Остался месяц до CNews Forum Кейсы 2023 с участием главы Минцифры Максута Шадаева. Идет регистрация

Крупнейшее мероприятие лета 2023 г. «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» состоится в Москве 20 июня.

Свое участие в «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» подтвердил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

Зарегистрироваться на CNews FORUM Кейсы можно уже сейчас.

CNews Forum традиционно не оставляет пустых мест в зале

Мероприятие примет более 500 гостей, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны. На CNews FORUM Кейсы будут прочитаны более 80 докладов.

Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России

Главная тема CNews FORUM Кейсы - практика цифровизации, конкретный опыт компаний, которые прошли через трудности и неудачи, но достигли поставленных целей.

Андрей Свинцов, заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

В прошлые годы участниками CNews FORUM Кейсы были министр цифрового развития России Максут Шадаев; заместитель руководителя Федерального казначейства Александр Албычев; вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин; старший вице-президент по банковским технологиям банка «Уралсиб» Константин Меденцев; директор по информационным технологиям Росбанка Александр Тараторин; директор департамента информационных технологий «Уралхима» Валерий Фокин; управляющий директор по ИТ «Московской биржи» Андрей Бурилов; управляющий директор дирекции трансформации клиентов CIB, департамент ключевых клиентов, Сбербанка Андрей Дмитриев; директор по информационным технологиям «Аптечной сети 36,6» Алексей Ефёров; управляющий директор по цифровой трансформации «Дом.РФ» Николай Козак; начальник управления поддержки корпоративных сервисов X5 Retail Group Юрий Пчелин; директор по инновациям «СКБ банк» Виталий Копысов; директор по цифровой трансформации «Машиностроительно-индустриальной группы «Концерн «Тракторные заводы» Денис Сологуб; корпоративный ИКТ-директор компании «Май» Евгений Михалев; директор по маркетингу и рекламе ZENDEN Ирина Шанина; директор по информационным технологиям, член правления НРД Павел Андрианов; директор по продуктам и сервисам маркетплейса «Финуслуги» «Московской биржи» Андрей Лагунов; ИТ бизнес-партнер, МКБ Дмитрий Сыцко; Head of Data Science «Согаза» Сергей Алешкин; начальник управления по совершенствованию и эксплуатации систем автоматизации УПП «Мосгаза» Валентина Руднева; директор по цифровой трансформации бизнеса, «Европейский медицинский центр» Егор Сафрыгин; независимый эксперт Юрий Сирота; главный менеджер дирекции по снабжению «Евраза» Нина Полянская; руководитель BI, «Комус» Павел Мартынов; начальник отдела компетенций BI и RPA «Объединенная металлургическая компания» Павел Ульихин; Head of Data Science «Лента» Ирина Голощапова; руководитель направления Data Science «Финам» Николай Саратовский; директор проекта «Каталог данных» Arenadata Иван Новоселов; директор по развитию бизнеса ГК Luxms Александр Тютюнник; главный архитектор, Luxms BI Дмитрий Дорофеев.

Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям, «ЕвразХолдинг»

Мероприятие будет состоять из семи тематических секций с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора: «Цифровая трансформация», «Импортозамещение», «ИТ в госсекторе», «ИТ в финсекторе», «ИТ в промышленности», Low-Code и «ИТ в ритейле».

Денис Гузовский, член правления - руководитель блока информационных технологий, «Росгосстрах»

На CNews FORUM Кейсы ИТ-лидеры России расскажут о своих успешных и неудачных кейсах цифровизации, о подводных течениях отрасли, о конкретных экономических преимуществах, которые заказчики получили от внедрения.

Николай Ульянов, заместитель председателя правления Россельхозбанка

В программе CNews FORUM Кейсы выделено особенно много времени для дискуссий и неформального общения между заказчиками и поставщиками информационных систем.

Тон форуму задало открытое интервью главы Минцифры Максута Шадаева главному редактору CNews Александре Кирьяновой Прямая трансляция интервью министра шла в интернете На форумах CNews в зале традиционно нет свободных мест Награду CNews в номинации «Импортозамещение года в системах управления ИТ-инфраструктурой» получили представители компании «Геларм» Генеральный директор Delta Computers Андрей Чернышев выступил с докладом на тему перехода на отечественные решения для ИТ-инфраструктуры Начальник управления ИТ «Сургутнефтегаза» Ринат Гимранов теоретизировал об особенности ИТ-стратегии крупной компании на современном этапе Руководитель дирекции по инновационной деятельности и импортозамещению компании «Россети центр» Валерий Микрюков принял награду в номинации «Цифровые двойники: проект года» Директор по развитию корпоративного бизнеса «Мегафона» в регионе «Столица» Александр Шинкарев рассказал об актуальных решениях для поддержки и развития бизнеса Директор департамента ИТ «Уралхима» Валерий Фокин поделился мыслями о том, как разработать цифровую стратегию Награду в номинации «Импортозамещение 2022: Low-code платформа года» получили представители Manage.one Первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин описал особенности управления технологиями в экосистемной компании Выступления большинства спикеров сопровождались показом электронных презентаций, слайды которых вызывали явный интерес аудитории Исполнительный директор компании Directum Константин Истомин представил доклад на тему «Переходя — переходи: цифровизация бизнес-процессов в новых условиях» Директор по ИТ, член правления «Национального расчетного депозитария Павел Андрианов рассказал об опыте своей организации в импортозамещении Руководитель продукта «Корпоративная шина данных UseBus» группы «Юзтех» Павел Ерошкин получил награду в номинации «Импортозамещение года в интеграции приложений» Вице-президент по ИТ «Евраза» Артем Натрусов разобрал кейсы своей компании, описав экономический эффект и целевой видение цифровизации Награда в номинации «Инновация года на рынке информационной безопасности» была вручена вице-президенту по маркетингу и развитию продуктов группы InfoWatch Маргарите Амалицкой Старший вице-президент по банковским технологиям банка «Уралсиб» Константин Меденцев выступил с докладом на тему «Когда изменения неизбежны: роль ИТ в трансформация бизнеса банка» Член правления, старший вице-президент по ИТ и цифровой трансформации бизнеса банка «Ренессанс кредит» Денис Сотин рассказал о приоритетах технологического развития своей организации в условиях изменяющего окружения Директор по ИТ «Росбанка» Александр Тараторин разобрал практику невертикального управления в условиях кризиса Директор по ИТ Tablogix Николай Галкин представил доклад «Какие уроки извлекла компания Tablogix из резко изменившейся ситуации. Опыт основанный на реальных событиях» В фойе залов форума свои решения представили ИТ-компании различного профиля Гости форума получили возможность вести непосредственный диалог с представителями компаний Экспозиция была представлена более чем известными и актуальными компаниями Освободившиеся на рынке ниши после ухода западных гигантов заполняют российские вендоры Одна из важнейших черт CNews Forum — возможность неформального общения Тон форуму задало открытое интервью главы Минцифры Максута Шадаева главному редактору CNews Александре Кирьяновой

Чтобы принять участие в CNews FORUM Кейсы, заполните, пожалуйста, анкету.

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