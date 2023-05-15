Госнедвижимость будут распродавать гражданам в онлайн-магазине

Маркетплейс госимущества

В России создается онлайн-магазин (маркетплейс) для покупки государственного недвижимого имущества. Сервис будет создан до конца 2023 г. Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, сообщают «Известия».

Сейчас Росимущество находится в стадии активной цифровизации, отметил Моисеев. Эта работа направлена на сверку реестров, постановку на кадастровый учет и определение функций объектов госсобственности. Если таковые не используются государством, то они будут выставлены на продажу.

Приобрести объект недвижимости сможет не только юридическое, но и физическое лицо, отметил заместитель министра финансов.

Каков механизм

Любой гражданин сможет зарегистрироваться на маркетплейсе Росимущества. Далее пользователь по заданным параметрам сможет найти интересующий его объект недвижимости. Например, искать объект по районам.

На маркетплейсе можно будет встретить не только ветхие особняки и заброшенные участки, но и новые или отремонтированные здания. Пользователь должен выбрать интересующий его объект и участвует в торгах. Если на недвижимость есть и другие претенденты, то будет проводиться аукцион. Если желающий только один, то пользователь купит объект по оценочной стоимости.

Через личный кабинет заключается и договор купли продажи, а также оформляется право собственности на недвижимость.

«Госмаркет»

Помимо маркетплейса Росимущества в России создается «Госмаркет». Это каталог цифровых продуктов платформы «Гостех». Он станет площадкой для приобретения госведомствами типовых ИТ-решений, которые необходимы для построения информационных систем. С его появлением платить госведомства будут только за то, чем они пользуются, а приобретая типовые продукты, они смогут экономить время на их создание.

«Гостех» — это облачное платформенное решение для создания цифровых сервисов и информсистем для федеральных и региональных органов власти, а также бизнеса с единой средой разработки и маркетплейсом, с возможностью переиспользования компонентов.

Росимущество будет разрабатывать на платформе «Гостех» сервисы по управлению имуществом государственной казны, проведению проверок и приватизации.

По итогам работы за 2022 г. Росимущество было отмечено среди лучших федеральных министерств и ведомства по цифровизации и реализации мероприятий национальной программы «Цифровая экономика».