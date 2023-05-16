Все госсайты хотят перевести на единый домен под управлением ФСО

В России хотят перевести сайты федеральных органов власти на единый домен gov.ru. За хостинг сайтов при этом может отвечать ФСО. Все это необходимо для обеспечения безопасности ресурсов.

Всем на gov.ru

В России предложили перевести все сайты федеральных органов власти на домен gov.ru. Это следует из доклада о безопасности информационных ресурсов органов власти общественного движения «Информация для всех», пишет «Коммерсант».

Авторы доклада, помимо миграции госсайтов на gov.ru, предлагают назначить Федеральную службу охраны (ФСО) хостером и оператором техподдержки. Администратором доменной зоны gov.ru как раз выступает ФСО.

По мнению представителей «Информации для всех», госсайты должны размещаться на хостинге, который контролирует государство. На сайтах должна быть размещена только официальная информация, а несанкционированная ее модификация должна быть исключена. Например, в марте 2022 г. хакеры взломали сайты российских арбитражных судов и разместили там информацию, осуждающую специальную военную операцию России на Украине.

Также общественное движение считает необходимым обеспечение защищенного обмена данными с пользователями госсайтов. Для этого нужно ужесточить действующие требования к сайтам. Например, использовать ПО из реестра Минцифры для всех программ, а не только для счетчиков посещения ресурса, следует из доклада.

Все госсайты могут перейти на домен gov.ru

Сейчас общественное движение предлагает отказаться от внедрений, которые автоматически загружаются со сторонних ресурсов. Помимо этого, администраторы сайтов должны сделать их локальные копии.

Общественное движение «Информация для всех» занимается подготовкой проектов в области информационной грамотности и культуры, проектов по созданию социально значимых информационных ресурсов в электронном виде и т.д. До мая 2009 г. содействовало в реализации программы ЮНЕСКО «Информация для всех» в России.

Безопасность сайтов

Большая часть сайтов федеральных органов власти уже располагаются в домене gov.ru. Но исключение составляют сайты Кремля и управления делами президента, Правительства, Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел, Минобороны и Центробанка. Представители «Информации для всех» сообщили изданию, что направили копии доклада органам власти.

Однако это не первый раз, когда поднимается данная тема. Государство уже ведет работу в этом направлении. Например, в марте 2022 г. вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручал Минцифры обеспечить переход госсайтов на отечественные хостинги, а также запретить загружать элементы со сторонних источников.

Представитель аппарата Дмитрия Чернышенко заявил изданию, что вопрос техподдержки и администрирования государственных сайтов прорабатывается. Представители Минцифры не ответили на запрос «Коммерсанта».

По мнению главы Института исследований интернета Карена Казаряна, задачи хостера должны быть возложены на «Ростелеком», который выступает оператором «Гособлака». А передавать эти функции ФСО «не слишком эффективно», потому что хостинг требует уйму дополнительных компетенций.

Атака на российскую инфраструктуру

Вопрос безопасности госсайтов как никогда актуален. Менее чем через месяц после начала специальной военной операции на Украине, в апреле 2022 г., количество кибератак на российские госструктуры, критически важные предприятия и финансовые организации резко выросло.

Опрошенные ранее CNews эксперты сошлись во мнении, что атаки на госсайты производятся из-за рубежа, однако блокировка трафика из других стран сводит их на нет. В феврале 2022 г. Минцифры объявило о том, что столкнулось с беспрецедентным масштабом кибератак, ряд профессиональных целевых атак был направлен на портал госуслуг. Для защиты госсайтов министерство собиралось привлечь независимых специалистов по безопасности к тестированию защищенности ресурсов электронного правительства, в частности, «Госуслуг» и ЕСИА.

Для защиты ресурсов, например, Федеральное казначейство собиралось потратить 874,7 млн руб. на защиту портала госзакупок от хакеров.