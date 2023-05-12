МТС купила портал о путешествиях из-за его «эмоциональной заряженности»

МТС приобрела портал «Тонкости туризма» для продвижения собственного направления путешествий. Ранее МТС за 4 млрд руб. купила платформу для бронирования гостиниц «Броневик». Туристический бизнес интересен МТС благодаря его высокой «эмоциональной отдаче».

МТС купила сайт «Тонкости туризма»

Телекоммуникационный оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) сообщил о приобретении интернет-портала о путешествиях «Тонкости туризма» (юридическое лицо – ООО «Тонкости продаж»). Сделка осуществлена через «дочку» оператора – «МТС Travel» (ООО «МТС Трэвел»). Сумма сделки не разглашается.

В МТС подчеркивают, что сделка была осуществлена не путем приобретения юридического лица, а путем покупки прав на интеллектуальную собственность (IP-сделка).

В числе прочего в «МТС Travel» перейдет команда «Тонкости туризма», но МТС не стала собственником лицензии на СМИ. «Тонкости туризма» создавались в 2003 г. как журнал для турагентов. В 2009 г. на базе проекта появился сайт для путешественников, а с 2014 г. издание полностью ушло в онлайн. В 2022 г. его среднемесячная аудитория составила 2,5 млн посетителей.

Портал «Тонкости туризма» будет способствовать росту аудитории онлайн-журнала и витрины с отелями. Площадка станет источником рекламной выручки «МТС Travel» и будет интегрирована с Adtech-вертикалью группы МТС, в частности, с недавно приобретенной оператором платформой Buzzoola. Также база экскурсионных предложений «Тонкости туризма» будет интегрирована с витриной «МТС Travel».

Согласно базе «Контур.Фокус», доля размером 33% в ООО «Тонкости продаж» принадлежит гендиректору компании Елене Баготовой, 18% владеет Антон Россихин, по 15% - Наталья Добровольская и Владимир Новиков, 10% - Дмитрий Шишканов, 9% - Александр Савелов. За 2022 г. выручка компании составила 25 млн руб., чистая прибыль – 5,2 млн.

Онлайн-журнал о путешествиях от МТС

Одновременно было объявлено о создании «МТС Travel» собственного онлайн-журнала о путешествиях. Предполагается обеспечить сопровождение пользователя на каждом этапе путешествия – от идеи поездки, ее планирования, бронирования услуг – до возможности поделиться впечатлениями. Контент журнала состоит из готовых маршрутов, полезных инструкций, новостей туризма, гастрономических подборок, рекомендаций отелей и ресторанов, советов местных жителей.

В МТС полагают, что собственное медиа позволит повысить узнаваемость бренда «МТС Travel», нарастить трафик на витрину с отелями и снизить стоимость привлечения клиентов. В онлайн-журнале также будет представлен контент от других сервисов экосистемы МТС, в том числе афиша событий от «МТС Live», плейлисты от «МТС Music», подборки книг от сервиса «Строки» и фильмов от кинотеатра Kion.

Как МТС покупала «Броневик»

МТС стала развивать туристическое направление в 2022 г., когда была приобретена платформа для бронирования отелей «Броневик». Согласно отчетности компании, были приобретены 100% доли в ООО «Компания Броневик» и ООО «Броневик онлайн». Сумма обеих сделок составила 4 млрд руб. Для осуществления сделки была создана «МТС Travel».

Сферой деятельности «МТС Travel» стало бронирование отелей, жилья и билетов, предоставление туристических и экскурсионных услуг, аренда и лизинг транспорта, прокат товаров для отдыха, а также организация спортивного досуга.

До сделки 100% «Броневик онлайн» принадлежали гендиректору компании Елене Кабановой. В «Компания «Броневик» 51% принадлежал гендиректору компании Евгению Чупахину, 49% - Вере Барановской. В 2022 г. выручка «Компания «Броневик» составила 751,2 млн руб., чистая прибыль – 423,8 млн руб. У «Броневик «Онлайн» данные показатели составили, соответственно, 837,9 млн руб., чистая прибыль – 46,1 млн руб.

Как МТС хочет воспользоваться уходом Booking

Как заявлял ранее вице-президент МТС по стратегии Александр Горбунов, «Броневик» является «инвенторной системой №1» в сфере бронирования отелей. Выход оператора в сферу туризма был вызван развитием внутреннего туризма и уходом из России системы бронирования Booking.

«В сфере путешествий на авиа- и ж/д билетах особо не заработаешь, но можно заработать на отелях и экскурсиях, - объяснял Горбунов. – Кроме того, бизнес в сфере путешествий «эмоционально заряжен», благодаря чему можно создать хороший клиентский опыт».