобальных санкций против россиян, хотя другие компании подобную практику опробовали. Например, корпоративный мессенджер Slack начал без предупреждения и без причины блокировать профили россиян, как и принадлежащий Microsoft репозиторий свободного ПО GitHub.

О прекращении работы Tinder в России владельцы сервиса объявили в первых числах мая 2023 г. Все закончится 30 июня 2023 г., но на момент выхода материала не было известно, как именно все закончится – никаких подробностей разработчики не раскрыли. Сценариев может быть множество – например, Tinder может удалить или заблокировать все профили россиян, отменить им премиум-подписки или просто забанить российские IP-адреса.

Впрочем, россиянам в этом плане не привыкать, ведь еще в марте 2022 г. они лишились доступа к популярному сервису знакомств Badoo. На свет он появился благодаря выходцу из России Андрею Андрееву. Как сообщал CNews, свою долю в Badoo Андреев продал в ноябре 2019 г. Уйдя из России, Badoo, в числе прочего, удалил все свои приложения из российских сегментов Google Play и App Store.