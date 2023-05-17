Власти сэкономят больше миллиарда на контроле качества интернета для полиции

Власти отказались от идеи создания информационной системы автоматизированного контроля качества интернета для социально значимых объектов. Стоимость проекта оценивалась в 1,15 млрд руб. Вместо этого Ситуационный центр при Минцифры занялся мониторингом оказания услуг связи для образовательных организаций и избирательных комиссий.

Отказ от создание системы

Из федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» исключено мероприятие по обеспечению автоматизированного контроля качества широкополосного доступа к сети интернет социально значимых объектов с использованием специально созданной информационной системы. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Минцифры.

Соответствующее мероприятие появилось в федпроекте «Информационная инфраструктура» в 2019 г. Предполагалось создание системы, обеспечивающей контроль предоставления услуг связи для СЗО. Затраты федерального бюджета на данное мероприятие в 2019-2024 гг. должны были составить 1,15 млрд руб. Куратором мероприятие было Минцифры.

Как пояснили CNews в Минцифры, вместо этого на базе ситуационного центра ведомства была организована «Служба технической поддержки заказчика». Она занимается ежедневным мониторингом оказания услуг связи для образовательных организаций и объектов Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

«Мониторинг осуществляется в онлайн-режиме на базе информационно-аналитической системы мониторинга Единой системы передачи данных (ЕСПД), - рассказали в министерстве. - Эта система в автоматизированном режиме собирает, анализирует и обрабатывает данные по параметрам качества оказываемых услуг связи. На основании этих данных формируются детализированные отчеты по каждому из объектов».

Ситуационный центр при Минцифре

Ситуационный центр Минцифры был создан в 2021 г. на базе подведомственного министерству госпредприятия «Связист». Ситуационный центр занимается прогнозированием рисков возникновения или развития ситуаций, оказывающих влияние на функционирование информационной инфраструктуры, координации деятельности операторов связи по приоритетному использованию, приостановлению или ограничению использования сетей и средств связи во время чрезвычайных ситуаций (ЧС) и мониторингу состояния и проведения аварийно-восстановительных работ на единой сети электросвязи в районах ЧС.

Подключение социально-значимых объектов к интернету

Проект подключения СЗО к интернету стартовал в 2019 г. К социально-значимым объектам отнесены органы государственной и муниципальной власти, территориальные избирательные комиссии, школы, фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части, подразделения Росгвардии и полицейские участки.

Для подключения СЗО по волоконно-оптическим каналам (ВОЛС) были проведены аукционы, на которых для каждого региона выбирался один оператор, который подключит все находящиеся на его территории объекты. В большинстве регионов победителем аукционов стал «Ростелеком». Общая сумма соответствующих контрактов составила 50 млрд руб.

Подключение СЗО по ВОЛС планировалось осуществлять при условии нахождении объекта на расстоянии менее 5 км до ближайшего узла оператора связи, подключающего СЗО на территории данного региона. Для подключения объектов, находящихся на расстоянии более 80 км от ближайшего узла оператора связи, должны были использоваться спутниковые каналы.

Для подключения СЗО, находящихся на расстоянии от 5 км до 80 км до ближайшего узла оператора связи, должны были использоваться сети четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE в диапазоне 450 МГц (LTE-450). Единым исполнителем по беспроводному подключению СЗО был назначен «Ростелеком».

В большинстве регионов частоты в диапазоне 450 МГц принадлежат сотовому оператору «Т2 Мобайл» (торговая марка Tele2), который является дочерним предприятием «Ростелекома». Дополнительно «Ростелеком», для подключения СЗО, получил частоты еще и в диапазоне 1800 МГц. Базовые станции планировалось ставить на объектах «Российской телевизионной и радиовещательной сети» (РТС), «Ростелеком» стал единым исполнителем для подключения объектов РТРС по ВОЛС (сумма соответствующих затрат составила 7,5 млрд руб.).

Кроме того, «Ростелеком» был назначен единым исполнителем в части предоставления для школ и избирательных комиссий услуг доступа в интернет и передачи данных с использованием ЕСПД. Предполагалось, что «Ростелеком» предоставит указанным организациям услуги защиты данных, ограничения доступа к информации, запрещенной в России и наносящей вред и здоровью детям, и мониторинг и обеспечения безопасности связи. Сумма соответствующих затраты, заложенных в федпроект «Информационная инфраструктура», составляет 10 млрд руб.

В конце 2021 г. вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщал, что все запланированные объекты были подключены к интернету. Всего было подключено 75 тыс. объектов на территории 85 регионов, этим занималось 16 операторов связи.