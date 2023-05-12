Google будет читать чужие письма в Gmail, чтобы спасти пользователей от даркнета

Google разворачивает в Gmail средства мониторинга данных, утекших в даркнет. Пока это коснется только жителей США.

Если даркнет слишком долго вглядывается в тебя...

Google распространил свой сервис мониторинга даркнета на пользователей Gmail в США. Информацию об этом огласили на конференции Google I/O в Калифорнии.

Сервис автоматически отслеживает появление новых утечек данных на киберкриминальных сайтах и форумах и генерирует отчеты для пользователей. Если в утечках встречаются данные, соотносимые с каким-то конкретным пользователем сервисов Google, он получит информацию о том, какие шаги можно предпринять, чтобы защититься. В некоторых случаях пользователям настоятельно рекомендуется проинформировать власти, например в случае утечки номера полиса социального страхования — ключевого персонального идентификатора в США.

Сервис был представлен в марте 2023 г. и изначально был доступен только подписчикам Google One.

Теперь доступ постепенно открывается пользователям Gmail, пока, правда, только в одной стране. Процесс займет несколько недель. В дальнейшем Google обещает распространить сервис на «отдельные» международные рынки (по-видимому, в России он будет доступен еще не скоро).

Пользователям Gmail будут также приходить рекомендации проверить, не попали ли их адреса в массивы утечек.

В другом продукте Google — браузере Chrome, который на данный момент держит первое место по популярности в мире, уже довольно давно присутствует функция уведомлений об утекших и раскрытых паролях. Теперь эта информация будет дополняться и другими данными.

«Отслеживание даркнета действительно повышает шансы на более эффективное реагирование на новые угрозы и утечки данных, — говорит Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности компании SEQ. — На самом деле, чем большему количеству людей доступна эта информация, тем выше их защищенность, хотя бы в теории. В конечном счете все упирается в то, насколько сами конечные пользователи готовы защищать себя и свои данные».

Прочие меры

На конференции Google I/O была объявлена еще одна функция безопасности: API-интерфейс SafeBrowsing (защищенный режим браузера). Новый API значительно увеличит производительность средств выявления скомпрометированных веб-сайтов, блокировки кибератак и фишинга. Ожидается, что эффективность антифишинговых инструментов Chrome вырастет на четверть.

В GoogleDrive улучшится защита от спама, в т. ч. благодаря новым средствам просмотра, которые упростят определение нежелательных файлов.

Наконец, в следующей, четырнадцатой версии мобильной ОС GoogleAndroid обещана полная прозрачность использования пользовательских данных приложениями. Теперь приложения должны будут запрашивать явное разрешение пользователя на передачу данных третьим сторонам в рекламных целях, плюс, для каждого приложения будет задана возможность запретить ему делиться с кем-либо текущим геоположением устройства.